Sau thăng trầm, ngành dầu khí phải trở lại là động lực phát triển

Chiều nay, 11/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Chưa đồng tình với một số chỉ tiêu năm 2019 mà ngành dầu khí đưa ra, vì thấp hơn cả mức đã đạt được năm 2018, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn phải quyết tâm thực hiện vượt mức các chỉ tiêu đã được giao cho năm 2019 trong kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của PVN.

Theo báo cáo của Tập đoàn, công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí được triển khai tích cực, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 12 triệu tấn dầu quy đổi, đưa tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt gần 24 triệu tấn, vượt 1,14 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch Chính phủ giao.

Khai thác dầu thô đạt gần 14 triệu tấn, vượt 735 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao. Khai thác khí đạt 10 tỷ m3, vượt 410 triệu m3 so với kế hoạch. Các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hoá dầu của Tập đoàn được vận hành an toàn và hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đề ra.

Năm 2018, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt gần 627 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 121 nghìn tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt trên 47 nghìn tỷ đồng, vượt 2,5 lần kế hoạch năm.

Tập đoàn đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xử lý 5 dự án yếu kém, khó khăn theo đúng đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã đưa 6 dây chuyền của Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ vào hoạt động trở lại; huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1.

Năm qua, Tập đoàn đã cổ phần hóa thành công 3 đơn vị thành viên là Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam và Công ty TNHH MTV Lọc- Hóa Dầu Bình Sơn, thu về thặng dư khoảng 7.450 tỷ đồng cho nhà nước.

Tuy nhiên, do tình hình biển Đông diễn biến phức tạp nên việc thăm dò khai thác dầu khí không đạt kết quả như mong muốn. Cụ thể như năm 2018, dù gia tăng trữ lượng dầu khí đạt kế hoạch, nhưng thấp hơn nhiều so với mục tiêu Chiến lược phát triển ngành đề ra tổng cộng là 28-42 triệu tấn/năm.

Trong khi đây là mục tiêu quyết định đến phát triển bền vững của Tập đoàn cũng như các lĩnh vực vệ tinh khác. Bên cạnh đó, hầu hết các mỏ đều đã khai thác trong thời gian dài và hiện tại đang trong giai đoạn cuối dẫn tới suy giảm sản lượng tự nhiên.Các phát hiện dầu khí trong giai đoạn gần đây phần lớn có trữ lượng nhỏ...

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Từ thực tế đó, năm nay, Tập đoàn đặt mục tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí đạt từ 10-15 triệu tấn quy dầu. Khai thác dầu khí đạt trên 22 triệu tấn quy dầu. Doanh thu đạt 612,2 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 38,7 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 31,3 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách 87,5 nghìn tỷ đồng, thấp hơn mức trên 121 nghìn tỷ đồng của năm nay.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tập đoàn đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua thời kỳ khó khăn thách thức nhất, hoàn thành vượt mức kế hoạch Chính phủ giao, duy trì sự phát triển của Tập đoàn. Triển khai tốt các chỉ đạo mà Thủ tướng giao Tập đoàn tại các buổi làm việc, trong đó Thủ tướng nhắc lại tại cuộc làm việc với Tập đoàn năm 2017, đó là trong càng phải vững vàng bằng bản lĩnh để vượt qua thử thách.

Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn có những đóng góp quan trọng trong 30 năm đổi mới đất nước, có khối tài sản lớn trên 10 tỷ USD; xác định được trữ lượng dầu khí của các phát hiện với trên 1,4 tỷ tấn quy dầu, đã nghiên cứu đánh giá tiềm năng còn lại của Việt Nam là 1,6 đến 2,8 tỷ tấn quy dầu, đủ khả năng cân đối bền vững hoạt động khai thác, đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước thời gian tới. Ngành đã đảm bảo cung cấp khí để sản xuất 35% sản xuất điện, 75% thị phần phân bón, 64% thị phần khí hóa lỏng.

Tập đoàn đã xây dựng lực lượng nhân lực hùng hậu với số lượng 5.500 người có trình độ trên đại học, 25 nghìn người có trình độ đại học và cao đẳng, trên 25 nghìn công nhân lao động lành nghề, vươn lên làm chủ công nghệ, kỹ thuật, công tác quản trị, đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển ngành hiện tại và tương lai.

“Số liệu vật chất và con người ở đây cũng như sản lượng tiềm năng để khẳng định vai trò của (Tập đoàn) dầu khí Việt Nam còn tiếp tục trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, chứ không phải dầu khí đến đây là chấm dứt”, Thủ tướng khẳng định và nêu rõ, những đóng góp của Tập đoàn luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân tôn vinh.

Thủ tướng cũng lưu ý Tập đoàn không được thành kiến các sai phạm, không “rậu đổ bìm leo”. Khuyết điểm đã qua và cần phải quyết chí quyết tâm vượt qua thách thức khó khăn, xứng đáng là đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Mong muốn, ngành dầu khí sau những thăng trầm phải trở lại là động lực phát triển, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn phải có khát vọng tái lập vị trí, vai trò của ngành đối với sự phát triển đất nước, là tập đoàn hùng mạnh. Cùng với đó là phải xác định được tính chiến lược của ngành dầu khí trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cũng chia sẻ với các khó khăn của ngành hiện nay, trong đó, công tác tìm kiếm, thăm dò bị chững lại, dầu khí khu vực gần bờ cơ bản khai thác hết trong khi vươn ra vùng nước sâu xa bờ thì cần có số vốn lớn. Dẫn lại tính toán của các chuyên gia, Thủ tướng lưu ý, nếu không đưa vào khai thác các mỏ có trữ lượng lớn thì Tập đoàn sẽ bị giảm mỗi năm 2 triệu tấn dầu. Do đó, việc sớm đưa vào khai thác khí Lô B và mỏ Cá voi xanh phải quyết liệt hơn.

Lưu ý ngành dầu khí cũng là ngành thực hiện Chiến lược biển Việt Nam, nên cần liên hệ để thực hiện các nhiệm vụ; đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Về nhiệm vụ năm 2019, Thủ tướng nhấn mạnh nền kinh tế vẫn cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao và cần sự đóng góp tích cực của các tập đoàn, đặc biệt là PVN. Do đó Tập đoàn phải tính toán lại các chỉ tiêu, cả dầu và khí, sản lượng đạm, các sản phẩm khác; tính toán lại doanh thu và nộp ngân sách..., bởi chỉ tiêu mà ngành đặt ra trong năm 2019 thấp hơn nhiều so với mức đạt được năm 2018.

“Thủ tướng khó chấp nhận và đồng ý rằng các đồng chí phấn đấu chỉ tiêu ấy mà thôi”, Thủ tướng nêu rõ và yêu cầu Tập đoàn quyết tâm thực hiện vượt mức các chỉ tiêu đã được giao cho năm 2019 trong kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Theo đó, Tập đoàn phải thực hiện tốt 5 mục tiêu đã được Thủ tướng giao về kế hoạch sản xuất kinh doanh thời gian tới. Trong đó có đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng điểm của ngành.

Cùng với đó, Tập đoàn cần tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí để duy trì sản lượng, gia tăng trữ lượng dầu khí, phát triển mạnh công nghiệp khí và dịch vụ dầu khí.

Chia sẻ với các khó khăn của Tập đoàn, nhưng Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn phải đoàn kết, dám nghĩ dám làm, phát huy tinh thần “cái khó ló cái khôn”, “tự cứu mình”. Qua đó xây dựng Tập đoàn phát triển mạnh, có sức cạnh tranh quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đã chỉ ra các nhiệm vụ cụ thể mà Tập đoàn cần thực hiện./.

