Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương- xây dựng, tạo nguồn cán bộ cho khóa mới

Những ngày qua, các tỉnh, thành ủy cùng các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương ...đã và đang triển khai quy trình giới thiệu Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Sau quy trình 4 bước để lựa chọn, giới thiệu nhân sự, nhiều Phó Bí thư, Chủ tịch các tỉnh cùng Thứ trưởng các Bộ được xác định đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa XIV. Việc tổ chức quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương có ý nghĩa rất quan trọng góp phần giới thiệu, xây dựng, tạo nguồn cán bộ cho Trung ương.

Tuy nhiên, cũng cần thận trọng, "dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, quan điểm lệch lạc, đặc biệt cơ hội chính trị" và một trong những vấn đề trọng tâm là phải rõ trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo địa phương và người đứng đầu trong việc xem xét giới thiệu nhân sự quy hoạch.

Nhiệm kỳ mới đều phải là những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất

Ngày 10/8 vừa qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi nghe giới thiệu nhân sự, các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, thảo luận và thống nhất lựa chọn giới thiệu 2 nhân sự của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nêu rõ, nhân sự giới thiệu vào Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới đều phải là những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, có năng lực nổi trội và phải được tín nhiệm rất cao.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương mong muốn, với cái tâm trong sáng, với tinh thần đồng chí, đồng đội, và tinh thần ứng viên trình ra hội nghị đều đáp ứng yêu cầu mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, để làm sao thực hiện đúng quy định của Đảng: "Rất mong các đồng chí đắn đo suy nghĩ, lựa chọn khách quan, công tâm để giới thiệu nhân sự quy hoạch".

Là một trong những địa phương đã hoàn thành quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Quảng Ninh thống nhất giới thiệu 1 nhân sự quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, công tác này cũng được thực hiện theo quy trình 4 bước với việc lựa chọn những nhân sự thực sự tiêu biểu, có thành tích công tác nổi trội và triển vọng phát triển tốt. Theo đó, Vĩnh Phúc giới thiệu 2 nhân sự để quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổ chức triển khai quy hoạch, tỉnh Hải Dương công bố đã lựa chọn giới thiệu 1 nhân sự đủ điều kiện để giới thiệu quy hoạch tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV với số phiếu tập trung cao. Trong khi đó, tỉnh Hà Nam giới thiệu 3 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (gồm chính thức và dự khuyết) để tiếp tục quy trình xin ý kiến. Cùng với các tỉnh ủy, thành ủy thì tỉnh Thái Nguyên cũng đã lựa chọn 2 nhân sự để Quy hoạch BCH Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, địa phương này đặc biệt coi trọng về chất lượng nhân sự quy hoạch: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc được rằng, việc chuẩn bị cán bộ để giới thiệu quy hoạch Trung ương Đảng khóa XIV không phải chỉ là chuẩn bị cho mỗi địa phương, mỗi đơn vị, mỗi bộ ngành mà đây là việc chuẩn bị chung cho toàn quốc. Lần quy hoạch này có những nét rất mới: Số lượng ít, tiêu chuẩn cũng chặt chẽ hơn quy trình thực hiện thì cũng thận trọng hơn. Qua việc thực hiện những quy trình này chúng tôi thấm thía những chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư về công tác cán bộ, đó là "thà ít nhưng mà tốt".

Chất lượng quy hoạch cán bộ đã được nâng lên, nhưng thực tế cho thấy, đây vẫn đang là công việc khó, vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục được đánh giá một cách khách quan, nghiêm túc để có biện pháp hoàn thiện. Bởi ở nhiệm kỳ nào cũng vẫn còn những cán bộ khi vừa được bầu vào cấp ủy theo quy hoạch được phát hiện là có nhiều sai phạm trước đó. Thậm chí là có người bị khởi tố và xử lý hình sự. Chỉ tính riêng đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã có không ít cán bộ bị xử lý kỷ luật vì các vi phạm từ nhiều nhiệm kỳ trước đó. Riêng cấp Trung ương, có 11 Ủy viên Trung ương bị kỷ luật.

Đặc biệt coi trọng về chất lượng nhân sự

Để hạn chế, tiến tới không còn tình trạng "chạy chức, chạy quyền", "chạy quy hoạch", như đã từng xảy ra, từ Đại hội XII của Đảng cho đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ và về quy hoạch theo hướng ngày một chặt chẽ, khoa học và bài bản hơn. Nhờ đó, chất lượng quy hoạch cán bộ đã được nâng lên, trở thành tiền đề để các cấp ủy triển khai hiệu quả các khâu đào tạo, luân chuyển và bố trí sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ. Các quy định đã đầy đủ, yêu cầu đặt ra là rất cần một sự lựa chọn sáng suốt và đầy tinh thần trách nhiệm để chuẩn bị cho nhân sự cấp chiến lược.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và sau này tổ chức các lớp tạo nguồn. Lần này rút kinh nghiệm, tiêu chuẩn phải rõ ràng, quy trình chặt chẽ hơn, tiêu chuẩn từng chức danh rõ hơn. Từ Đại hội XII đến nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hàng loạt quy chế, quy trình chặt chẽ hơn. Do đó lần này nhấn mạnh thêm "kiên quyết không để lọt". Nói 1 từ nhưng thực hiện không phải dễ dàng" .

Để làm tốt quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, điều cần nhất lúc này là các cấp uỷ, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu phải thực sự nêu cao trách nhiệm trong việc xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch. Nhất định không giới thiệu vào quy hoạch cấp chiến lược người tiêu cực, sai phạm hoặc có biểu hiện suy thoái. Người đứng đầu tổ chức, cá nhân giới thiệu nhân sự quy hoạch phải có tâm, có tầm để nhìn rõ được những người khi ở vị trí bên dưới dù chưa "phát lộ" những biểu hiện tiêu cực nhưng khi ở vị trí quyền lực có nguy cơ bộc lộ những biểu hiện suy thoái. Mặt khác, người đứng đầu địa phương, tổ chức nếu giới thiệu được nhân sự có tài năng và đạo đức vào vị trí chiến lược phải được khen, còn ngược lại sẽ bị xử lý nếu đưa vào tổ chức những người có biểu hiện suy thoái, tham nhũng, mất đoàn kết hay cơ hội chính trị.

Do đó, nhiều ý kiến người dân cho rằng, cần "ràng buộc trách nhiệm" của người đề cử, giới thiệu. Và đây là tâm tư của một số người dân khi trả lời phỏng vấn VOV:

"Người tiến cử rất quan trọng, tiến cử đúng thì được cán bộ giỏi, nếu tiến cử sai có hại cho đất nước. Tăng trách nhiệm không chỉ bản thân người đó mà bản thân cơ quan tiến cử đã xảy ra trường hợp tiến cử không đúng yêu cầu".

"Ý kiến đầu tiên ai đề xuất? người đề xuất đầu tiên phải có văn bản. Như thời xưa, giới thiệu vào Trung ương đâu phải chỉ có Ban tổ chức đâu. Ai giới thiệu phải viết văn bản, chịu trách nhiệm về người mình giới thiệu".

"Đầu tiên, người đề cử đó cũng phải có tâm vì nước vì dân. Đó phải là những người có trí tuệ, có bản lĩnh, trách nhiệm với dân thì mới đề xuất. Những người đứng đầu chủ chốt và có trách nhiệm cao nhất để giới thiệu nhân sự luôn luôn nghĩ đến lợi ích của nước, của dân, đừng có nghĩ đến lợi ích cá nhân mình."

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Công tác cán bộ là "then chốt" của "then chốt". Nếu bố trí cán bộ đúng thì công việc "chạy", còn bố trí cán bộ không đúng thì vừa khó, vừa khổ và công việc không "chạy". Do đó, quyết định sự thành bại hay không là do đội ngũ làm công tác cán bộ. Tổ chức tốt việc giới thiệu, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là bước chuẩn bị quan trọng để có đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài cho Đại hội khóa XIV của Đảng./.