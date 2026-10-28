Thủ tướng mong muốn đối tác cùng Việt Nam hoạch định và kiến tạo chuỗi giá trị mới

Trong khuôn khổ Phiên toàn thể cấp cao, sáng nay (28/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo cấp cao Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã chủ trì phiên đối thoại chiến lược về định vị Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu mới. Tại phiên đối thoại, Thủ tướng cho biết, hướng đến năm 2035 Việt Nam mong muốn từng bước định hình vị thế là: Trung tâm công nghiệp công nghệ số mới nổi, trung tâm năng lượng mới, năng lượng xanh, năng lượng sạch và trung tâm sản xuất nông nghiệp xanh của khu vực và thế giới.

Ba thách thức lớn đang đặt ra cho cả Việt Nam lẫn cộng đồng quốc tế

Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Stephan Mergenthaler đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đang có bước chuyển mạnh, với khát vọng phát triển, năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng và vai trò ngày càng được mở rộng trong các mạng lưới kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo cấp cao Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã chủ trì phiên đối thoại chiến lược về định vị Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu mới.

Ông cho rằng, những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu, phân mảnh địa kinh tế, cạnh tranh công nghệ, sự tái định hình của các chuỗi cung ứng và những bất định địa chính trị đang tạo ra một môi trường phát triển ngày càng phức tạp. Đồng thời đặt câu hỏi Việt Nam nhìn nhận ra sao về sự dịch chuyển từ trật tự này?

Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, có ba thách thức lớn mang tính thời đại đang đặt ra cho cả Việt Nam lẫn cộng đồng quốc tế, đó là khuôn khổ và thể chế toàn cầu chưa theo kịp thực tiễn; mô hình tăng trưởng truyền thống dần chạm trần và lòng tin chiến lược suy giảm. Để vượt qua các rào cản, yêu cầu đặt ra là phải kiên quyết đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng. Nền tảng cốt lõi là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, việc điều chỉnh, hoàn thiện mô hình quản trị quốc gia đóng vai trò then chốt: xây dựng bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương phục vụ người dân và doanh nghiệp, cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.

Trước những tác động nhiều chiều từ tình hình khu vực và quốc tế, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã chủ động nhận diện và triển khai đồng bộ các quyết sách lớn đó là tập trung vào tăng cường củng cố tự chủ chiến lược gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu sắc, đồng bộ và hiệu quả. Thứ hai, tiến hành đổi mới một cách căn bản, toàn diện mô hình phát triển đất nước, trong đó có mô hình tăng trưởng. Trong đó, lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia làm đột phá quan trọng hàng đầu và là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị và gia tăng cũng như sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời Việt Nam đặt vào những trọng tâm vào đột phá cải cách thể chế gắn với nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Điểm sáng về tăng trưởng tại khu vực và trên thế giới

Giám đốc WEF cũng cho rằng trong một kỷ nguyên bất định gia tăng, các cú sốc địa kinh tế, chu kỳ công nghệ và áp lực khí hậu đang đặt ra những yêu cầu mới đối với năng lực chống chịu của các nền kinh tế. Ông đặt câu hỏi về quan điểm của Việt Nam đang xây dựng sức chống chịu của mình như thế nào? Sức tự cường như thế nào? Trong bối cảnh có những biến động bên ngoài thì Việt Nam có thể “chống sốc” trước những biến động để có thể xây dựng được sức chống chịu, sức tự cường của quốc gia?

Thủ tướng cho biết, Việt Nam không chỉ chú trọng xử lý những vấn đề có tính chất ngắn hạn, chủ động thực thi và xây dựng những biện pháp, chính sách, đường lối phát triển dài hạn có tính chiến lược và tăng cường năng lực tự chủ, năng lực chống chịu. Việt Nam xác định mục tiêu ổn định chính trị, xã hội, cũng như ổn định và củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết để củng cố năng lực và sức chống chịu. Các chính sách vĩ mô của Việt Nam sẽ tiếp tục được điều hành một cách linh hoạt để bảo đảm nền tảng ổn định vững chắc, cũng như bảo đảm các cân đối lớn, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực trong một thế giới đang biến động rất mạnh.

Hướng đến năm 2035, Giám đốc WEF đặt vấn đề Việt Nam mong muốn đóng vai trò gì trong kiến trúc kinh tế toàn cầu đang định hình và những thế mạnh đặc trưng nào Việt Nam có thể mang lại với tư cách một trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối cho các mạng lưới tăng trưởng mới?

Thủ tướng cho biết, hướng đến năm 2035 Việt Nam mong muốn từng bước định hình vị thế là: Trung tâm công nghiệp công nghệ số mới nổi, trung tâm năng lượng mới, năng lượng xanh, năng lượng sạch và trung tâm sản xuất nông nghiệp xanh của khu vực và thế giới. Mắt xích quan trọng, đáng tin cậy trong các chuỗi cung ứng và giá trị khu vực, toàn cầu, các cực tăng trưởng mới. Đóng góp ngày càng cao hơn vào tăng trưởng khu vực và thế giới thông qua thể chế, quản trị hiện đại, năng lực cạnh tranh và nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam có 03 thế mạnh đặc trưng để hiện thực hóa vai trò đó, đó là thế mạnh về vị trí địa chiến lược, rất ổn định về chính trị, kinh tế vĩ mô và là điểm sáng về tăng trưởng tại khu vực và trên thế giới. Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược, mục tiêu lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt đúng vào thời điểm kinh tế thế giới cũng đang tái cấu trúc mạnh. Đồng thời Việt Nam có nền tảng nội lực đủ rộng để vừa tiếp nhận, vừa đóng góp cho các mạng lưới tăng trưởng mới. Đó là quy mô dân số trên 100 triệu người, nguồn nhân lực dồi dào, có truyền thống coi trọng giáo dục, kỹ năng tốt, khả năng học hỏi và thích ứng nhanh.

Việt Nam hướng đến vai trò một trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo, kết nối mạng lưới tăng trưởng

Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Stephan Mergenthaler đặt vấn đề giữa bối cảnh lòng tin suy giảm, cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt, Việt Nam duy trì tính tự chủ chiến lược và chính sách đối ngoại cân bằng, đa phương hóa, đa dạng hóa–là đối tác tin cậy của tất cả các bên, không ngả theo một cực nào – trong khi vẫn tăng cường hội nhập với các động lực tăng trưởng toàn cầu?

Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến chương Liên hợp quốc.

Tự chủ chiến lược có nghĩa là trước tình hình quốc tế đang biến động nhanh, phức tạp, sâu sắc, Việt Nam xác định cần củng cố năng lực nội tại để giữ vững quyền tự quyết, chủ động lựa chọn cách thức hợp tác phù hợp với lợi ích quốc gia – dân tộc và tôn trọng lợi ích chính đáng của các đối tác. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi; tận dụng hiệu quả 18 hiệp định thương mại tự do đã ký kết để mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác và thu hút các nguồn lực về vốn, công nghệ, tri thức phục vụ phát triển. Mục tiêu của Việt Nam không chỉ là tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, mà còn nâng cao năng lực nội sinh, từng bước làm chủ công nghệ và tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn các đối tác không chỉ đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội, mà đến cùng hoạch định và cụ thể hóa những ý tưởng, những giải pháp và động lực phát triển mới thành những dự án, thành những sản phẩm cụ thể và cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng quyết tâm phối hợp để kiên trì theo đuổi cho đến khi có kết quả cuối cùng.

Với chính phủ các nước, Thủ tướng mong muốn cùng hợp tác nhằm củng cố môi trường hòa bình, ổn định và mở rộng các động lực phát triển mới. Từ đó gắn kết tầm nhìn và lợi ích chiến lược dài hạn. Xây dựng các khuôn khổ hợp tác cởi mở và công bằng, bền vững, nhất là kết nối về kinh tế, về thương mại, về đầu tư, về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ. Phối hợp để cùng định hình những khuôn khổ và chuẩn mực hợp tác mới vì lợi ích của người dân, của cộng đồng doanh nghiệp và để đạt được những thành quả phát triển.

Ngay sau phiên đối thoại, TP.Hồ Chí Minh chính thức công bố 9 thành viên sáng lập của Trung tâm Tài chính Quốc tế, trao quyết định đầu tư cho 12 dự án với quy mô hơn 13,5 tỷ USD và ký kết hợp tác chiến lược với WEF.