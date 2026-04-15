Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số

Thứ Tư, 08:56, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phát động phong trào thi đua "Cả nước quyết tâm phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030".

Sáng nay (15/4) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp thứ Nhất Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phát động phong trào thi đua "Cả nước quyết tâm phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030".

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, ngày 8/4/2026, Thủ tướng đã có quyết định 638 kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Hôm nay, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức họp Phiên thứ nhất để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng cho rằng, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến căn bản, tích cực, ngày càng đi vào nề nếp, thực chất. Công tác Thi đua Khen thưởng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, hình thức; đạt được nhiều kết quả, trở thành động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, trong bối cảnh mới với những nhiệm vụ thách thức đặt ra đòi hỏi công tác thi đua khen thưởng phải đổi mới, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Các phong trào thi đua yêu nước phải khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tạo động lực bứt phá, thúc đẩy phát triển đất nước. 

Công tác Thi đua, khen thưởng phải bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhất là việc hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thủ tướng đề nghị các phong trào thi đua hướng mạnh về cơ sở, tăng cường chất lượng cán bộ cơ sở, phường, xã để có hình thức thi đua phong phú, hiệu quả.

Nhấn mạnh khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, Thủ tướng cũng đề nghị tôn vinh và lan tỏa những gương sáng, mô hình hay, cách làm tốt; tạo động lực chuyển hóa chủ trương thành hành động, kết quả.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp thứ Nhất Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Thủ tướng cho rằng, Phiên họp thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ này có ý nghĩa quan trọng, nhằm đề xuất kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước quyết tâm phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030". Đồng thời thảo luận, xét tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng lao động" cho các tập thể, cá nhân.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp những ý kiến thiết thực, chất lượng làm cơ sở triển khai hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng trong thời gian tới.

Lại Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng Lê Minh Hưng Hội đồng thi đua khen thưởng tăng trưởng thi đua yêu nước
