Chủ tịch Quốc hội gặp đại diện cộng đồng người Việt tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trưa 11/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và Đại diện cộng đồng người Việt tại Trung Quốc.



Chủ tịch Quốc hội trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm chính thức Trung Quốc và có buổi gặp mặt với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện các Hội, đoàn người Việt và bà con kiều bào tại Trung Quốc; đồng thời chúc mừng thành quả mà Đại sứ quán đã hoàn thành nhằm thúc đẩy mối quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả.



Năm 2021, hai nước kỉ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán cùng các bộ, ban ngành chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.



Chủ tịch Quốc hội đã thông báo với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Trung Quốc về tình hình kinh tế xã hội nước ta trong thời gian qua. Đó là năm 2018 tiếp tục duy trì tăng trưởng ở mức cao đạt 7,08%; trong 6 tháng đầu năm đạt 6,76%; kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát ở mức thấp, dự trữ ngoại hối tăng nhanh đạt gần 70 tỷ USD.

Việt Nam trở thành điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài với việc thu hút tổng số vốn đầu tư FDI đăng ký gần 360 tỷ USD, từ 131 quốc gia và vùng lãnh thổ; đã ký kết và thực hiện 12 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) và đang đàm phán một số FTA đa phương và song phương khác.



Các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng đạt được những kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt.



Hoạt động đối ngoại đạt được nhiều thành tựu quan trọng, như: đã tổ chức thành công Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội; được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu rất cao; vừa ký kết hai Hiệp định: Thương mại Tự do và Bảo hộ đầu tư với Liên minh Châu Âu… Điều đó đã khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với chúng ta - một thành viên có trách nhiệm và khả năng đóng góp cho hoà bình, an ninh và phát triển ở khu vực, cũng như trên thế giới.



Chủ tịch Quốc hội cũng thông báo về tình hình Hội nghị Trung ương 10; kết quả kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp thứ 7 vừa qua, Quốc hội đã thông qua 7 dự án luật, 10 nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác. Hoạt động của Quốc hội đã gần dân hơn, bám sát vấn đề nổi cộm của xã hội, được cử tri hoan nghênh.



Những kết quả quan trọng đạt được trong thời gian qua góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, ngoài nước. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Đại sứ quán các nước về công tác đối ngoại.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động của Đại sứ quán: Về công tác của Đại sứ quán, tôi đánh giá cao và cảm ơn Đại sứ quán đã phối hợp tốt với các cơ quan trong nước và các cơ quan của Trung Quốc tổ chức thành công chuyến thăm lần này của Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương những nỗ lực của Đại sứ và toàn thể cán bộ, nhân viên của các cơ quan đại diện đã làm rất tốt, tạo hiệu quả lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, trong đó có Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động một cách thuận lợi nhất nhằm góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Việc thông qua Luật các cơ quan đại diện nhà nước CHXHCN Việt Nam tại nước ngoài cũng là một trong những hoạt động đó.



Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Trò chuyện với cộng đồng người Việt tại Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đất nước luôn tạo mọi điều kiện để thực hiện tốt nhất chính sách Đại đoàn kết dân tộc theo đúng tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, luôn tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hoà nhập vào xã hội nước sở tại, giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về quê hương đất nước.



"Tôi đánh giá cao các Hội đoàn người Việt được thành lập là điều kiện tốt để bà con có thể giao lưu, gặp gỡ, trao dổi kinh nghiệm với nhau. Tôi mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, để xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, cũng như tham gia xây dựng đất nước chúng ta", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.



Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc tiếp tục quan tâm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, quan tâm hơn nữa tới việc học hành của con em, bao gồm cả việc học tiếng Việt./.