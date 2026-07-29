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Cấm lợi dụng sắp xếp bộ máy để "cài cắm" người thân tín không đủ năng lực

Thứ Tư, 12:33, 29/07/2026
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VOV.VN - Quy định mới về những điều đảng viên không được làm bổ sung hành vi có tính thời sự như như “Lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực”.

Sáng 29/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 207- QĐ/TW, ngày 26/7/2026 về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021).

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm là một trong những văn bản có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong  sạch, vững mạnh toàn diện theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. 

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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh báo cáo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết, việc sửa đổi, bổ sung lần này tiếp tục kế thừa kết cấu, bố cục và 19 điều; bổ sung hành vi mới đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đồng bộ với các quy định của Đảng; cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức và  trách nhiệm nêu gương, bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, đồng thời không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Theo đó, quy định có một số điểm mới như: Điều 5 bổ sung quy định đảng viên không được “Trực tiếp hoặc cổ xúy cho tổ chức, cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật... xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ”. Việc bổ sung này nhằm kịp thời điều chỉnh hành vi của đảng viên trong tình hình hiện nay như vụ việc vừa xảy ra trong lĩnh vực xuất bản.

Bổ sung “sử dụng hạ tầng internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật”. Quy định này là công cụ để cảnh báo, phòng ngừa, vừa là cơ sở để xử lý hành vi về sử dụng, ứng dụng công nghệ mới. 

Tại Điều 6, bổ sung hành vi “mua chuộc, đe dọa, trù dập, trả thù người  khiếu nại, tố cáo…” để bao quát đầy đủ hơn, đồng thời mở rộng phạm vi bảo vệ, không chỉ đối với “người tố cáo” như trước, mà còn bổ sung “người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, người thân của họ”. Việc bổ sung này để đồng bộ với Quy định số 231-QĐ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhằm khuyến khích cán bộ, đảng viên  dám đấu tranh, bảo vệ cái đúng. 

Tại Điều 10, bổ sung nội dung đảng viên không được làm là “Thực hiện huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực thiếu minh bạch, không đúng với chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” và đặc biệt là hành vi “Thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng”. Việc bổ sung các nội dung mới này nhằm kiểm soát các hành vi tiêu cực trong phân bổ nguồn lực của Nhà nước, đảm bảo các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực  hiện đúng, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Tại Điều 11, bổ sung những hành vi phù hợp thực tiễn vận hành bộ máy hiện nay, đó là đảng viên không được: “Nhũng nhiễu, gây khó khăn  trong giải quyết thủ tục hành chính”; “Né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao”. Việc bổ sung các nội dung này nhằm khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm đang cản trở sự phát triển. Quy định mới đã quy định rõ đảng viên không được “Biết mà không báo cáo, không xử lý hoặc không chỉ đạo xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; “Can  thiệp, tác động hoặc để người thân thích, người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình để trục lợi…”. 

Đáng chú ý, Quy định bổ sung một nội dung có tính chất kết hợp giữa hai mặt “xây và chống” rất quan trọng, vừa khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng đồng thời đảng viên không được “Lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, đặc  thù; chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám  nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…”. Đây là ranh giới rất quan trọng, thể hiện tư duy biện chứng của Đảng: khuyến khích đổi mới sáng tạo nhưng không dung túng cho việc lợi dụng danh nghĩa đổi mới sáng tạo để trục lợi. 

Tại Điều 12, bổ sung hành vi có tính thời sự: “Lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực”. Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, đây là quy định hết sức cần thiết và kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ lợi dụng quá trình sắp xếp nhằm “cài cắm” người thân tín, không đủ năng lực, uy tín vào những vị trí  then chốt, có quyền phân bổ nguồn lực. 

Ngoài ra, Quy định mới bổ sung một số nội dung đảng viên không được làm như “giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập có biến động không trung thực” (tại Điều 9); “trốn thuế”, “lừa đảo” (tại Điều 13); “tẩu tán tài  sản, hợp thức hóa sai phạm” (tại Điều 15); “không chấp hành kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền” (tại Điều 17) để phù hợp với các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;  các quy định của Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. 

Nguyễn Trang/VOV.VN
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