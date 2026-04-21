Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trình 11 giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao

Chính phủ xác định ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết

Dù chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế đã từng bước được cải thiện qua các năm và từng nhiệm kỳ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều hạn chế. Tăng trưởng kinh tế hiện vẫn chưa đạt mức tiềm năng, trong khi tốc độ tăng năng suất lao động thấp hơn mục tiêu đề ra. Hệ số sử dụng vốn (ICOR) còn ở mức cao, phản ánh hiệu quả đầu tư chưa thực sự tối ưu.

Đáng chú ý, năng lực công nghệ của nền kinh tế còn yếu, các ngành công nghiệp nền tảng và công nghệ chiến lược phát triển chậm, chưa tạo được sức bật đủ lớn cho tăng trưởng dài hạn. Đây được xem là những “điểm nghẽn” cần sớm được tháo gỡ nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn tới.

Vì thế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn gắn với các mốc chiến lược dài hạn, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Tuy nhiên, đây là mục tiêu “khó và rất thách thức”, nhất là khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, chịu tác động mạnh từ biến động bên ngoài.

Chính vì vậy, đồng chí Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị cũng đã có nhiều kết luận, nghị quyết để triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất, đặc biệt gần đây nhất là Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với hệ thống các nhiệm vụ giải pháp đột phá, quyết liệt, vừa bao quát nhưng lại rất cụ thể, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng cấp, từng ngành, từng thời điểm triển khai, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho điều hành phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng ví tăng trưởng cao và bền vững như “hai cánh của một con chim”, có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau. Theo đó, tăng trưởng nhanh chỉ có thể duy trì trong dài hạn khi nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định; ngược lại, ổn định vĩ mô cũng cần được củng cố thông qua tăng trưởng hiệu quả.

Chính vì vậy, Chính phủ xác định ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết, là nền tảng để đạt tốc độ tăng trưởng cao, liên tục và bền vững. Trên cơ sở đó, yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng được đặt ra cấp thiết, nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế.

Theo kế hoạch, Ban Chấp hành Trung ương sẽ ban hành nghị quyết riêng về đổi mới mô hình tăng trưởng trong thời gian tới, tạo cách tiếp cận toàn diện hơn. Tuy nhiên, dưới góc độ điều hành, Chính phủ cho rằng không thể chậm trễ mà phải triển khai ngay việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, hiệu quả và bao trùm hơn.

Mô hình tăng trưởng mới được xác định phải dựa trên nền tảng thể chế phát triển hiện đại, cạnh tranh, cùng với văn hóa đổi mới sáng tạo lan tỏa trong toàn xã hội. Đồng thời, phải bảo đảm phân bổ nguồn lực hiệu quả, nâng cao năng suất và cải thiện thực chất đời sống người dân, giúp người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Ưu đãi về thuế, phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Để cụ thể hóa mục tiêu này, theo Phó Thủ tướng,Chính phủ đã xây dựng và trình 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 92 nhiệm vụ cụ thể, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững trong giai đoạn tới.

Trong đó, trọng tâm hàng đầu là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chính, phát triển các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, Chính phủ xác định cần khai thác tối đa tiềm năng, dư địa của nền kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn đầu khi các động lực mới chưa thể phát huy ngay hiệu quả. Việc tận dụng tốt các nguồn lực sẵn có sẽ góp phần duy trì đà tăng trưởng và tạo nền tảng cho các bước phát triển tiếp theo.

Một trụ cột quan trọng khác là phát huy vai trò của các thành phần kinh tế, bao gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và khu vực đầu tư nước ngoài (FDI), trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng và liên kết chuỗi giá trị. Hệ thống chính sách, nghị quyết về phát triển từng khu vực kinh tế đã được ban hành, vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện hiệu quả.

Liên quan đến điều hành vĩ mô, Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Theo đó, chính sách tiền tệ thời gian qua đã được điều hành linh hoạt, đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, dư địa của chính sách này đang dần thu hẹp.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ xác định cần đẩy mạnh vai trò của chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Việc nâng tỷ lệ bội chi ngân sách và tăng chi đầu tư phát triển được xem là giải pháp quan trọng nhằm kích thích tăng trưởng và tạo nguồn lực cho nền kinh tế.

Cùng với đó, Chính phủ đang trình Quốc hội nhiều chính sách ưu đãi về thuế, phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, nhằm trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng.

Một nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm là tiến độ và chất lượng giải ngân vốn đầu tư công. Phó Thủ tướng cho biết, mục tiêu đặt ra là giải ngân 100% kế hoạch, nhưng phải đi đôi với bảo đảm chất lượng. Chính phủ đang chỉ đạo tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, đồng thời giảm tối thiểu 30% số lượng dự án để tránh dàn trải, lãng phí.

Bên cạnh đó, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng cũng được xác định là nhiệm vụ cấp bách. Chính phủ đang trình Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách nhằm xử lý toàn diện các vướng mắc, qua đó huy động nguồn lực lớn, ước tính hơn 3,3 triệu tỷ đồng cho tăng trưởng kinh tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, với hệ thống giải pháp đồng bộ, quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, hiệu quả và hội nhập sâu rộng trong giai đoạn tới.