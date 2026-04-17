Quy định số 21-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Thứ Sáu, 20:10, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

Toàn văn Quy định số 21-QĐ/TW ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Quy định số 21-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 21-QĐ/TW ngày 11/4/2026 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quy định gồm 7 chương, 35 điều quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng (gọi chung là chủ trương, quy định của Đảng), pháp luật của Nhà nước.

Quy định này áp dụng đối với tổ chức đảng và đảng viên, bao gồm cả tổ chức đảng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, đã giải thể hoặc thay đổi do chia tách, sáp nhập về mặt tổ chức; đảng viên đã chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu. 

Đối với tổ chức đảng, đảng viên ở nước ngoài, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo Quy định này và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bố cục của Quy định số 21-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Chương I: Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 3);

Chương II: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (từ Điều 4 đến Điều 7);

Chương III: Thi hành kỷ luật trong Đảng (từ Điều 8 đến Điều 17);

Chương IV: Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và Đảng viên (từ Điều 18 đến Điều 20);

Chương V: Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng (từ Điều 21 đến Điều 26).

Chương VI: Đình chỉ hoạt động, sinh hoạt Đảng, cấp ủy (từ Điều 27 đến Điều 32);

Chương VII: Tổ chức thực hiện (từ Điều 33 đến Điều 35).

Nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Về nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định nêu rõ: Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. 

Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và chấp hành việc kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền.

Tổ chức đảng và đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra, giám sát.

Tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. 

Tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo sự phân công của tổ chức đảng có thẩm quyền.

Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. 

Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe và giáo dục.

Tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác theo quy định của Đảng; chủ động, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh.

Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, không có ngoại lệ. 

Việc xử lý kỷ luật phải gắn với tăng cường giáo dục, quản lý, làm cho tổ chức đảng, đảng viên nhận thức được khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, sửa chữa và làm tốt hơn.

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền kỷ luật đảng được quy định tại Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. 

Mọi tổ chức đảng và đảng viên phải tuân thủ nhằm bảo đảm việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được thống nhất, chặt chẽ, công minh, chính xác, kịp thời.

Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba được tiếp lửa từ chiến thắng Girón lịch sử
Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba được tiếp lửa từ chiến thắng Girón lịch sử

VOV.VN - Buổi họp mặt kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Girón của nhân dân Cuba (19/4/1961 - 19/4/2026) do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.HCM tổ chức không chỉ ôn lại dấu mốc lịch sử của cách mạng Cuba, mà còn khẳng định quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 17/4, tiếp nối các hoạt động tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 Liên minh Nghị viện Thế giới và hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Chiều tối 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4/2026 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. 

