Quy định số 207: Siết trách nhiệm đảng viên khi sử dụng mạng xã hội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 37-QĐ/TW năm 2021. Đây là một trong những văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Quán triệt nội dung Quy định 207 tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết, việc sửa đổi, bổ sung lần này tiếp tục kế thừa kết cấu, bố cục và 19 điều như trước; song đã điều chỉnh, bổ sung hành vi mới để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng.

Quy định cũng cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương, bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, đồng thời không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc.

19 điều được chia thành 3 nhóm: Nhóm nội dung về tư tưởng chính trị (từ Điều 1 đến Điều 8); nhóm nội dung về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (từ Điều 9 đến Điều 17); nhóm nội dung về giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống (Điều 18, 19).

“Việc giữ nguyên kết cấu, bố cục, số lượng điều và cách sắp xếp như trước đây nhằm tạo sự xuyên suốt, ổn định về cấu trúc giúp đảng viên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng hơn trong thực tiễn”, ông Trần Sỹ Thanh cho biết.

Có thể thấy, một trong những điểm sửa đổi đáng chú ý của Quy định 207 là việc cập nhật các yêu cầu đối với đảng viên trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng. So với Quy định 37 trước đây, nhiều nội dung đã được diễn đạt cụ thể hơn, bám sát thực tiễn, nhất là đối với những hành vi phát sinh trên môi trường số, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông trực tuyến.

Cụ thể, tại Điều 5 bổ sung quy định đảng viên không được “sử dụng hạ tầng internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật”. Ông Trần Sỹ Thanh nêu rõ, quy định này là công cụ để cảnh báo, phòng ngừa, vừa là cơ sở để xử lý hành vi về sử dụng, ứng dụng công nghệ mới trong xã hội số hiện nay.

Cụ thể hóa những điều đảng viên không được làm, trong đó việc tham gia môi trường mạng, Hướng dẫn số 02 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, đảng viên không được: “Sử dụng hạ tầng internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo ra thông tin, nội dung sai sự thật, không có căn cứ, không được kiểm chứng; tạo hình ảnh, âm thanh giả hoặc chỉnh sửa nội dung làm sai lệch bản chất sự việc; làm giả văn bản, thông báo, quyết định, thư điện tử, tin nhắn hoặc tài liệu, dữ liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đăng tải, chia sẻ, bình luận, phát trực tiếp hoặc chuyển tiếp thông tin biết rõ hoặc có cơ sở để nghi ngờ là sai sự thật, không có kiểm chứng”.

Lần đầu quy định về AI trong 19 điều đảng viên không được làm

Nếu như trước đây quy định chủ yếu nhấn mạnh việc không viết bài, đăng tải hoặc phát tán thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc, thì quy định mới mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với cả hành vi chia sẻ, bình luận, hoặc tiếp tay lan truyền những nội dung trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin chưa được kiểm chứng hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Việc bổ sung này phản ánh yêu cầu quản trị mới trong bối cảnh mạng xã hội đã trở thành không gian giao tiếp phổ biến, nơi mỗi phát ngôn, bình luận hay thao tác chia sẻ của cán bộ, đảng viên đều có thể lan truyền rất nhanh và tạo ra tác động lớn đối với dư luận xã hội.

Trong kỷ nguyên số, trách nhiệm nêu gương của đảng viên không chỉ thể hiện trong lời nói, việc làm ở môi trường công tác mà còn được thể hiện qua thái độ, ứng xử và trách nhiệm đối với từng thông tin được đăng tải hoặc tương tác trên không gian mạng.

Đặc biệt, việc bổ sung cụm từ "trí tuệ nhân tạo (AI)” tại Điều 5 phản ánh khả năng dự báo và thích ứng trước những biến đổi rất nhanh của công nghệ.

Thực tế cho thấy, chỉ với vài thao tác đơn giản, các công cụ AI có thể tạo ra văn bản, hình ảnh, giọng nói hay video với mức độ chân thực rất cao. Nếu bị lợi dụng, các công nghệ này có thể tạo ra những thông tin xuyên tạc, cắt ghép hoặc bịa đặt, khiến việc phân biệt thật - giả trở nên khó khăn hơn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ thao túng dư luận xã hội. Quy định và hướng dẫn mới góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trình bày chuyên đề tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Quốc hội

Để tổ chức thực hiện tốt Quy định số 207, ngoài việc xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Cùng với đó, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, uốn nắn, phòng ngừa các biểu hiện vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

“Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định; chủ động phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa”, ông Trần Sỹ Thanh đồng thời nhấn mạnh Quy định về những điều đảng viên không được làm không chỉ là những giới hạn cần tuân thủ, mà trước hết là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện và tự hoàn thiện mình. Việc thực hiện nghiêm quy định sẽ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân.