“Đổ dầu bẩn vào nguồn nước là tội ác, phải xử lý nghiêm”

Sáng 18/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc làm việc giữa đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội với Thường trực HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc, TAND, VKSND, Công an TP Hà Nội trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước, báo cáo của UBND TP Hà Nội cho biết, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội đã điều chỉnh nguồn cấp nước từ Nhà máy nước mặt sông Đuống và các nhà máy nước ngầm khác để cung cấp cho khu vực các phường: Đại Kim, Định Công, Thịnh Liệt, Hoàng Liệt (Hoàng Mai), Thanh Xuân Nam, Kim Giang, một phần phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) và các hộ dận dọc đường Nguyễn Trãi với sản lượng ngày 15/10 là 35.000m3/ngày đêm; ngày 16 và 17/10 là 60.000 m3/ngày đêm, các khu vực này người dân có thể dùng nước để sinh hoạt ăn uống bình thường.

Hiện nay váng dầu đã được ngăn chặn, không chảy vào nguồn nước Nhà máy nước mặt sông Đà, đồng thời công ty đã đóng nguồn cấp nước, tiến hành súc xả toàn bộ đường ống, các bể bơm tăng áp trên toàn tuyến truyền dẫn, các công việc này đã hoàn thành vào chiều 16/10.

“Trên cơ sở các công việc đã và đang được xử lý, kết hợp với kết quả xét nghiệm mẫu nước lấy ngày 14/10 tại điểm đầu nguồn vào Nhà máy nước sông Đà, có 107/107 chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn, trong đó chỉ tiêu styren có kết quả thấp hơn quy chuẩn cho phép” – báo cáo nêu rõ.

UBND TP Hà Nội cho biết, đến chiều 16/10 khu vực Nhà máy nước mặt sông Đà đã đảm bảo an toàn. Tối cùng ngày, Công ty CP đầu tư nước sạch sông Đà đã cho vận hành cấp lại nước vào hệ thống, đến chiều tối 17/10, người dân có thể tiếp tục dùng nước để tắm giặt. “Hiện nay trên toàn hệ thống sản xuất tại nhà máy không còn vết dầu”.

Để đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch ăn uống của người dân, hiện nay công ty nước sạch Hà Nội tiếp tục dùng xe téc để cấp nước sạch miễn phí, đồng thời cấp nước bằng các bình nhựa 20l cho các trường mầm non, tiểu học trong khu vực bị ảnh hưởng.

Để khắc phục các hậu quả của nguồn nước cấp từ Nhà máy cho các vùng thuộc Hà Nội, UBND TP Hà Nội yêu cầu toàn bộ vùng cấp nước của nhà máy nước mặt sông Đà trên địa bàn các quận bị ảnh hưởng tập trung thau rửa toàn bộ bể ngầm, bể nước chứa trên nóc, đến ngày 20/10 phải hoàn thành.

Bên cạnh đó, Công ty CP đầu tư nước sạch sông Đà sẽ cung cấp nước, không thu tiền đối với các công ty cung cấp bán lẻ sử dụng nguồn nước sông Đà cho đến khi việc súc xả làm sạch bể và các tuyến đường ống, mạng cấp nước ở các khu dân cư, sau đó được kiểm tra, xét nghiệm đảm bảo an toàn.

Xét nghiệm mẫu nước hàng ngày

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố tiếp tục thành lập đoàn công tác phối hợp với tỉnh Hòa Bình giám sát việc khắc phục sự cố nhiễm bẩn dầu, việc hút váng dầu trên hồ Đầm Bài. Đồng thời giao Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố lấy mẫu nước tại đầu nguồn, tại nhà máy, các bể chứa tăng áp, vùng dân bị ảnh hưởng để lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày và công bố công khai hàng ngày trên truyền hình Hà Nội để người dân biết.

"Hiện thành phố đang cố gắng khắc phục sự cố này với tiến độ nhanh nhất để làm sao đến hết ngày 20/10 phải đảm bảo xúc sả sạch sẽ được hết hệ thống, người dân thau rửa toàn bộ bể nước ngầm, bể nước chứa…Sau ngày 20/10 sẽ tiến hành giám định liên tục chất lượng nước. Khi đảm bảo được rồi thì chúng tôi sẽ thông báo để người dân yên tâm sử dụng lại nguồn nước bình thường” – ông Nguyễn Đức Chung nói.

Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc.

Ghi nhận sự vào cuộc của các cơ quan chức năng của TP Hà Nội sau sự cố nguồn nước sạch sông Đà bị nhiễm dầu, song, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng, thành phố cần triển khai các biện pháp đồng bộ, quyết liệt để đảm bảo cung cấp đủ nước sạch, ổn định tâm lý cho nhân dân.

“Cá nhân, tổ chức nào đổ dầu, chất thải bẩn vào nguồn nước cần phải coi đây là một tội ác, cần xử lý thật nghiêm. Đồng thời xem xét trách nhiệm, kỷ luật nghiêm của những cá nhân trong Công ty cấp nước sông Đà và các đơn vị có liên quan” – ông Trí nói.

Theo vị đại biểu Quốc hội, một yếu tố cũng rất quan trọng là cần xem xét lại an ninh an toàn nguồn nước, đầu vào của nhà máy nước sông Đà. Ông cũng cho rằng, khai thác nước từ nguồn lộ thiên mà không có bảo vệ thì không an toàn, đồng thời cần làm đường ống kín để lấy nước từ lòng hồ thủy điện sông Đà, qua các bước xử lý để cung cấp nước cho người dân.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị thành phố tiếp tục rà soát lại các cơ chế, chính sách về quản lý nhà nước để làm sao kiểm soát tốt hơn các sự cố, thảm họa có thể xảy ra.



Năm 2017, thành phố đã ban hành đề án về ứng phó với các sự cố, thảm họa có thể xảy ra, bao gồm các sự cố hóa chất, ô nhiễm không khí, nguồn nước.

“Đây là dịp thành phố cần rà soát lại các phương án để củng cố, nâng cao chất lượng quản lý. Đặc biệt, qua các sự việc vừa qua cần rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả hiệu lực và tính kịp thời trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình, thông tin tới người dân khi có sự cố xảy ra.” –ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, để quản lý tốt một đô thị lớn như Hà Nội đòi hỏi chính quyền thường xuyên nâng cao trách nhiệm, thường xuyên đúc kết, rút kinh nghiệm, điều chỉnh các quy định, quy hoạch. Ông cho biết, vấn đề an ninh nguồn nước đã được nhìn thấy nhưng các giải pháp về vấn đề này cần phải làm kỹ hơn, không chỉ ở tầm vĩ mô, mà an ninh nguồn nước cần nghĩ ngay tới bể nước của từng gia đình, bể nước của khu tập thể, khu dân cư.

"Chúng ta cũng chưa quy định kỹ vấn đề này, bao nhiêu lâu thau rửa bể nước 1 lần, quy định lấy mẫu, thông báo cho người dân... Những việc này cần phải rút kinh nghiệm đồng thời củng cố các quy định về quản lý nhà nước” - ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh./.