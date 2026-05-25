Việt Nam - Singapore: "Cộng hưởng" chiến lược và dấu ấn lịch sử tại Shangri-La

Nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến 31/5/2026.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La theo lời mời của Tổng giám đốc IISS Bastian Giegerich. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm mối quan hệ Việt Nam – Singapore đang phát triển mạnh mẽ và thực chất sau một năm nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việc người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam đảm nhận vị trí diễn giả chính tại Diễn đàn An ninh khu vực năm nay đang là tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế. Để hiểu rõ hơn về thông điệp vị thế của Việt Nam cũng như những cơ hội hợp tác mang tính bứt phá giữa hai nền kinh tế, phóng viên Ngọc Diệp – Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tại khu vực ASEAN đã có cuộc phỏng vấn với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh

PV: Thưa Đại sứ, nhìn lại một năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đâu là những xung lực mới và dấu ấn bứt phá nhất trong hợp tác giữa hai nước?

Đại sứ Trần Phước Anh: Đầu tiên có thể nói rằng niềm tin chính trị hay là niềm tin chiến lược giữa hai nước được tăng cường một cách mạnh mẽ sau khi quan hệ được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Về những con số cụ thể, kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2025 đạt một mức kỷ lục mới, lên đến 40 tỷ đô la Singapore, tăng 26%.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Singapore vào Việt Nam cũng rất cao. Singapore trong năm 2025 là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đứng vị trí thứ 2, với hơn 91 tỷ USD giá trị đầu tư vào Việt Nam. Điều đó cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các công ty quốc tế đặt tại Singapore đối với Việt Nam ngày càng tăng.

PV: Được đánh giá là hai đối tác "đồng chí hướng", Đại sứ nhìn nhận thế nào về khả năng cộng hưởng giữa hai nền kinh tế Việt Nam và Singapore trong các lĩnh vực ưu tiên như logistics, năng lượng xanh và phát triển trung tâm tài chính?

Đại sứ Trần Phước Anh: Có thể khẳng định là triển vọng hợp tác giữa 2 nước là rất to lớn. Singapore đang tìm kiếm mở rộng không gian phát triển của mình. Việt Nam là một điểm đến rất phù hợp mà lãnh đạo Singapore nhiều lần cũng khẳng định, Việt Nam là một đối tác đồng chí hướng của Singapore (like-minded country).

Một lý do nữa mà tôi cho rằng triển vọng lớn là bởi vì phù hợp với nhu cầu của lãnh đạo hai bên; có nghĩa là nhu cầu của Singapore và nhu cầu phát triển của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Nếu hai nước hợp tác với nhau thì sẽ tạo ra được những giá trị cho cả đôi bên và cho cả khu vực ASEAN, cũng như là châu Á - Thái Bình Dương.

Đối với những lĩnh vực ưu tiên, tôi nghĩ rằng đây là những lĩnh vực mà hai nước có nhu cầu hợp tác rất lớn. Ví dụ như là logistics, trong nhiều năm qua, đặc biệt nữa là năm 2025, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Singapore quan tâm đầu tư vào các cơ sở hạ tầng logistics của Việt Nam rất là nhiều. Việc kết nối với các trung tâm logistic khác của khu vực ASEAN mới tạo ra được những giá trị lớn hơn và con đường dài, bền vững hơn.

Về các lĩnh vực khác như năng lượng xanh, Việt Nam có tiềm năng rất là lớn. Hai nước đã trao đổi với nhau trong một khoảng thời gian mấy năm vừa qua về dự án điện gió ngoài khơi. Đây cũng là một dự án mang tính tiên phong trong việc chuyển đổi năng lượng của Singapore cái này càng đúng khi chúng ta xét đến khủng hoảng năng lượng hiện nay, nhu cầu chuyển sang năng lượng sạch là càng lớn.

Về trung tâm tài chính, Việt Nam cũng đã có những bước đi rất mạnh mẽ trong thời gian qua; đã thành lập và đã xây dựng cơ sở về mặt pháp lý. Singapore đã là trung tâm tài chính lớn của thế giới, của khu vực. Việt Nam đi sau có thể sẽ tập trung vào những mảng ngách trong thị trường tài chính quốc tế để phát triển và phối hợp cùng với Singapore để tạo ra những giá trị lớn hơn, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

PV: Thưa Đại sứ, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhận vai trò diễn giả chính trước hơn 550 đại biểu và lãnh đạo đến từ 45 quốc gia tại Đối thoại Shangri-La năm nay là một cột mốc đặc biệt. Sự hiện diện này truyền tải thông điệp gì về vị thế chiến lược và những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với cấu trúc an ninh khu vực?

Đại sứ Trần Phước Anh: Điều này cho thấy sự quan tâm của Ban tổ chức của các nước đối với Việt Nam. Đồng thời, ở góc độ Việt Nam, đây cũng là cơ hội để chuyển tải thông điệp, qua đó cho thấy vị thế, uy tín và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực về an ninh - quốc phòng của khu vực và trên thế giới. Năm nay khi lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm diễn giả chính là một cột mốc. Qua tiếp xúc các nước, đặc biệt là lãnh đạo Singapore rất hoan nghênh và mong chờ được nghe bài phát biểu của lãnh đạo Việt Nam tại diễn đàn năm nay.

Nhìn bối cảnh rộng ở trên thế giới và khu vực với rất nhiều biến đổi hiện nay, việc duy trì hòa bình, an ninh ổn định liên quan đến chính sách do các cường quốc, các nước tầm trung, kể cả các nước nhỏ, đều có một vai trò nhất định và đều có những điều chỉnh chính sách nhất định để thích nghi hoặc là tham gia định hành cấu trúc an ninh khu vực. Ngoài việc giúp cho sự phát triển về kinh tế đang đặt mục tiêu rất cao, thì việc duy trì hòa bình, ổn định thông qua tham gia định hình và có tiếng nói nhiều hơn để phản ánh được vị thế mới của Việt Nam, đặc biệt là trong kỷ nguyên mới mà chúng ta đang dốc toàn tâm toàn ý để phát triển cho đến 2030 - 2045.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La năm nay sẽ là một bài phát biểu rất được mong chờ bởi lãnh đạo của hơn 45 nước, hơn 550 đại biểu từ các nước đến tham dự.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.