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Bắc Ninh kiểm tra 291 tổ chức đảng, khai trừ 9 đảng viên

Thứ Ba, 17:10, 14/07/2026
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VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành đối với 291 tổ chức đảng, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã kỷ luật 9 đảng viên bằng hình thức khai trừ.

Ngày 14/7, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2026.

Theo dự thảo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành đối với 291 tổ chức đảng và 540 đảng viên.

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Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh kiểm tra 2 tổ chức đảng và 17 đảng viên, gồm 2 Tỉnh ủy viên và 15 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kiểm tra 132 tổ chức đảng và 251 đảng viên.

Công tác giám sát cũng được tăng cường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thực hiện giám sát chuyên đề đối với 18 tổ chức đảng là Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường và 54 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Về công tác thi hành kỷ luật, cấp ủy các cấp và chi bộ đã kỷ luật 107 đảng viên, gồm 81 trường hợp khiển trách, 14 cảnh cáo, 1 cách chức và 11 khai trừ khỏi Đảng. Riêng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 9 đảng viên. Cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở kỷ luật 14 đảng viên, các chi bộ kỷ luật 84 đảng viên.

Các vi phạm chủ yếu liên quan đến việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính và tài sản.

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Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo Hội nghị

Đặc biệt, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 tổ chức đảng và 35 đảng viên. Kết quả kiểm tra xác định có 3 tổ chức đảng và 19 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đã được xử lý theo quy định.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; công tác cán bộ; việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc và các quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đáng chú ý, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 110 đảng viên, gồm 21 trường hợp khiển trách, 9 cảnh cáo và 80 trường hợp khai trừ khỏi Đảng. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kỷ luật 45 đảng viên, gồm 9 trường hợp khiển trách, 1 cảnh cáo và 35 trường hợp khai trừ.

Tiến Dũng/VOV.VN
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