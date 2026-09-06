Hà Nội bồi thường gấp 2 lần khi thu hồi đất thực hiện dự án Trục đại lộ sông Hồng

Thông tin từ UBND thành phố Hà Nội cho biết, khi thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, GPMB để thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, thành phố sẽ áp dụng các chính sách bồi thường, hỗ trợ đặc thù phù hợp với Luật Thủ đô, Nghị quyết số 254/2025/QH15, số 258/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, bổ sung của Chính phủ; Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố và Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Về bồi thường sẽ được áp dụng mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 2 lần so với mức quy định đối với các trường hợp đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có đủ điều kiện về pháp lý theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ (cụ thể: Đối với đất ở: Có quyết định giao đất, cho thuê đất, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có giấy tờ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…(Khoản 2 Điều 95 Luật Đất đai), đất sử dụng đất ổn định, có vi phạm pháp luật trước 1/7/2014 (Điều 5 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP). Đối với đất nông nghiệp: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, đất nông nghiệp sử dụng ổn định trước ngày 01/7/2004 không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận (Điều 96 Luật Đất đai, khoản 5 Điều 5 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP). Đối với đất phi nông nghiệp: Tổ chức được giao đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần).

Thành phố cũng bồi thường công trình, bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư còn lại vào đất, thiệt hại công trình, cây trồng vật nuôi theo quy định của Luật Đất đai và Nghị quyết 36/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

Về hỗ trợ, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện việc hỗ trợ theo quy định tại Điều 108 Luật Đất đai 2024 gồm: Hỗ trợ ổn định đời sống (Điều 19 Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND); Hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh (Điều 14 Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND); Hỗ trợ di dời vật nuôi (Điều 14 Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND); Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: bằng 5 lần giá đất nông nghiệp (Điều 16 Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND); Hỗ trợ tái định cư: trường hợp được bồi thường về đất không đủ mua suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ để đủ mua tái định cư (Khoản 8 Điều 111 Luật Đất đai); Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời.

Thành phố Hà Nội cũng sẽ thực hiện 4 biện pháp hỗ trợ khác theo Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND của UBND Thành phố và 2 biện pháp hỗ trợ theo Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND.

Về bố trí tái định cư, UBND thành phố Hà Nội cho biết, việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất (khoản 6 Điều 91 Luật Đất đai 2024); đất ở đủ điều kiện được bồi thường thì được tái định cư (khoản 4 Điều 111 Luật Đất đai 2024), trường hợp gia đình nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng đủ điều kiện tách hộ thì được thêm suất tái định cư cho từng hộ (khoản 3 Điều 21 Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND).

Trường hợp đất không được bồi thường, nếu không còn nhà ở, nơi ở khác trên địa bàn thì được tái định cư (khoản 5 Điều 111 Luật Đất đai 2024) và trường hợp còn nhà ở, đất ở trên địa bàn nhưng nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa thì được tái định cư (Điều 9 Nghị quyết 36/2026/NQ-HĐND).