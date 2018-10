“Cử tri còn bất bình vì nạn “tham nhũng vặt” chưa giảm”

Chủ tịch UBTWMTTQVN Trần Thanh Mẫn cho biết, từ sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 2.976 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.

Cử tri đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước

Thời gian qua, cử tri và nhân dân tiếp tục thể hiện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, vai trò quản lý, điều hành hiệu quả của Chính phủ, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, các tổ chức quốc tế, nhờ đó, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định; chất lượng của nền kinh tế tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp có chuyển biến tích cực.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong kiện toàn hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Chủ tịch UBMTTQVN Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân (Ảnh:Quochoi.vn)

Quốc hội tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn; tăng cường công tác lập pháp và giám sát việc giải quyết những vấn đề cử tri và Nhân dân kiến nghị.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; thành lập các tổ công tác theo dõi, trực tiếp kiểm tra một số bộ, ngành và địa phương; tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, đối thoại để tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất và kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, cử tri và nhân dân còn lo lắng nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; lạm phát vẫn tiềm ẩn; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh trong nhiều ngành, lĩnh vực chưa cao; nguy cơ tụt hậu xa hơn nếu không kịp thời và có giải pháp nắm bắt ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến; ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến khó lường, có xu hướng tác động nặng nề hơn đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Cử tri và nhân dân còn nhiều lo lắng

Báo cáo cũng cho biết, cử tri và Nhân dân rất quan tâm, hoan nghênh việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, việc sắp xếp lại bộ máy ở một số nơi còn thiếu đồng bộ; việc tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu lại tổ chức bộ máy; một số nơi còn sai phạm trong bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ, công chức.

„Đề nghị các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo thống nhất trong toàn hệ thống từ các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đến địa phương, cơ sở; thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí người thực sự có đức, có tài vào các vị trí lãnh đạo trong bộ máy Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội“ – ông Trần Thanh Mẫn nói.

Cũng theo Chủ tịch UBTWMTTQVN, cử tri và nhân dân tiếp tục thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đã xét xử nhiều vụ án tham nhũng lớn, kỷ luật nhiều cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ và kẽ hở của pháp luật để tham nhũng, “lợi ích nhóm” gây thất thoát nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Tuy nhiên, cử tri còn bất bình vì nạn “tham nhũng vặt” chưa giảm, nhiều doanh nghiệp và người dân phải chi trả những khoản chi phí ngoài quy định khi thực hiện các thủ tục hành chính. Những biểu hiện tiêu cực này thường chỉ được phát hiện thông qua phản ánh, tố giác của người dân hoặc qua báo chí, hầu như không được phát hiện thông qua đấu tranh nội bộ, tự phê bình và phê bình của cán bộ, công chức.

Về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, báo cáo đánh giá thời gian qua, ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện điều tra nhanh, truy bắt kịp thời, xử lý nhiều đối tượng phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân rất lo ngại về tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp như trộm, cướp ngày càng nguy hiểm, táo bạo; một số vụ án giết nhiều người gây hoang mang, lo lắng trong dư luận; nạn bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình; lừa đảo qua mạng, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; “bảo kê”, băng nhóm “xã hội đen”, sử dụng “đầu gấu” đòi nợ thuê… diễn ra ở một số nơi gây bức xúc trong nhân dân.

“Đề nghị Bộ Công an tập trung trấn áp các loại tội phạm; các ngành chức năng ở trung ương và địa phương kiên quyết xử lý những người có trách nhiệm có hành vi bao che vi phạm” – báo cáo nhấn mạnh./.