Vụ đổi 100 USD: Chủ tịch Quốc hội đề nghị “sửa đổi quy định cho dân nhờ”

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn

Tại phiên chất vấn chiều nay 30/10, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (đoàn Hà Nội), chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng. Ông Tuấn đặt câu hỏi: "Quyết định khám xét tiệm vàng và xử phạt của công an Cần Thơ đúng hay sai?".

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, ngày 30/1 công an TP Cần Thơ bắt quả tang ông Lê Hồng Lực - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thảo Lực, với hành vi mua 100 USD của ông Nguyễn Cà Rê không có giấy phép. Từ đó, công an thành phố tiến hành khám xét nơi cất giấu tang vật, tạm giữ hơn 1.000 sản phẩm kim loại màu vàng, màu trắng, đá hột và một số tang vật khác. Ông Lực là chủ nhà không trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá, không có giấy phép mua bán ngoại tệ.

Do đó, theo Bộ trưởng Tô Lâm, công an TP Cần Thơ có đủ căn cứ chứng minh vi phạm hành chính và UBND TP Cần Thơ đã quyết định xử phạt ông Lực. Hiện công ty và ông Lực đã thi hành xong quyết định xử phạt hành chính, không có khiếu nại gì.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu