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Quý IV/2026, tổ chức hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Thứ Tư, 20:50, 16/09/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 15/2026/QH16, nhằm bảo đảm Luật được thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả. Luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Theo Kế hoạch, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật ở Trung ương trong Quý IV/2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến.

quy iv 2026, to chuc hoi nghi trien khai luat trach nhiem boi thuong cua nha nuoc hinh anh 1
Ảnh minh họa: AI

Trên cơ sở kết quả triển khai của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành tổ chức quán triệt, triển khai Luật đến công chức làm công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý.

Tại địa phương, trong Quý I/2027, UBND cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật đến công chức thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã.

Kế hoạch cũng đặt ra các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản có liên quan; tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước.

Bộ Tư pháp được giao xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật, cùng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm công bố, công khai thủ tục hành chính về bồi thường nhà nước; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Luật và rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác này.

PV/VOV.VN
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