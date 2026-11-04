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Quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá cho năm 2027

Thứ Tư, 08:57, 04/11/2026
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VOV.VN - Sáng 4/11, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10/2026 nhằm đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng, thống nhất các giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và tập trung cao độ cho công tác hoàn thiện thể chế.

Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của thời điểm hiện nay khi cả nước bước vào giai đoạn then chốt để về đích năm 2026 theo các chương trình hành động triển khai Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Đặc biệt, phiên họp diễn ra trong bối cảnh Quốc hội đang thảo luận sôi nổi về tình hình kinh tế - xã hội và hàng loạt dự án luật trọng điểm có tác động sâu rộng, nhiều mặt tới đời sống và sự phát triển của đất nước.

quyet tam hoan thanh cao nhat cac muc tieu nam 2026, tao da but pha cho nam 2027 hinh anh 1
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Xác định công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật là một trong những nội dung trọng tâm hàng đầu của phiên họp, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận kỹ lưỡng, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến thẩm tra của các cơ quan Quốc hội cũng như đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội. Từ đó, Chính phủ sẽ khẩn trương hoàn thiện, giải trình xác đáng để trình Quốc hội xem xét thông qua các dự án luật, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hai tháng cuối năm 2026, Thủ tướng chỉ rõ những nhóm giải pháp mang tính then chốt cần thực hiện với quyết tâm cao độ. Trong đó, kiểm soát lạm phát và giữ vững cân đối vĩ mô, tập trung điều hành linh hoạt, đồng bộ về giá cả, thị trường tiền tệ, tín dụng và lãi suất; vừa củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, vừa có các biện pháp mạnh mẽ kích thích sản xuất, kinh doanh nhằm tạo động lực tăng trưởng vững chắc cho những tháng cuối năm và cả năm 2027.

Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, dứt điểm xử lý các dự án còn tồn đọng, ách tắc. Coi giải ngân đầu tư công là động lực dẫn dắt, kích hoạt mạnh mẽ các dòng vốn đầu tư tư nhân cũng như dòng vốn FDI trực tiếp và gián tiếp.

Bên cạnh đó, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, chú trọng đồng bộ các mục tiêu trong lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội song hành cùng phát triển kinh tế.

Tại phiên họp, các đại nghe các báo cáo từ Bộ trưởng Bộ Tài chính về tình hình kinh tế - xã hội và giải ngân vốn đầu tư công; báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công tác xây dựng pháp luật và việc tiếp thu ý kiến của Quốc hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu toàn thể thành viên Chính phủ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bàn thảo thực chất, đi thẳng vào các giải pháp cụ thể, khả thi để nỗ lực hoàn thành thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra cho năm 2026, tạo nền móng vững chắc bước vào năm 2027.

Lại Hoa/VOV
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