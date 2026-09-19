Quy định 212: Bước tiến về tư duy quản trị và xây dựng Đảng trong thời đại số

Ngày 17/8/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định 212 về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Việc ban hành Quy định số 212 không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện thể chế công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, mà còn tạo hành lang pháp lý an toàn cho những cán bộ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Quy định cũng đã kịp thời "khoanh vùng" các hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới, qua đó khẳng định mạnh mẽ tinh thần: Ở bất kỳ không gian nào- kể cả không gian số, cán bộ, đảng viên cũng phải giữ vững sự liêm chính và tinh thần thượng tôn kỷ luật.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Quy định số 212 khẳng định nguyên tắc: Tất cả tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Không có "vùng cấm", không có "ngoại lệ" đối với bất kỳ cá nhân hay tập thể nào. Quy định xác định rõ việc thi hành kỷ luật không đơn thuần nhằm trừng phạt, mà mục tiêu căn bản là làm cho tổ chức đảng và đảng viên nhận thức rõ khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục.

Khi xem xét kỷ luật, các cơ quan chức năng phải đánh giá toàn diện các yếu tố: động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, cũng như thái độ tự phê bình và kết quả khắc phục hậu quả.

So với Quy định số 69 năm 2022 thì lần này Quy định 212 đã có những sửa đổi rất trực tiếp, nhấn mạnh một hướng duy nhất là "xem xét miễn kỷ luật" đối với đảng viên năng động, sáng tạo, thực hiện đề xuất đổi mới được cấp có thẩm quyền cho phép, thực hiện đúng chủ trương và có động cơ trong sáng dù xảy ra thiệt hại.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng Quy định 212 tạo ra một "vùng an toàn thể chế" cho những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Quy định 212 của Bộ Chính trị quy định rất rõ: Nếu cán bộ làm việc với động cơ trong sáng, không vụ lợi, vì lợi ích chung và mục tiêu phát triển, nhưng trong quá trình thực hiện vẫn xảy ra rủi ro, thiệt hại ngoài mong muốn do nguyên nhân khách quan thì có thể được xem xét giảm, miễn hoặc loại trừ trách nhiệm. Đây là chủ trương giúp cán bộ giảm tâm lý e ngại, sợ sai, không dám làm. Tuy nhiên, để chủ trương này đi vào thực tế, Quốc hội cần thể chế hóa bằng luật, Chính phủ cụ thể hóa bằng các nghị định, chính sách để có cơ sở triển khai trong cuộc sống", theo ông Nguyễn Đức Hà.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương

Trong trường hợp một tổ chức đảng bị kỷ luật, Quy định 212 yêu cầu làm rõ trách nhiệm tập thể gắn liền với trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu. Những đảng viên không tán thành hoặc không liên quan trực tiếp đến vi phạm sẽ được ghi rõ vào lý lịch để làm căn cứ thực hiện công tác cán bộ phù hợp, thể hiện tính công bằng và nhân văn sâu sắc. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị kỷ luật một lần bằng một hình thức. Nếu cùng lúc xem xét nhiều hành vi vi phạm thì sẽ quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật cao nhất, tránh việc chia nhỏ hành vi để xử lý nhiều lần.

Quy định số 212 thể hiện sự bao quát toàn diện về phạm vi đối tượng cũng như tính kiên quyết thông qua các quy định về thời hiệu. Theo đó, quy định áp dụng đối với cả tổ chức đảng đã giải thể, kết thúc hoạt động, chuyển giao, chia tách, sáp nhập; đối với đảng viên đã qua đời nhưng có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, đảng viên ở nước ngoài hoặc bị tuyên bố mất tích. Điều này đảm bảo tính liên tục của trách nhiệm pháp lý và lịch sử, không để hình thức "nghỉ hưu", "giải thể" hay lý do cá nhân trở thành bức bình phong né tránh trách nhiệm.

Đột phá và phù hợp bối cảnh mới

Điểm mới mang tính đột phá và phù hợp với bối cảnh mới đó là Quy định số 212 bổ sung chi tiết các khung xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công nghệ vừa là động lực phát triển nhưng cũng tạo ra những nguy cơ phi truyền thống mới. Quy định 212 đã kịp thời khoanh vùng các hành vi vi phạm nguy hiểm nhằm xử lý kỷ luật đối với hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói, chữ ký của người khác, cũng như tạo lập, đăng tải thông tin trái quy định.

Xử lý các hành vi thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu trái phép để phát triển, huấn luyện, kiểm thử, vận hành hệ thống AI, hoặc nghiên cứu, triển khai AI trái quy định. Đồng thời, kỷ luật các tổ chức đảng buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm hoặc ban hành các văn bản trái quy định về chuyển đổi số và khoa học công nghệ.

Sự bổ sung trên cho thấy tư duy quản trị kỷ luật của Đảng đã tiệm cận sát với thực tiễn phát triển công nghệ hiện đại, chủ động ngăn chặn việc lợi dụng công nghệ cao để chống phá, lừa đảo, hoặc vi phạm đạo đức, quy định của Đảng và Nhà nước.

"Tôi cho rằng Quy định 212 đưa các hành vi vi phạm trong chuyển đổi số, dữ liệu số và AI vào phạm vi kỷ luật Đảng là một bước tiến kịp thời về tư duy quản trị và xây dựng Đảng trong thời đại số. Đó không chỉ là "bổ sung quy định để quản lý cái mới," mà sâu xa hơn là khẳng định một nguyên tắc: ở bất cứ không gian nào, kể cả không gian số, cán bộ, đảng viên cũng phải chịu sự ràng buộc của kỷ luật, pháp luật, trách nhiệm và chuẩn mực đạo đức. Công nghệ càng phát triển, yêu cầu về kỷ luật và liêm chính càng phải cao hơn, đầy đủ hơn, rành mạch hơn", TS Lê Trung Kiên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích.

Quy định số 212 ban hành không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế kiểm tra, giám sát của Đảng, mà còn xây dựng một "vùng an toàn thể chế" vững chắc nhằm bảo vệ những cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đặc biệt, việc kịp thời đưa các hành vi vi phạm liên quan đến chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào khung xử lý kỷ luật đã thể hiện tư duy quản trị hiện đại, linh hoạt và sát thực tiễn.

Có thể thấy, Quy định 212 là hành lang pháp lý quan trọng giúp siết chặt kỷ cương, giữ vững sự liêm chính của cán bộ, đảng viên ở mọi không gian - kể cả không gian số, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.