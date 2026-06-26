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Sơn La phấn đấu ra khỏi diện trọng điểm ma tuý của cả nước vào năm 2030

Thứ Sáu, 17:43, 26/06/2026
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VOV.VN - Đến nay, Sơn La đã có 15/75 xã, phường không ma tuý. Đây là kết quả quan trọng, là nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu ra khỏi diện trọng điểm ma tuý của cả nước vào năm 2030.

Tỉnh Sơn La vẫn được biết đến là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma tuý của cả nước. Theo thống kê, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý xấp xỉ 6.000 vụ, gần 7.700 đối tượng phạm tội về ma tuý; tăng gần 700 vụ, hơn 140 đối tượng so với giai đoạn 5 năm trước đó.

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Sơn La vẫn "nóng" về số vụ vi phạm và tội phạm liên quan đến ma tuý
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Lực lượng công an tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực phòng, chống ma tuý

Cùng với tích cực đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma tuý, tỉnh Sơn La cũng chú trọng đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị, địa bàn không ma tuý. Tuy nhiên, đến hết năm 2025, toàn tỉnh vẫn còn 60/75 xã phường trọng điểm về ma tuý từ loại I đến loại III.

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Sơn La đang nỗ lực đẩy lùi ma tuý ra khỏi cuộc sống cộng đồng

Bà Lường Thị Vân Anh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Sơn La, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma tuý của tỉnh cho biết, thời gian qua, xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, Tỉnh uỷ Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện với tinh thần chủ động, kiên trì, bền bỉ và đồng bộ. Qua đó, công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả khả quan.

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Hỗ trợ, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, tránh xa ma tuý

Trong thời gian tới, Sơn La xác định tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa, với mục tiêu xuyên suốt là từng bước kiềm chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma tuý; phấn đấu đến năm 2030 ra khỏi diện trọng điểm ma tuý của cả nước.

"Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và coi kết quả phòng, chống ma túy là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hai là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; thực hiện tốt các giải pháp tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm ma túy.

Thứ ba là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, tiếp tục củng cố thế trận phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở; duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả xây dựng và nhân rộng các xã bà, rồi khu dân cư không có ma túy.", Bà Lường Thị Vân Anh nói.

Thu Thuỳ/VOV-Tây Bắc
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