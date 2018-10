Sự quyết liệt chống tham nhũng, lãng phí tạo niềm tin với cử tri

Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, cử tri và nhân dân tiếp tục thể hiện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của Quốc hội, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định; tốc độ tăng GDP đạt khá cao, chất lượng tăng trưởng được nâng lên...

Cũng theo ông Trần Thanh Mẫn, bên cạnh những mặt tích cực, cử tri và nhân dân còn lo lắng về một số vấn đề như: Nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh trong nhiều ngành, lĩnh vực chưa cao; nguy cơ tụt hậu nếu không kịp thời nắm bắt ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến; tình trạng ô nhiễm môi trường; tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp...

Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, sáng 22/10

Về những lĩnh vực cụ thể, báo cáo nêu rõ, cử tri và nhân dân rất quan tâm và hoan nghênh việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy vậy, việc sắp xếp lại bộ máy ở một số nơi vẫn còn thiếu đồng bộ; việc tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu lại tổ chức bộ máy; một số nơi còn sai phạm trong bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Cử tri và nhân dân tiếp tục thể hiện sự tin tưởng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tuy nhiên, cử tri còn bức xúc về nạn “tham nhũng vặt”, nhiều doanh nghiệp và người dân vẫn phải chi những khoản ngoài quy định khi thực hiện các thủ tục hành chính và chưa hài lòng khi những biểu hiện tiêu cực này chủ yếu được phát hiện thông qua phản ánh, tố giác của người dân hoặc qua báo chí mà rất ít được phát hiện thông qua đấu tranh nội bộ, tự phê bình và phê bình của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian qua, các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện điều tra nhanh, truy bắt kịp thời, xử lý nhiều đối tượng phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân rất lo ngại về tình hình tội phạm trên một số địa bàn vẫn diễn biến phức tạp; một số vụ án giết nhiều người gây hoang mang, lo lắng; nạn bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình diễn biến rất phức tạp; hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; “bảo kê”, băng nhóm “xã hội đen”, sử dụng “đầu gấu” đòi nợ thuê… diễn ra ở một số nơi gây bức xúc.

Gian lận kỳ thi tốt nghiệp THPT gây bức xúc

Về lĩnh vực giáo dục đào tạo, cử tri và nhân dân ghi nhận nỗ lực của ngành trong việc tổ chức triển khai chủ trương cải cách, đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng, Nhà nước; đánh giá cao những kết quả đã đạt được, tiêu biểu như việc đổi mới hệ thống giáo dục của Việt Nam được Ngân hàng thế giới đánh giá là 1 trong 10 hệ thống giáo dục đổi mới hàng đầu của thế giới; các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh việc triển khai áp dụng chương trình Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục đã gần 40 năm qua nhưng chưa có đánh giá đầy đủ và toàn diện; việc xuất bản, phát hành sách giáo khoa còn nhiều bất cập, tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học và phần lớn sách giáo khoa chỉ sử dụng một lần gây lãng phí lớn cho xã hội; các sai phạm, tiêu cực trong khâu chấm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại một số địa phương làm ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi và uy tín của ngành giáo dục, gây bức xúc trong nhân dân.

“Đề nghị Bộ GD-ĐT có báo cáo tổng thể và công khai các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xuất bản sách giáo khoa, bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, tránh tình trạng “độc quyền”; thực hiện rà soát, hoàn thiện quy trình kỹ thuật, bảo đảm giám sát chặt chẽ, khách quan, minh bạch trong tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm” – báo cáo nêu rõ.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV khai mạc sáng 22/10

Cử tri cũng ghi nhận những chuyển biến trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường trong thời gian qua. Tuy vậy, việc sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản ở một số địa phương chưa đúng quy hoạch; vẫn còn tình trạng phá rừng, khai thác đá, cát, sỏi trái phép, không phép trên một số địa bàn; việc đền bù, tái định cư khi thu hồi đất chưa công khai, minh bạch; giá bồi thường chưa phù hợp; còn một số sai phạm, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai chưa được giải quyết. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều khiếu kiện bức xúc, kéo dài.

Từ thực tế trên, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương 6 vấn đề, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục đề cao trách nhiệm trong sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần đề cao hơn nữa trách nhiệm nêu gương trong thực thi nhiệm vụ, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân./.

Cử tri gửi nhiều tâm tư, nguyện vọng tới kỳ họp thứ 6 (khóa XIV) VOV.VN - Ngày 22/10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng được cử tri cả nước trông đợi.