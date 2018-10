Quyền Chủ tịch nước tiếp đoàn phụ nữ Công an nhân dân tiêu biểu

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chiều nay (16/10), tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn phụ nữ Công an tiêu biểu. Đây là những hội viên phụ nữ tận tụy, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, không quản ngại khó khăn, gian khổ vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những tấm gương tiêu biểu này không chỉ giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, xuất sắc trong học tập và rèn luyện mà còn là những hạt nhân trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, nhiều năm liền được lãnh đạo các cấp khen thưởng. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp đoàn phụ nữ Công an nhân dân tiêu biểu.

Những năm qua, lực lượng phụ nữ trong Công an nhân dân tích cực thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì An ninh tổ quốc”. Qua đó, chị em đã chủ động đề xuất tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua có hiệu quả, thiết thực, như "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phụ vụ",....

Các phong trào thi đua đã tạo môi trường, điều kiên thuận lợi để Phụ nữ toàn Ngành rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ cương, sáng tạo, có sức khoẻ, có nếp sống văn hóa, quyết tâm vì nhân dân phục vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đến nay có 35 nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Công an nhân dân, hơn 2.000 cán bộ nữ được bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy các cấp. Cùng với đó có nhiều tập thể, cá nhân được giải thưởng phụ nữ Việt Nam; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ tặng bằng khen.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao thành tích mà chị em Phụ nữ Công an nhân dân đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành Công an trên các lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý, buôn lậu, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong những năm qua.

Quyền Chủ tịch nước cho rằng, những kết quả đó đã khẳng định ý chí quyết tâm, tinh thần chiến đấu, lao động, học tập, công tác của chị em; là minh chứng sinh động, rõ nét nhất về việc học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đối với chị em phụ nữ trong ngành Công an. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn phụ nữ Công an nhân dân tiêu biểu. Quyền Chủ tịch nước cho rằng, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhanh và bền vững, nhưng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi; các loại tội phạm ma tuý, buôn lậu, trộm cắp, tại nạn giao thông, tội phạm công nghệ cao ngày càng có chiều hướng phức tạp, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thật sự trong sạch, vững mạnh toàn điện, tiên phong, gương mẫu, liêm chính, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quyền Chủ tịch nước cho rằng, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhanh và bền vững, nhưng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi; các loại tội phạm ma tuý, buôn lậu, trộm cắp, tại nạn giao thông, tội phạm công nghệ cao ngày càng có chiều hướng phức tạp, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thật sự trong sạch, vững mạnh toàn điện, tiên phong, gương mẫu, liêm chính, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Tôi rất tự hào và luôn luôn tin tưởng vào ngành Công an nói chung và phụ nữ công an nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngành công an của phụ nữ Việt Nam tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như xây ngành công an của chúng ta trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đóng góp xứng đáng vào các thành tích, phong trào thi đua của cả nước nói chung. Tôi mong các phong trào thi đua của phụ nữ công an nhân dân sẽ đạt nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới. Chúc các đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng, nhà nước giao cho”- Quyền Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói chuyện với đoàn phụ nữ Công an nhân dân tiêu biểu.

Quyền Chủ tịch nước mong muốn lực lượng Công an nhân dân nói chung cũng như nữ công an nói riêng phải đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ cương, kỷ luật và việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân; kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, “tự diên biến”, “tự chuyển hoá”. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, không quản khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; luôn xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". Qua dó góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc../.

Quyền Chủ tịch nước tiếp Trưởng môn phái trà đạo Urasenke VOV.VN -Tại buổi tiếp, Quyền Chủ tịch nước nhấn mạnh, các hoạt động của Ngài Sen Genshitsu Daisosho góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt hai nước Việt-Nhật.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp các Đại sứ trình Quốc thư VOV.VN -Sáng nay (16/10), tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ các nước Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch trình quốc thư lên Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Quyền Chủ tịch nước gặp mặt những tấm gương nông dân xuất sắc VOV.VN -Quyền Chủ tịch nước biểu dương Hội Nông dân Việt Nam thời gian qua có nhiều hoạt động tích cực, sáng tạo.

Quyền Chủ tịch nước tiếp đoàn doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam VOV.VN -Đây là những doanh nghiệp, doanh nhân đã tích cực hưởng ứng, hỗ trợ thiết thực những trẻ ẹm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Quyền Chủ tịch nước: Việt Nam coi trọng quan hệ với Tanzania VOV.VN - Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ với Tanzania, là một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam tại châu Phi.