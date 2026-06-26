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Sáp nhập thôn, bản ở vùng biên Sơn La: Đồng thuận vì sự phát triển

Thứ Sáu, 18:15, 26/06/2026
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VOV.VN - Sau sắp xếp thôn, bản, nhiều địa phương ở Sơn La gặp khó do địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông cách trở và khác biệt phong tục. Tuy nhiên, nhờ sự đồng thuận của người dân, việc triển khai đang thuận lợi, hướng tới cộng đồng đoàn kết, phát triển bền vững.

Bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn ở Sơn La trước đây chủ yếu đồng bào dân tộc Sinh Mun sinh sống. Theo phương án sắp xếp, bản Kết Hay này sẽ cùng các bản Cò Hày, Kéo Lồm và Pá Liềng sáp nhập thành bản Kết Hay mới, có thêm nhiều hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

Anh Vì Văn Phiếu, người dân bản Kết Hay cho biết, ban đầu bà con cũng băn khoăn vì quy mô bản lớn hơn, thành phần dân tộc đa dạng hơn. Nhưng sau khi được tuyên truyền, giải thích, nhận thấy đây là chủ trương đúng đắn, tạo điều kiện để các dân tộc gắn bó, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nên ai nấy đều đồng thuận.

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Phiêng Pằn là xã vùng biên của tỉnh Sơn La, có địa hình chia cắt, dân cư không tập trung.

"Khó khăn thì sẽ hơi khó khăn về văn hóa của các dân tộc sẽ khác nhau. Khó khăn thứ hai là sáp nhập, bản sẽ rộng hơn và đường đi lại nó khó khăn hơn. Về chủ trương sáp nhập của bản, dân bản rất là đồng tình, nhưng mà mong sao Nhà nước quan tâm đến đường đi, quan tâm về văn hóa dân tộc để 4 bản sáp nhập với nhau sẽ đi lại thuận tiện hơn", anh Vì Văn Phiếu nhấn mạnh.

Không chỉ người dân Kết Hay, nhiều hộ dân ở các bản thuộc diện sáp nhập cũng sẵn sàng thay đổi vì lợi ích lâu dài. Gia đình ông Thào A Mua, dân tộc Mông ở bản Kéo Lồm, sau sắp xếp sẽ thuộc bản Kết Hay. Từ nhà đến trung tâm bản mới cách khoảng 5 km, chủ yếu là đường đất nên việc đi lại sẽ khó khăn hơn trước.

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Do địa hình chia cắt mạnh, đường giao thông nội bản tại nhiều nơi còn khó khăn.

Dẫu vậy, ông vẫn hoàn toàn ủng hộ chủ trương của Nhà nước, đồng thời mong muốn thời gian tới sẽ được quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đường đến nhà văn hóa để người dân và cán bộ đi lại thuận lợi hơn. 

"Chủ trương sáp nhập thì tôi rất đồng ý, tuy nhiên còn 1 đoạn đường đi xuống nhà văn hóa không dễ đi lại, là đường đất. Tôi mong muốn Nhà nước hỗ trợ làm đường để bà con dễ đi", ông Mua chia sẻ.

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Cán bộ xã Phiêng Pằn thường xuyên đến các bản xa tuyên truyền, giải thích với người dân về chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn bản.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Phiêng Pằn trở thành một trong những xã có quy mô lớn nhất tỉnh Sơn La với diện tích hơn 320km², dân số trên 24.000 người, gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống là Thái, Mông, Kinh, Sinh Mun và Khơ Mú. Theo phương án sắp xếp, xã Phiêng Pằn sẽ giảm từ 45 bản xuống còn 26 bản. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản bởi nhiều bản nằm biệt lập, bị chia cắt bởi đồi núi, dân cư sinh sống không tập trung.

Ông Hoàng Hữu Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Phiêng Pằn cho biết: Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, xã đã thành lập 3 tổ công tác do các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã làm tổ trưởng, trực tiếp xuống cơ sở gặp gỡ, đối thoại, giải thích để người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc sáp nhập. Đến thời điểm này, cả 45 bản đều thống nhất cao với chủ trương sắp xếp.

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Đa số các hộ dân nhận thấy đây là chủ trương đúng đắn, tạo điều kiện để các dân tộc gắn bó, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

"Đối với các bản chia cắt, dân cư nằm rải rác và đối với bản sáp nhập giữa các các dân tộc với nhau, giữa dân tộc Thái, dân tộc Mông, dân tộc Sinh Mun, trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục định hướng xin đầu tư công và các cái chương trình mục tiêu quốc gia trong cái giai đoạn để đầu tư, thứ nhất về đường đi lại thuận lợi cho bà con, thứ hai là về xây dựng nhà văn hóa để thuận tiện trong công tác sinh hoạt của bà con", ông Hoàng Hữu Phong bày tỏ.

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Với tinh thần đồng thuận, đoàn kết, đồng bào các dân tộc xã Phiêng Pằn quyết tâm phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng vùng biên ngày càng vững mạnh.

Dù việc sáp nhập sẽ tạo ra những thay đổi nhất định về không gian sinh hoạt, bản sắc văn hóa và khiến quãng đường đến trung tâm bản, trung tâm xã của nhiều hộ dân có thể xa hơn trước, nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng bào các dân tộc xã Phiêng Pằn nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung phần lớn đều đồng thuận với chủ trương sắp xếp lại các thôn, bản, tổ dân phố.

Bà con cũng kỳ vọng, sau sắp xếp, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư đường giao thông, nhà văn hóa và các hạ tầng thiết yếu khác để các bản mới sớm ổn định, có thêm điều kiện phát triển bền vững.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
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