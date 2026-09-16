English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gỡ rào cản "sợ sai”, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ cán bộ

Thứ Tư, 06:26, 16/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị 07-CT/TW cùng đặt yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh việc chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, cũng cần tạo môi trường để cán bộ mạnh dạn hành động vì lợi ích chung.

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đã xác định rõ việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu này cũng có điểm tương đồng với Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nếu Nghị quyết 24 nhấn mạnh tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì Chỉ thị 07 cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ qua bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện. Điểm chung của hai văn kiện là cùng hướng tới xây dựng một đội ngũ cán bộ không chỉ nói mà phải hành động, chủ động giải quyết công việc và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nhận diện căn bệnh "đùn đẩy, né tránh" ở từng nhóm vị trí

TS. Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho rằng, yêu cầu này càng trở nên rõ ràng hơn trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc bỏ cấp trung gian là cấp huyện khiến cấp xã trở thành cấp gần dân, trực tiếp làm việc với người dân và giải quyết nhiều vấn đề phát sinh từ cơ sở. Vì vậy, vai trò của cán bộ cũng thay đổi. Cán bộ không thể chỉ chờ chỉ đạo mà phải chủ động xử lý công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình.

go rao can so sai , khoi day tinh than dam nghi, dam lam trong doi ngu can bo hinh anh 1
TS. Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh

Theo ông, biểu hiện né tránh, đùn đẩy có thể xuất hiện ở cả cán bộ quản lý, điều hành và người trực tiếp thực thi công vụ.

"Với cán bộ quản lý, đó là việc đẩy việc lên cấp trên, xuống cấp dưới hoặc sang cơ quan khác. Với cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, biểu hiện có thể là kén chọn vị trí, làm việc cầm chừng, sợ sai, sợ chịu trách nhiệm, việc gì cũng chờ văn bản, chỉ thị mới làm", TS. Chu Đức Tính nói.

Đây là những biểu hiện cần được nhận diện và chấn chỉnh kịp thời, bởi nếu tâm lý "không làm thì không sai" kéo dài, bộ máy sẽ khó vận hành hiệu quả, những điểm nghẽn từ cơ sở có thể tiếp tục tồn tại.

Để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và đưa cán bộ trở lại đúng với yêu cầu về đạo đức, trách nhiệm công vụ, cần xây dựng các cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá thực chất. Yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ thời gian” có thể được thực hiện thông qua 4 cơ chế. Đó là kiểm tra công vụ đột xuất để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ; giám sát dựa trên kết quả công việc thực tế; tiếp nhận phản hồi của người dân về chất lượng phục vụ; và cơ chế tự phê bình để cán bộ tự nhìn nhận, sửa chữa những hạn chế của mình. Việc kết hợp các cơ chế này sẽ giúp nhận diện rõ cán bộ có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, từ đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Tạo không gian để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Tuy nhiên, theo TS. Chu Đức Tính, cần phân biệt rõ giữa né tránh, đùn đẩy trách nhiệm với việc cán bộ chủ động đề xuất vấn đề mới từ thực tiễn. Nếu công việc thuộc thẩm quyền, cán bộ có thể giải quyết nhưng cố tình không làm, tìm cách đẩy lên cấp trên hoặc sang cơ quan khác thì đó là né tránh, đùn đẩy. Ngược lại, nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ phát hiện vấn đề mới, có cách làm hiệu quả và chủ động báo cáo cấp trên thì cần được khuyến khích.

“Chúng ta đồng thời ngăn chặn những người đùn đẩy, những người né tránh nhưng mình lại không hạn chế những người có sáng kiến, những người dám đề đạt ý kiến”, TS. Chu Đức Tính nhấn mạnh.

Theo ông, cấp trên phải biết lắng nghe và tạo điều kiện để cán bộ phản ánh, đề xuất những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Ngay cả khi cán bộ phát hiện những chỉ đạo chưa phù hợp và góp ý trên tinh thần xây dựng, đúng nguyên tắc, vì lợi ích chung thì cũng cần được tôn trọng và bảo vệ. Bởi cùng là báo cáo lên cấp trên, nhưng một bên có thể là né tránh trách nhiệm, còn một bên lại là phát hiện vấn đề và đề xuất sáng kiến.

Như vậy, tinh thần dám nghĩ, dám làm không chỉ là yêu cầu đối với từng cán bộ mà còn là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu. Nghị quyết 24 yêu cầu người đứng đầu phải nêu gương, khuyến khích, bảo vệ tinh thần đổi mới, sáng tạo và tiên phong nhận những nhiệm vụ mới, khó. Chỉ thị 07 cũng yêu cầu cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương trong đánh giá cán bộ, nhất là về bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện.

Nghị quyết 24 cũng đặt yêu cầu đánh giá cán bộ dựa trên kết quả và sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Điều này cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm không chỉ được đánh giá qua lời nói hay ý tưởng, mà phải được thể hiện bằng kết quả công việc cụ thể.

Điều quan trọng là tạo được môi trường để cán bộ yên tâm hành động, mạnh dạn đề xuất và phát huy sáng kiến từ thực tiễn. Khi người làm đúng, làm vì lợi ích chung được ghi nhận và bảo vệ, còn trách nhiệm của mỗi cán bộ được đánh giá bằng kết quả công việc, tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” sẽ không chỉ là yêu cầu về phẩm chất mà trở thành động lực thúc đẩy bộ máy vận hành chủ động, hiệu quả hơn.

Diệp Thảo/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gia Lai làm rõ trách nhiệm cán bộ trong thực thi công vụ
Gia Lai làm rõ trách nhiệm cán bộ trong thực thi công vụ

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, xử lý những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài; đồng thời yêu cầu chỉ rõ từng đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm về các tồn tại, hạn chế.

Gia Lai làm rõ trách nhiệm cán bộ trong thực thi công vụ

Gia Lai làm rõ trách nhiệm cán bộ trong thực thi công vụ

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, xử lý những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài; đồng thời yêu cầu chỉ rõ từng đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm về các tồn tại, hạn chế.

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá KPI cán bộ quý III từ ngày 25/9 đến 30/9
Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá KPI cán bộ quý III từ ngày 25/9 đến 30/9

VOV.VN - Cán bộ thuộc diện đánh giá tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đăng ký nhiệm vụ trên Hệ thống KPI mà không có lý do chính đáng sẽ không đủ điều kiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong kỳ.

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá KPI cán bộ quý III từ ngày 25/9 đến 30/9

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá KPI cán bộ quý III từ ngày 25/9 đến 30/9

VOV.VN - Cán bộ thuộc diện đánh giá tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đăng ký nhiệm vụ trên Hệ thống KPI mà không có lý do chính đáng sẽ không đủ điều kiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong kỳ.

Nghị quyết 24: Khơi dậy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên
Nghị quyết 24: Khơi dậy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên

VOV.VN - Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 đặt yêu cầu phát huy mạnh mẽ tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết 24: Khơi dậy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên

Nghị quyết 24: Khơi dậy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên

VOV.VN - Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 đặt yêu cầu phát huy mạnh mẽ tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội