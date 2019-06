Đại biểu Quốc hội: Bộ trưởng Tô Lâm không né tránh, vòng vo

Câu hỏi gửi đến Bộ trưởng rất “trúng”

Sáng 4/6, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (đoàn Nghệ An) đánh giá, các đại biểu Quốc hội đã đưa ra những vấn đề rất “nóng” và gai góc; câu hỏi gửi đến Bộ trưởng rất “trúng” với những vấn đề thiết thực trong đời sống xã hội.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (đoàn Nghệ An).

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã nêu rất rõ về những thành tích, chiến công của lực lượng công an, của cả hệ thống chính trị đồng thời nhận trách nhiệm với những việc làm chưa được tốt.

Là đại biểu của ngành Công an, ông Nguyễn Hữu Cầu cho rằng, đằng sau thành công của một vụ án, bắt được đối tượng phạm tội ma túy là công sức mồ hôi, nước mắt của không chỉ một đồng chí mà của cả một tập thể lên tới vài chục người.

Số vụ án ma túy bắt được ngày càng nhiều, chứng tỏ hoạt động này còn rất phức tạp. Bên cạnh đó, tội phạm này ẩn, nếu lực lượng công an không bắt được số vụ án trong thời gian qua thì hậu quả còn khó lường hơn nhiều.

“Khi đánh giá tình hình này cần phải đánh giá trên cả 2 góc độ. Một bên nhìn nhận tội phạm dưới góc độ tiếp cận ngày càng phức tạp, đồng thời chúng ta cũng thấy sự cố gắng vượt bậc của cá cơ quan chức năng. Nếu lực lượng công an, biên phòng không bắt được những vụ phạm tội như vậy thì hậu quả trong xã hội sẽ vô cùng lớn” – ông Nguyễn Hữu Cầu nói và nhấn mạnh với các giải pháp mà Bộ trưởng nêu ra. Ông tin công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Tội phạm ma túy thẩm lậu qua đường tiểu ngạch, ở đây các đối tượng dựng lều lán buôn bán ma túy có vũ khí. Như ngày 3/6, một tổ công tác gồm 3 cán bộ Đồn biên phòng Bát Mọt và Phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) đang tuần tra tại mốc 358 thuộc bản Đục, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, bất ngờ bị 1 đối tượng sử dụng súng bắn. Hậu quả làm 1 chiến sĩ hy sinh, 2 chiến sĩ khác bị thương nặng. Sau khi gây án, các đối tượng chạy về bên kia biên giới. Tại hành lý mà các đối tượng gây án bỏ lại có 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Điều đó chứng tỏ công tác đấu tranh phòng chống ma túy rất quyết liệt, lực lượng Biên phòng, Hải quan quyết tâm thì chúng ta sẽ ngăn chặn được.



Theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, mọi người dân phải vào cuộc mới có thể thành công được, trong đó lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt.

Uống rượu bia khi lái xe: “Sáng đi làm không chắc chiều có về không” VOV.VN -Đại biểu Quốc hội bày tỏ lo lắng và chất vấn trách nhiệm của Bộ trưởng Công an trước tình trạng tội phạm xảy ra, trong đó có vi phạm giao thông.

Muốn đấu tranh loại tội phạm này thành công, theo Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cần phải đầu tư nguồn lực (nguồn lực kinh tế, kinh phí và con người). Hiện yếu tố con người dành cho công tác đấu tranh phòng chống ma túy tương đối tốt, nhưng nguồn tiền trang bị phương tiện đấu tranh càng ngày càng hạn hẹp. Bên cạnh đó, cũng cần tháo gỡ về mặt pháp luật.

Bộ trưởng trả lời thẳng thắn, trọng tâm

Cùng chung nhận định, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (đoàn Hòa Bình) nhận định, Bộ trưởng Tô Lâm đã không né tránh vấn đề được chất vấn, thẳng thắn nhận những tồn tại, yếu kém của ngành mình.

Trước phiên chất vấn, các đại biểu đã nhận được báo cáo của Bộ Công an liên quan đến lĩnh vực chất vấn, trong đó nêu rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, đồng thời đưa ra kiến nghị xác đáng để Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức chính trị - xã hội khác cùng tham gia trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh- Hòa Bình

Theo đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, tại Kỳ họp lần này, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã có nhiều đổi mới. Thời gian để đại biểu hỏi ngắn hơn, tập trung đi thẳng vào vấn đề. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đã trả lời thẳng thắn, trọng tâm.

Những giải pháp được Bộ trưởng đưa ra sẽ được nhân dân giám sát nhằm xây dựng lực lượng Công an vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, Bộ trưởng Công an đã lắng nghe ý kiến của các đại biểu, trả lời không vòng vo, né tránh; nắm chắc vấn đề, thể hiện tinh thần cầu thị và đưa ra giải pháp cụ thể để xử lý những tồn tại, hạn chế của ngành. Phần trả lời của Bộ trưởng rõ ràng nên ít đại biểu đặt câu hỏi và chất vấn trở lại./.