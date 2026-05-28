Cải chính

"Singapore và Việt Nam đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn mới"

Thứ Năm, 05:00, 28/05/2026
VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

 VOV có cuộc phỏng vấn Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh về sự kiện quan trọng này.

PV: Trước hết, Đại sứ đánh giá thế nào về ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Đại sứ Rajpal Singh: Trước hết, Singapore vô cùng vinh dự và vui mừng được chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Singapore. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới các nước ASEAN sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Singapore đặc biệt vui mừng khi đây là chuyến thăm Singapore lần thứ hai của Tổng Bí thư trong vòng hai năm qua. Như các bạn biết, tháng 3 năm ngoái, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm rất quan trọng tới Singapore, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Kể từ đó, hai bên đã tích cực duy trì trao đổi cấp cao. Thủ tướng Lawrence Wong cũng đã thăm Việt Nam và có các cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo cấp cao.

singapore va viet nam dua quan he song phuong buoc sang mot giai doan moi hinh anh 1
Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh

Tôi cho rằng, chuyến thăm lần này cùng tần suất trao đổi cấp cao như hiện nay cho thấy 3 điều. Thứ nhất, nền tảng quan hệ giữa hai nước được xây dựng trên mối quan hệ rất tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai bên. Thứ hai, điều đó cho thấy sự coi quan trọng của hai nước đối với quan hệ song phương. Thứ ba, điều này phản ánh đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước kể từ khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Hiện nay, quan hệ Singapore - Việt Nam đã vượt qua dấu mốc 50 năm. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước lần này, các bạn sẽ thấy Singapore và Việt Nam đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn mới, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề vì lợi ích chung, đồng thời giảm thiểu những cú sốc từ bên ngoài.

Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, sản xuất công nghệ cao, giáo dục đại học và đào tạo. Bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo và cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu, Singapore và Việt Nam thực sự là những đối tác tự nhiên của nhau.

PV: Theo Đại sứ, những lĩnh vực hợp tác song phương nào có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trong những năm tới, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm ngoái?

Đại sứ Rajpal Singh: Như tôi đã đề cập, khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện đã tạo thêm động lực để hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng hơn nữa. Trong đó, hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển rất mạnh mẽ.

Singapore từ lâu là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Năm ngoái, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, đóng góp hơn 1/4 tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới vào Việt Nam. Khi nhắc đến đầu tư Singapore tại Việt Nam, tôi nghĩ mọi người đều biết tới các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). Mô hình này cho thấy, Singapore và Việt Nam có thể cùng hợp tác triển khai các dự án kinh tế quy mô lớn mang lại lợi ích cho cả hai nước. Đầu những năm 2000, mới chỉ có 2 khu VSIP nhưng nay con số này đã lên tới 22.

Chúng tôi cũng mong muốn nâng tầm hơn nữa hợp tác kinh tế song phương với hai ưu tiên chính. Thứ nhất là lĩnh vực số, chúng tôi đang phối hợp với Việt Nam để khai thác tiềm năng của kinh tế số. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp Singapore hoạt động trong lĩnh vực số tại Việt Nam và mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước sẽ có Diễn đàn Tech Connect đặc biệt, quy tụ các doanh nghiệp công nghệ hai nước nhằm ký kết các thỏa thuận và dự án mới.

Thứ hai là lĩnh vực xanh và phát triển bền vững. Năm ngoái, hai nước đã ký Thỏa thuận thực thi về Tín chỉ Carbon và hiện đang hướng tới triển khai các dự án trong lĩnh vực này vào cuối năm nay. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu khả năng nhập khẩu điện từ Việt Nam, chủ yếu từ điện gió ngoài khơi - một dự án dài hạn và có ý nghĩa rất lớn.

Việt Nam đã đề ra mục tiêu tăng trưởng rất tham vọng cho Việt Nam, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số trong 5 năm tới. Đồng thời, Đảng và Nhà nước cũng thúc đẩy các cải cách sâu rộng cả về chính sách lẫn quản lý hành chính. Tôi có thể nói rằng, Singapore rất lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Chúng tôi muốn mở rộng sang các lĩnh vực mới như kỹ thuật số và kinh tế xanh, đồng thời không chỉ tập trung ở các thành phố truyền thống như Hà Nội và TP.HCM mà vươn rộng ra các tỉnh, thành phố tiềm năng khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh và Đồng Nai.

Về chính trị, chúng tôi đang thảo luận về một cơ chế cấp cao mới giữa lãnh đạo và quan chức cấp cao hai bên nhằm trao đổi về nhiều vấn đề như quản trị quốc gia, hành chính công và chuyển đổi số. Hai nước cũng tái khẳng định hợp tác truyền thống trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh phi truyền thống. Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng đã có các chuyến thăm lẫn nhau và tái khẳng định hợp tác quốc phòng chặt chẽ giữa hai nước.

Về giáo dục và đào tạo, Việt Nam hiện là nước nhận nhiều hỗ trợ nhất từ Chương trình Hợp tác Singapore, với hơn 22.000 cán bộ Việt Nam được đào tạo. Hiện nay, chúng tôi muốn nâng cấp chất lượng giáo dục và đào tạo dành cho cán bộ Việt Nam. Ví dụ, năm ngoái chúng tôi triển khai chương trình về quản trị số tại Hải Phòng. Năm nay, chúng tôi tổ chức khóa học về chuyển đổi số trong y tế công tại TP.HCM.

Chúng tôi tin rằng, một Việt Nam vững mạnh và thịnh vượng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore, cho ASEAN và cho cả cộng đồng quốc tế.

PV: Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23?

Đại sứ Rajpal Singh: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam có bài phát biểu chính tại Đối thoại Shangri-La. Tôi cho rằng đây là một dấu mốc rất quan trọng và có nhiều ý nghĩa.

Thứ nhất, khu vực và thế giới hiện rất quan tâm tới quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình địa chính trị và địa kinh tế hiện nay.

Thứ hai, đây là sự ghi nhận quan trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được. Việt Nam gia nhập ASEAN cách đây hơn 30 năm và kể từ đó đã trở thành một thành viên rất tích cực của ASEAN, đóng góp thúc đẩy ổn định chính trị, hội nhập kinh tế và xây dựng cộng đồng gắn kết giữa người dân trong ASEAN.

Thứ ba, tôi cho rằng, điều này cho thấy Việt Nam đang sẵn sàng đảm nhận vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết những bất định địa chính trị và địa kinh tế.

Đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực, quy tụ các bên để cùng thảo luận cởi mở về cách thức chung tay giải quyết các thách thức mà chúng ta đang đối mặt. Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ giúp định hướng cho các bên về cách thức tiếp tục thúc đẩy các cuộc đối thoại trong thời gian tới.

Singapore ủng hộ việc Việt Nam đóng vai trò tích cực hơn trong lĩnh vực này, bởi hai nước chia sẻ nhiều nguyên tắc và quan điểm chung về các vấn đề quốc tế như tôn trọng chủ quyền quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy các nguyên tắc này.

PV: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Văn Phương Hoa/VOV1
Báo Singapore đánh giá tầm quan trọng của hợp tác Việt Nam - Singapore
Trang AsiaInvest Singapore đăng bài viết với tiêu đề: “Singapore - Việt Nam: Tăng cường hợp tác kinh tế trong bối cảnh toàn cầu thay đổi”, nhận định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 29-31/5 diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Singapore: Củng cố tin cậy chính trị và nâng tầm phối hợp chiến lược
VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục triển khai và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Việt Nam - Singapore: "Cộng hưởng" chiến lược và dấu ấn lịch sử tại Shangri-La
VOV.VN - Theo lời mời của Tổng thống Tharman Shanmugaratnam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore và tham dự, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Singapore tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Singapore
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Singapore từ ngày 29-31/5/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo Singapore, Thái Lan, Indonesia
VOV.VN - Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước Singapore, Thailand và Indonesia nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, năng lượng, thương mại và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh khu vực nhiều biến động.

