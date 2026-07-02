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Quy định về thí điểm thành lập văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài

Thứ Năm, 08:21, 02/07/2026
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VOV.VN - Chính quyền địa phương cấp tỉnh thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có giá trị thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cao nhất cả nước trong năm trước đó được thí điểm thành lập văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài.

Chính phủ ban hành Nghị định số 227/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về thúc đẩy tham gia tổ chức, diễn đàn, mạng lưới hợp tác; hội nhập quốc tế của địa phương; khoán chi nghiên cứu phục vụ hội nhập quốc tế và một số cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội. Trong đó, có quy định cụ thể về thí điểm thành lập văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài.

Theo quy định, chính quyền địa phương cấp tỉnh thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có giá trị thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (đăng ký mới, điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần) hoặc có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cao nhất cả nước trong năm trước đó hoặc thuộc trường hợp đặc biệt khác được thí điểm thành lập văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài.

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Thí điểm thành lập văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài. Ảnh minh họa AI

Nơi đặt văn phòng đại diện phải thuộc nhóm 3 nước có vốn đầu tư trực tiếp (đăng ký mới, điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần) hoặc có kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cao nhất với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc thuộc trường hợp đặc biệt khác.

Điều kiện thí điểm thành lập văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài

Nghị định quy định điều kiện thí điểm thành lập văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài gồm: Phù hợp với đường lối, yêu cầu đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

Phù hợp với nhu cầu, nguồn lực và không làm tăng tổng số biên chế của UBND cấp tỉnh; Có đề án cụ thể về việc thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện.

Nghị quyết nêu rõ, trên cơ sở thống nhất ý kiến với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định việc thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài. Trong trường hợp có ý kiến phản đối của một trong các bộ nêu trên thì không thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài.

Chính quyền địa phương quyết định chấm dứt, tạm đình chỉ hoạt động của văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài trong các trường hợp sau:

Hoạt động của văn phòng đại diện không phù hợp với đường lối, yêu cầu đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; gây ảnh hưởng tiêu cực về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Các trường hợp khác do chính quyền địa phương quyết định và tự chịu trách nhiệm. Quy định về thành viên văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài

Thành viên văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài phải có trình độ đại học trở lên; sử dụng thông thạo tiếng Anh và/hoặc ngôn ngữ chính thức của quốc gia tiếp nhận; có chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu công tác; đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khuyến khích sử dụng người đang thường trú ở nước ngoài làm việc cho văn phòng đại diện trên cơ sở hợp đồng lao động.

Trước khi bổ nhiệm thành viên văn phòng đại diện, UBND cấp tỉnh yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh người đó đáp ứng các điều kiện theo quy định trên; lý lịch cá nhân và phiếu lý lịch tư pháp của họ, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên dự kiến đi cùng nhiệm kỳ công tác (nếu có); lấy ý kiến của Bộ Công an về nhân sự.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, triệu hồi thành viên văn phòng đại diện UBND cấp tỉnh ở nước ngoài; việc giao kết và chấm dứt hợp đồng lao động với người thường trú ở nước ngoài là thành viên văn phòng đại diện; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng văn phòng đại diện.

Nhiệm kỳ công tác của thành viên văn phòng đại diện không phải là người thường trú ở nước ngoài có thời hạn 36 tháng và có thể được kéo dài trong trường hợp cần thiết theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Nhiệm kỳ công tác của thành viên văn phòng đại diện là người thường trú ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng lao động với UBND cấp tỉnh. Thời hạn nhiệm kỳ, bao gồm thời hạn kéo dài, không vượt quá ngày 31/12/2030.

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Ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy các cơ quan đảng, đảng ủy UBND cấp tỉnh

VOV.VN - Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy các cơ quan đảng, đảng ủy Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Quyết định số 168-QĐ/TW), có các Phụ lục kèm theo.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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