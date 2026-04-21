Sài Gòn không còn trận tuyến: Ký ức sống động về ngày toàn thắng của dân tộc

Được xây dựng từ nguồn tư liệu đã công bố là những bài báo đăng trên tạp chí Xưa & Nay, cuốn sách đưa người đọc trở lại Sài Gòn những ngày cuối tháng 4/1975, thời điểm thành phố đang đứng trước bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử của mình. Trong các cơ quan quân sự và chính quyền Sài Gòn là sự hoang mang, rối loạn. Trên đường phố là những dòng người thấp thỏm chờ đợi tương lai. Còn với các cánh quân giải phóng, từng giờ, từng phút đều mang ý nghĩa quyết định. Sài Gòn hiện ra không chỉ là một địa danh mà trở thành nhân vật trung tâm, nơi hội tụ mọi cung bậc cảm xúc từ căng thẳng, kỳ vọng, lo âu và cuối cùng là sự nhẹ nhõm khi ngừng tiếng súng. Tên gọi “Sài Gòn không còn trận tuyến” vì thế mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: Thành phố đã rời khỏi chiến tranh để trở về với đời sống hòa bình.

Người đọc có thể “gặp lại” những người lãnh đạo, chỉ huy chiến dịch, những chiến sĩ xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập, những người trực tiếp tham gia tiếp nhận đầu hàng, tiếp quản chính quyền, hay các nhà báo đã ghi lại từng khoảnh khắc không thể nào quên. Những câu chuyện này giúp lịch sử hiện lên không chỉ bằng sự kiện, mà bằng trải nghiệm, ký ức và cảm xúc của con người.

Sức hút lớn của cuốn sách là việc tái hiện những giờ phút cuối cùng trước khi chiến tranh kết thúc. Lật giở từng trang sách, bạn đọc như được dõi theo từng bước tiến của các cánh quân giải phóng tiến vào Sài Gòn; những quyết định mang tính chiến lược của lãnh đạo hai phía; những cuộc điện đàm, mệnh lệnh quân sự, và cả những khoảnh khắc mang tính biểu tượng như xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập. Không khí lịch sử được khắc họa sống động qua góc nhìn của các nhân chứng: Có người ở chiến trường, có người trong trung tâm thành phố, có người chứng kiến từ phòng tin tức của các hãng truyền thông quốc tế. Với góc nhìn phong phú ấy, độc giả tìm hiểu lịch sử không phải chỉ qua một câu chuyện đơn tuyến, mà là tổng hòa của nhiều trải nghiệm con người khác nhau.

Cuốn sách không chỉ phản ánh góc nhìn từ phía cách mạng, mà còn mở rộng sang góc nhìn từ phía bên kia và từ các tác giả quốc tế. Những hồi ức, ghi chép về tâm trạng, lựa chọn và sự tan rã của bộ máy chính quyền Sài Gòn trong những ngày cuối cùng góp phần làm rõ hơn bối cảnh, nguyên nhân và tính chất của sự kiện lịch sử này.

Điểm đặc biệt của cuốn sách nằm ở cách tiếp cận: Không chỉ thuật lại diễn biến lịch sử theo lối biên niên khô cứng, mà thông qua những câu chuyện chân thực của người trong cuộc, những trang sách vì thế không chỉ mang giá trị tư liệu mà còn chứa đựng cảm xúc, tâm trạng và những rung động rất con người: Hồi hộp trước giờ toàn thắng, lo âu trong thời khắc chuyển giao, niềm vui vỡ òa khi chiến tranh chấm dứt.

Qua từng hồi ức, độc giả nhận ra rằng, chiến thắng 30/4 không chỉ là kết quả của những trận đánh quyết định, mà còn là hành trình dài của ý chí, lòng kiên định và khát vọng hòa bình của cả dân tộc.

Với cách tiếp cận đa chiều, "30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại" không chỉ làm rõ ý nghĩa của một chiến thắng mang tầm vóc lịch sử, mà còn gợi mở những suy ngẫm về giá trị của hòa bình, đoàn kết và hòa hợp dân tộc.

Lịch sử không chỉ nằm trong quá khứ, nó sẽ tiếp tục sống trong ký ức của mỗi chúng ta, trong những câu chuyện được kể lại. Vì thế, cuốn sách còn mở ra những suy ngẫm về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, về ý nghĩa của sự đoàn kết, và về cách mỗi thế hệ tiếp tục viết tiếp câu chuyện lịch sử.