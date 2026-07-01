English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sớm xây dựng kiến trúc dữ liệu thống nhất trong hệ thống chính trị

Thứ Tư, 12:19, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau một năm triển khai, hệ thống chính trị hoạt động ổn định, thông suốt, song vẫn còn nhiều khó khăn về biên chế, hạ tầng số và cơ chế pháp lý cần Trung ương tiếp tục tháo gỡ.

Sáng nay (1/7), tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập 3 địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có diện tích hơn 6.700km², dân số trên 14 triệu người, gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã. Đảng bộ Thành phố hiện quản lý 173 tổ chức Đảng trực thuộc, 2.455 tổ chức cơ sở Đảng với trên 390.000 đảng viên.

Trong điều kiện địa bàn rộng lớn, đa dạng với đô thị, nông thôn, công nghiệp, cảng biển và hải đảo, Thành ủy xác định, nếu không đổi mới phương thức quản trị thì mô hình chính quyền địa phương hai cấp khó có thể vận hành thông suốt.

som xay dung kien truc du lieu thong nhat trong he thong chinh tri hinh anh 1

Vì vậy, Thành phố tập trung xây dựng cơ chế kết nối liên thông từ Thành phố đến các xã, phường; bảo đảm các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố được triển khai nhanh chóng, chính xác đến cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng quyền chủ động và nguồn lực cho cấp xã nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, ngay từ giai đoạn chuẩn bị sáp nhập, TP.HCM đã triển khai quyết liệt chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số.

som xay dung kien truc du lieu thong nhat trong he thong chinh tri hinh anh 2
Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Thành phố tập trung đầu tư hạ tầng mạng, trang thiết bị công nghệ thông tin; phát triển các nền tảng số dùng chung; xây dựng, làm sạch và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; đồng thời tổ chức tập huấn thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Đến nay, hạ tầng số đã được triển khai đồng bộ; các nền tảng số được áp dụng tại 100% sở, ngành và 168 phường, xã đặc thù, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, xử lý thông tin cũng như tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần kiểm soát tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Bên cạnh chuyển đổi số, Thành phố xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là nhiệm vụ trọng tâm.

Do phần lớn cán bộ cấp xã được bố trí từ các đơn vị trước sắp xếp, cùng với một bộ phận từ cấp huyện và cán bộ tăng cường từ Thành phố, nhiều người phải đảm nhiệm vị trí mới, còn thiếu kinh nghiệm và chưa thành thạo các nghiệp vụ chuyên sâu. “Để khắc phục, TP.HCM đã tổ chức hơn 100 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 30.000 lượt cán bộ, công chức cấp xã; trong đó 80% lớp học được tổ chức theo hình thức trực tiếp, "cầm tay chỉ việc"”, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho hay.

UBND Thành phố cũng chỉ đạo các sở, ngành cử công chức biệt phái hỗ trợ trực tiếp cấp xã ở một số lĩnh vực; thiết lập đường dây nóng hướng dẫn nghiệp vụ; ban hành cẩm nang chuyên ngành để hỗ trợ cán bộ cơ sở.

Theo bà Tuyết, HĐND Thành phố ban hành các nghị quyết hỗ trợ kinh phí thuê nhà, đi lại cho cán bộ ở xa nơi công tác; thực hiện chế độ chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ kinh phí đào tạo nhằm tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác.

Thành phố đồng thời rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, tăng cường nhân sự từ các sở, ngành về cơ sở, gắn với sắp xếp cán bộ cấp phó và cơ cấu lại đội ngũ công chức giữa các phường.

Hệ thống chính trị vận hành ổn định sau một năm

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá, sau một năm vận hành, hệ thống chính trị Thành phố hoạt động ổn định, thông suốt; chính quyền địa phương gần dân, sát dân hơn.

Mô hình mới phát huy tính chủ động của cơ sở, rút ngắn quy trình chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại các xã, phường.

Việc mở rộng địa giới cũng tạo không gian phát triển mới, phát huy lợi thế về quy mô hạ tầng và thu hút đầu tư. Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, tạo nền tảng để Thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc

Bên cạnh kết quả đạt được, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho rằng, vẫn còn một số khó khăn cần sớm được tháo gỡ. Trong đó, quy định khung biên chế cấp xã chưa phù hợp với đặc thù đô thị khi nhiều vị trí chỉ bố trí một cán bộ hoặc công chức, thiếu nguồn kế cận.

Mô hình sở đa ngành, đa lĩnh vực phù hợp với yêu cầu tinh gọn bộ máy nhưng khối lượng hồ sơ hành chính quá lớn khiến một số lĩnh vực quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu quản lý nhà nước.

som xay dung kien truc du lieu thong nhat trong he thong chinh tri hinh anh 3
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: media.quochoi.vn

Việc triển khai các nền tảng số của các bộ, ngành còn thiếu đồng bộ; tiêu chuẩn kết nối và chia sẻ dữ liệu chưa thống nhất; dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành chưa được mở đầy đủ. Các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và quy hoạch, chưa liên thông hoàn toàn, làm tăng áp lực công việc cho công chức cấp xã. Cùng với đó, hành lang pháp lý về kết nối và chia sẻ dữ liệu còn thiếu.

Ngoài ra, một số quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn chuyên ngành chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn; việc phân định thẩm quyền ở một số lĩnh vực còn chưa thống nhất giữa luật và văn bản dưới luật.

Từ thực tiễn vận hành mô hình mới, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho hay, TP.HCM kiến nghị Trung ương sớm xây dựng kiến trúc dữ liệu thống nhất trong toàn hệ thống chính trị theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống", tiếp tục hoàn thiện Cổng dịch vụ công quốc gia, các nền tảng dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành; ban hành đầy đủ tiêu chuẩn kết nối, mở rộng cơ chế chia sẻ dữ liệu và phát triển các ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý, điều hành.

Thành phố cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, khắc phục tình trạng chồng chéo; đồng thời xem xét cho phép các địa phương được thành lập từ một đến hai cơ quan có chức năng như cơ quan hành chính để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

 

Ngọc Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bỏ cấp trung gian, mô hình chính quyền 3 cấp khẳng định tính ưu việt
Bỏ cấp trung gian, mô hình chính quyền 3 cấp khẳng định tính ưu việt

VOV.VN - Sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến trong quản trị, phân cấp, phân quyền, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Bỏ cấp trung gian, mô hình chính quyền 3 cấp khẳng định tính ưu việt

Bỏ cấp trung gian, mô hình chính quyền 3 cấp khẳng định tính ưu việt

VOV.VN - Sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến trong quản trị, phân cấp, phân quyền, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Rõ thẩm quyền, đủ nguồn lực để chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả
Rõ thẩm quyền, đủ nguồn lực để chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả

VOV.VN - Chiều 25/6, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực thực thi của bộ máy hành chính trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.

Rõ thẩm quyền, đủ nguồn lực để chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả

Rõ thẩm quyền, đủ nguồn lực để chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả

VOV.VN - Chiều 25/6, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực thực thi của bộ máy hành chính trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.

Từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp
Từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp

VOV.VN - Tinh gọn bộ máy không đồng nghĩa với chính quyền cơ sở sẽ tự vận hành hiệu quả. Khi hàng trăm nhiệm vụ được chuyển giao nhưng nguồn lực chưa theo kịp, cấp xã buộc phải vừa làm, vừa thích nghi, vừa tìm cách đổi mới.

Từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp

Từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp

VOV.VN - Tinh gọn bộ máy không đồng nghĩa với chính quyền cơ sở sẽ tự vận hành hiệu quả. Khi hàng trăm nhiệm vụ được chuyển giao nhưng nguồn lực chưa theo kịp, cấp xã buộc phải vừa làm, vừa thích nghi, vừa tìm cách đổi mới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội