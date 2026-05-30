Giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách, một số được sắp xếp vị trí mới

Trước đây, bà Đinh Thị Phyen là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bà được hợp đồng làm việc tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đak Pơ mới. Tuy nhiên, do không thể bố trí vào biên chế công chức nên bà là một trong 5 cán bộ không chuyên trách sẽ chấm dứt công việc từ ngày 31/5 tới đây.

“Tôi đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ theo Nghị định 154. Trong thời gian tới, nếu có cơ hội thì tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến và mong muốn các cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét để chúng tôi tiếp tục đóng góp cho địa phương”, bà Phyen nói.

Xã Đak Pơ đang xem xét bố trí một số cán bộ không chuyên trách sau thôi việc về công tác tại các thôn, làng.

Tương tự, chỉ còn vài ngày nữa, ông Trang Anh Khoa - cán bộ không chuyên trách tại Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Kông Chro - cũng sẽ phải chấm dứt công việc theo lộ trình chung.

Là cử nhân ngành nông lâm, có trình độ Trung cấp lý luận chính trị và nhiều năm công tác tại cơ sở, ông Khoa phù hợp với những vị trí biên chế chuyên môn mà địa phương hiện còn thiếu. Vì vậy, dù đã làm đơn nghỉ theo Nghị định 154, ông Trang Anh Khoa vẫn mong tỉnh sớm có chủ trương tuyển dụng đối với các vị trí còn khuyết để tiếp tục được làm việc tại địa phương.

“Thời gian công tác và bằng cấp của tôi cũng đủ điều kiện để xét tuyển hoặc thi tuyển, nên mong các cấp, các ngành sớm có chủ trương để chúng tôi được tuyển dụng, tiếp tục cống hiến trong thời gian tới”, ông Khoa bày tỏ.

Ông Trang Anh Khoa - cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã Kông Chro, mong muốn sẽ được tuyển dụng vào vị trí biên chế phù hợp với trình độ cử nhân nông lâm của mình.

Sau sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai có khoảng 4.100 cán bộ không chuyên trách cấp xã. Trong gần 1 năm qua, địa phương đã giải quyết chế độ nghỉ theo Nghị định 154 cho trên 2.000 người. Phần lớn số cán bộ còn lại đều có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và nhiều năm làm việc ở cơ sở.

Vì vậy, bên cạnh việc giải quyết chế độ, nhiều địa phương cũng đang tính toán phương án sử dụng lại nguồn nhân lực này thông qua thi tuyển công chức ở những nơi còn thiếu biên chế hoặc bố trí tham gia hệ thống chính trị tại thôn, làng.

Bà Lê Thị Thanh Mai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai cho biết, qua rà soát, đánh giá, những người này đều đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và thực tiễn công tác; đều có trình độ đại học, trung cấp lý luận chính trị, thành thạo công nghệ thông tin.

"Đây là yếu tố mà thôn, làng hiện nay đang rất thiếu và rất cần. Nếu sử dụng được đội ngũ này thì chất lượng hệ thống chính trị thôn, làng sẽ được nâng lên”, theo bà Mai.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải quyết chế độ và sắp xếp gần 2.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã vào các vị trí công tác phù hợp.

Toàn tỉnh Gia Lai vẫn còn gần 2.000 cán bộ không chuyên trách cần tiếp tục bố trí hoặc giải quyết chế độ. Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã thành lập tổ thẩm định hồ sơ, đồng thời xây dựng nhiều phương án sắp xếp phù hợp.

Ông Nguyễn Thanh Vũ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết, những trường hợp đủ điều kiện sẽ được xem xét chuyển sang công chức; một số được bố trí tham gia công tác tại thôn, làng hoặc giới thiệu đến các địa phương còn thiếu nhân sự để tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở.

“Khoảng hơn 100 cán bộ được các địa phương chủ động bố trí ở thôn nên không thuộc diện giải quyết. Trường hợp nếu được giải quyết rồi nhưng sau này được tuyển dụng lại thì cán bộ sẽ trả lại tiền ngân sách. Tỉnh đã có nhiều văn bản đề nghị các địa phương lập hồ sơ sớm. Hiện nay, các địa phương đã nộp về sở khoảng 1.200 đến 1.300 hồ sơ. Số còn lại đang chờ chủ trương của tỉnh tiếp nhận làm công chức”, ông Vũ thông tin.

