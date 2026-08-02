Quy định 207: Mỗi đảng viên tự soi, tự sửa để giữ vững kỷ cương, trách nhiệm

Điểm mới trong Quy định 207

Nhiều đảng viên cho rằng, trong 19 Điều đảng viên không được làm vừa ban hành, có những điểm mới, không chỉ siết chặt kỷ luật, kỷ cương mà còn tạo hành lang để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, đồng thời xử lý nghiêm những biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Trong đó điều 5 đã quy định cấm việc viết, nói, đăng tải hoặc cung cấp thông tin sai sự thật; không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định; cổ súy hoặc phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước; phát tán hồi ký, phim, ảnh trái quy định; sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 về 19 điều đảng viên không được làm.

Đảng viên Nguyễn Văn Tình, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội nêu quan điểm: “Việc bổ sung quy định về sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo cũng rất cần thiết. Hiện nay thì chỉ một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể lan truyền rất nhanh. Vì vậy, theo tôi, mỗi đảng viên càng phải gương mẫu trong lời nói, trong phát ngôn và trong từng lần chia sẻ thông tin hàng ngày. Những việc tưởng như rất nhỏ ấy thì lại góp phần giữ gìn uy tín của tổ chức Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân".

Cùng quan điểm này, đảng viên trẻ Nguyễn Chí Bình, Giám đốc truyền thông Công ty Vitaminnetwork, cho rằng, quy định đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn phát triển mới, nói và làm có trách nhiệm trong đời sống và trên mạng xã hội: “Quy định 19 điều Đảng viên không được làm bổ sung cấm sử dụng mạng xã hội, các nền tảng số để tạo lập, đăng tải phát tán thông tin sai sự thật, thông tin độc hại xuyên tạc. Đây là điểm mới, theo tôi rất cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Tình trạng sử dụng mạng xã hội không hợp pháp đã xảy ra thời gian qua và nhiều trường hợp đã bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên khi Ban Chấp hành Trung ương quy định cụ thể vào 19 điều Đảng viên không được làm sẽ mang tính trực tiếp, thể hiện rõ hơn quan điểm của Đảng để Đảng viên nhận thức và hành động đúng đắn trên môi trường mạng".

Theo đảng viên Phạm Thu Lan, ở Gia Lâm, Hà Nội, quy định còn phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Những hành vi như sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy hoặc lợi dụng cơ chế đặc thù để trục lợi đều được quy định rõ là những điều đảng viên không được làm. Theo nhiều đảng viên, đây là thông điệp mạnh mẽ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ dám hành động, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung: “Điều tôi tâm đắc là Quy định thể hiện sự sự khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Tôi nghĩ đây là điểm rất tích cực, bởi trong bối cảnh hiện nay, nếu cán bộ chỉ làm theo lối cũ, thì rất khó đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nhưng theo tôi, đổi mới phải đi cùng với trách nhiệm, đúng quy định, công khai minh bạch".

"Thước đo" để đảng viên tự soi, tự sửa

Nêu rõ 19 điều đảng viên không được làm mới ban hành là thước đo để cán bộ, đảng viên tự soi, tự chấn chỉnh mình và đồng thời cũng là chuẩn mực trong kiểm tra, giám sát của Đảng, bà Trần Thị Chinh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận, tổ dân phố số 2, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội cho rằng: “Điểm tích cực đầu tiên là quy định được cập nhật theo những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Các hành vi bị cấm được mô tả cụ thể hơn, giúp đảng viên chúng tôi dễ nhận biết ranh giới giữa việc được làm và không được làm, đồng thời tạo cơ sở thuận lợi hơn cho công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Trung ương nhấn mạnh rằng việc ban hành quy định mới không nhằm hạn chế đổi mới sáng tạo, mà để phân định rõ giữa đổi mới vì lợi ích chung với hành vi lợi dụng đổi mới để vụ lợi. Đây là thông điệp quan trọng, góp phần tạo tâm lý yên tâm cho cán bộ dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời vẫn giữ được kỷ luật, kỷ cương".

Quy định về 19 điều đảng viên không được làm được xem là "hành lang đỏ", là "thước đo" kỷ luật và chuẩn mực đạo đức tối thiểu đối với từng đảng viên. Để quy định này được tuân thủ, mỗi cán bộ đảng viên cần tự soi, tự sửa, nêu gương trong chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn đạo đức, lối sống; nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, đặt quyền và lợi ích chung lên trước hết, trên hết khi thực hiện nhiệm vụ.