Cử tri đánh giá: Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời thẳng thắn

Theo dõi phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, ông Võ Thiên Lăng, Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao những giải pháp mà Bộ trưởng đưa ra về việc triệt phá tội phạm ma túy thời gian qua. Tuy nhiên, với những diễn biến phức tạp và hậu quả nghiêm trọng của ma túy, cử tri này cho rằng, ngành Công an cần phải có những giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa.



Ông Võ Thiên Lăng cho biết: "Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu quá tốt, đi sâu vào thực tiễn. Đặc biệt, vấn đề ma túy ông chỉ đạo làm tốt, vừa rồi mình đã bắt hàng tấn, bắt nhiều vụ. Tuy nhiên "trên nóng dưới lạnh" vẫn mang tính tình trạng chung của Việt Nam khi thi hành pháp luật. Khâu này dứt khoát phải ngặn chặn, phải nâng cao khả năng của các cơ quan chức năng. Lượng lớn ma túy hiện nay đã vào tập trung vào Sài Gòn, để chuyển đi nước thứ 3, có rất nhiều kho tàng chứa, tức là đã chọc thủng từ biên giới vào trung tâm thành phố".

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời chất vấn sáng 4/6.

Theo dõi phiên trả lời chất vấn sáng nay, bà Nguyễn Thị Yến, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho rằng, Bộ trưởng Tô Lâm đã trả lời thẳng những vấn đề mà cử tri quan tâm. Bà Nguyễn Thị Yến mong muốn các cơ quan chức năng cần có những giải pháp triệt để trong phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phụ nữ.

Bà Nguyễn Thị Yến cho biết: "Trong phiên trả lời chất vấn sáng nay, tôi thấy Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã thẳng thắn trả lời nhiều nhóm vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Bộ trưởng đã nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc phát hiện xử lý các vụ việc. Đối với tội phạm xâm hại trẻ em và phụ nữ, theo tôi đấy chỉ là bề nổi của tảng băng. Ngành Công an và các cơ quan chức năng cần có những giải pháp mạnh tay hơn nữa để phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phụ nữ. Tôi nghĩ đây đang là vấn đề đáng báo động, không riêng gì ngành Công an, tất cả chúng ta cần phải mạnh dạn hơn trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này".

Trong khi đó, ông Phạm Hiền (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho rằng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời thẳng thắn những câu hỏi của đại biểu Quốc hội đặt ra; đồng thời mong muốn cần có những giải pháp căn cơ hơn nữa về phòng chống tội phạm ma túy.

Ông Phạm Hiền nhấn mạnh: "Riêng các hoạt động buôn bán ma túy chúng tôi thấy hết sức phức tạp và ngày một tăng lên, đặc biệt về mặt số lượng ma túy được đưa vào Việt Nam ngày càng nhiều. Đối tượng vi phạm rất manh động.

Ngành công an cần có những giải pháp căn cơ hơn nữa. Thứ nhất, đề xuất với chính phủ và pháp luật trừng trị một cách mạnh tay. Vì đây là loại tội phạm không chỉ giết người tại chỗ mà giết người lâu dài, hủy hoại một thế hệ trẻ trong tương lai của đất nước".

Ngoài những ý kiến đồng tình, vẫn có những ý kiến chưa hoàn toàn thỏa mãn với phần trả lời của Bộ trưởng Tô Lâm. Cử tri Lê Văn Cuông, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa (khóa XI, XII) cho biết, các nội dung được chất vấn khá nóng, nhưng phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Công an còn chung chung, chưa đi đến cùng vấn đề, đúng với tinh thần phiên chất vấn của Quốc hội.

Cử tri Lê Văn Cuông nhận xét: "Tôi thấy phần trả lời chưa làm rõ được các vấn đề, nguyên nhân tại sao, trách nhiệm thuộc về ai và giải pháp sắp tới là gì? Và cam kết, khẳng định của Bộ công an và bộ trưởng như thế nào để cử tri yên tâm. Sau phiên chất vấn thì tình hình tội phạm đó sẽ được ngăn chặn, giải quyết như thế nào? Đấy là điều mà cử tri mong muốn sau mỗi phiên chất vấn."/.

