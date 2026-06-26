Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Đà Nẵng: Tôn trọng ý kiến dân và giữ tên làng xã xưa

Ngày 1/7 năm ngoái, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 phường Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (cũ). Khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ dân phố, Đảng ủy phường Sơn Trà định hướng tổ chức lại các tổ dân phố gắn với các trục giao thông chính và nơi sinh hoạt khu dân cư từng khu vực nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và quản lý dân cư. Sau khi cân nhắc các yếu tố đó, phường Sơn Trà sắp xếp từ 268 tổ còn 41 tổ dân phố.

Trước đây, 60 Chi bộ và 268 tổ dân phố ở phường Sơn Trà được đặt tên theo số thứ tự. Khi thực hiện sáp nhập, Đảng ủy phường quán triệt tinh thần lấy lại tên các làng cũ. Những làng chài nổi tiếng như Nại Hiên, Tân An, Thành Vinh được khôi phục.

Khi thành lập phường mới, tên 3 phường cũ là Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông không còn. Nay thành lập tổ dân phố mới, địa phương khôi phục những tên phường cũ đặt cho tổ mới nhằm lưu giữ những dấu ấn lịch sử, văn hóa đã gắn bó với người dân qua nhiều thế hệ.

Hầu hết tổ dân phố ở phường Sơn Trà đều lấy lại tên xưa làng cũ. Ảnh: Hoài Nam

Một số tuyến đường chính của phường Sơn Trà được chọn làm ranh giới giữa các tổ dân phố mới sau sắp xếp.

"Cách làm là phường đưa ra các tiêu chí về độ tuổi, trình độ. Trên cơ sở đó, các tổ dân phố họp và đề xuất lên. Cũng có một số chi bộ có vài người chưa đảm bảo nhưng trong quy định cho phép cập nhật, bổ sung. Phường cũng tính toán làm sao tất cả các tổ trưởng tổ dân phố đều là Đảng viên để sau này cơ cấu làm phó bí thư, chi ủy viên", ông Hoàng Sơn Trà, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thông tin thêm về việc sắp xếp cán bộ làm Bí thư Chi bộ và Tổ trưởng dân phố.

Đến nay chủ trương về sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn phường Sơn Trà đã được triển khai về các Tổ dân phố. Các Tổ trưởng tổ dân phố và người dân ở phường Sơn Trà đều ủng hộ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của thành phố. Sau các cuộc họp khu dân cư, đa số ý kiến người dân đều đồng thuận với quy mô tổ mới, tên mới, nhân sự mới.

Ông Lưu Văn Phong, Bí thư Chi bộ Khu dân cư Mân Thái rất phấn khởi khi khu dân cư của mình được lấy lại tên cũ. Vì vậy, mặc dù chưa có hiệu lực thi hành nhưng ngay từ cuối tháng 6, Chi bộ đã xây dựng chương trình hành động cho cấp ủy mới, trong đó chú trọng xây dựng mối đoàn kết trong khu dân cư.

"Nguyên thủy ngày xưa, tổ này tên là Mân Thái, bây giờ lấy lại tên Mân Thái, bà con rất đồng thuận. Đây là tên rất hay, vì ai cũng muốn giữ lại chút nét cũ của người địa phương. Trước đây, ở Mân Thái có 3 khu dân cư là Tân An, Tân Phú và Mân Lập. Sau đó, nhiều đời tách ra nhập vào nay quay lại tên Mân Thái. Hiện, chùa và đình làng đều vẫn còn tên Mân Thái, cho nên bà con nghĩ rằng cái tên này sẽ gắn bó lâu dài hơn", ông Lưu Văn Phong vui mừng nói.

Một cuộc họp khu dân cư ở Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Hầu hết các phường ở thành phố Đà Nẵng như Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê đều đặt tên tổ theo địa danh cũ, nhờ đó giữ lại tên của các phường cũ sau sáp nhập. Phường Hải Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 phường cũ là Thạch Thang, Thuận Phước, Thanh Bình, Phước Ninh và Hải Châu thuộc quận Hải Châu cũ.

Bây giờ địa phương có cách đặt tên tổ dân phố mới được người dân hân hoan đón nhận. Đó là gắn số thứ tự kèm theo tên phường cũ. Phường Hải Châu dự kiến còn 51 tổ dân phố thì phường sẽ đánh số thứ tự trước tên phường cũ, ví dụ như Tổ dân phố số 05 Thuận Phước, 06 Thuận Phước, 08 Thanh Bình, 21 Thạch Thang, 40 Phước Ninh.

Với cách đặt tên này, Hải Châu lưu giữ lại những tên xưa làng cũ bị xóa bỏ khi thực hiện sáp nhập hồi năm ngoái. Mặt khác, khi nói đến các tổ dân phố như thế, người dân biết ngay vị trí tổ đó nằm ở khu vực nào.

Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, phường sắp xếp 332 tổ còn 51 tổ dân phố, giảm hơn 80%: "Về cách đặt tên, Ban Thường vụ đã họp bàn và thống nhất nguyên tắc là sẽ đánh theo số kèm theo tên địa danh những phường, xã cũ. Mục tiêu là cũng vừa đánh theo số thứ tự để thuận tiện trong công tác quản lý. Đồng thời gắn với tên những làng xã cũ để lưu giữ lại tên những phường cũ trước đây khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì không còn tên của những phường cũ".

Bản đồ dự kiến tổ dân phố phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ngược lên miền núi Đà Nẵng, tại xã A Vương (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ), mấy ngày nay, làng và thôn nào cũng họp lấy ý kiến người dân về Đề án "sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động các thôn" và cách đặt tên mới. Hầu hết các thôn đều có ý kiến về tên gọi thôn và phương án dự kiến sáp nhập khác với Đề án.

Đơn cử như trường hợp thôn Ga'Lâu, theo đề án sẽ sáp nhập với thôn Bhlố và Bhlu, người dân đề nghị lấy tên thôn sau sắp xếp là thôn Ga'Lâu. Đối với phương án sắp xếp địa giới thôn, 12 hộ dân thuộc khu dân cư Tàe không thống nhất với phương án dự kiến sáp nhập khu dân cư này vào thôn Aréc theo Đề án.

Chính quyền địa phương đã lắng nghe tôn trọng ý kiến người dân, kịp thời chỉnh sửa phù hợp nguyện vọng bà con. Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương cho rằng, việc cử tri đại diện hộ gia đình tham gia đóng góp ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân đối với các chủ trương, quyết sách quan trọng liên quan trực tiếp đến cộng đồng dân cư.

"Xã sắp xếp lại, sắp xếp 1 số thôn, từ 16 thôn xuống còn 12 thôn. 12 thôn này cơ bản đáp ý yêu cầu quản lý sau này. Về công tác tổ chức bộ máy, xã đang sắp xếp kiện toàn. Hiện nay, xã đang tập trung rà soát lại, đảm bảo các tiêu chí quy định của cấp trên . A Vương có 2 thôn biên giới là A Tếch và thôn Đang, riêng thôn Aul là thôn biệt lập nằm trong rừng đặc dụng, rừng già, rừng phòng hộ, có 24 hộ nên vẫn giữ nguyên, không thay đổi sáp nhập", ông Briu Quân cho hay.

Xã A Vương lấy các đường lớn làm ranh giới thôn mới.

Trước khi thực hiện sắp xếp, thành phố Đà Nẵng có 4.155 thôn, tổ dân phố. Theo phương án tổng thể đã được UBND thành phố thông qua, sẽ có 500 thôn, tổ dân phố được giữ nguyên, số còn lại thuộc diện phải sắp xếp. Sau sắp xếp, toàn thành phố còn 1.456 thôn, tổ dân phố, tương ứng tỷ lệ giảm 65%. Trước sắp xếp, toàn thành phố có 9.000 người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, dự kiến hơn 4.300 người được bố trí tiếp tục công tác.

"Đảng ủy UBND thành phố chủ trì phối hợp xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn lại thôn, tổ dân phố gắn với việc sắp xếp chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở và hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2026 theo yêu cầu của Trung ương", ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết.

Đà Nẵng lấy ý kiến nhân dân về đề án sáp nhập tỉnh, sắp xếp xã VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng.



