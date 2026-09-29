English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sửa 7 luật lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch: Phân cấp rõ trách nhiệm

Thứ Ba, 19:08, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (29/9), tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI, các đại biểu đã thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Tháo gỡ bất cập về thẻ hướng dẫn viên

Tham gia góp ý về thời hạn của một số nội dung trong dự án Luật Du lịch (sửa đổi), đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) cho hay, quy định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch có thời hạn là 5 năm; trong khi quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch có thời hạn là 3 năm. Đại biểu Mai đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu sửa đổi Điều 2 của dự thảo Luật theo hướng thống nhất về thời gian là 5 năm để giảm chi phí, thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời làm giảm áp lực cho cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận.

sua 7 luat linh vuc van hoa, thong tin, the thao, du lich phan cap ro trach nhiem hinh anh 1
Đại biểu Dương Khắc Mai - đoàn Lâm Đồng - thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Ảnh: Quốc hội

Theo đại biểu Bùi Văn Dũng (đoàn Thanh Hóa) - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, khoản 21 Điều 2 của dự thảo công nhận thẻ hướng dẫn viên du lịch điện tử và thẻ vật lý có giá trị pháp lý như nhau, nhưng đặt ngoại lệ khi hành nghề. Khoản 28 Điều 2 dự thảo vẫn yêu cầu đeo thẻ vật lý.

“Đề nghị cân nhắc bỏ ngoại lệ, cho phép hướng dẫn viên sử dụng một trong hai loại thẻ với mã xác thực để kiểm tra trực tuyến. Nếu vẫn phải mang thẻ vật lý trong mọi trường hợp, lợi ích của thẻ điện tử sẽ bị thu hẹp”, đại biểu Dũng nói.

Khoản 3 Điều 2 của dự thảo quy định khách quốc tế vào Việt Nam phải mua bảo hiểm du lịch. Theo đại biểu Bùi Văn Dũng, người đã có bảo hiểm quốc tế còn hiệu lực thì không nên phải mua lần nữa, đồng thời đề nghị sửa thành yêu cầu khách phải có bảo hiểm du lịch còn hiệu lực. Như vậy, vẫn bảo vệ khách nhưng tránh tăng chi phí và thời gian nhập cảnh không cần thiết.

sua 7 luat linh vuc van hoa, thong tin, the thao, du lich phan cap ro trach nhiem hinh anh 2
Đại biểu Bùi Văn Dũng - đoàn Thanh Hóa - thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Ảnh: Quốc hội

Đề cập đến vấn đề phân định thẩm quyền, nhiệm vụ của cấp tỉnh và cấp xã trong việc công nhận khu du lịch cấp tỉnh tại Điều 27 dự thảo luật, đại biểu Lò Thị Luyến - Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Điện Biên - đề nghị quy định rõ chủ thể lập, nộp hồ sơ đối với khu du lịch nằm trong một xã. Theo đó, đề xuất bổ sung vào Điều 27 dự thảo như sau: “Đối với khu du lịch nằm trên địa bàn một đơn vị hành chính cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có khu du lịch hoặc tổ chức quản lý khu du lịch nộp hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh”.

Về kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch tại Điều 51 dự thảo, đại biểu Luyến cho rằng, cần phân định rõ hơn trách nhiệm giữa cấp tỉnh và cấp xã. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung vào Điều 51 theo hướng: Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc kiểm tra; việc kiểm tra của cơ quan phải đảm bảo không trùng lặp về đối tượng, nội dung và thời gian kiểm tra.

“Quy định như vậy vẫn giữ phân cấp cho xã và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, tránh tình trạng thực hiện kiểm tra trùng chéo về nội dung, một đối tượng lại có cả hai chủ thể kiểm tra đối với cơ sở”, đại biểu Luyến giải thích.

Làm rõ thẩm quyền xác nhận di tích xuống cấp và đầu mối cắm mốc giới

Về lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích khi chưa có quy hoạch, đại biểu Dương Khắc Mai tán thành việc dự thảo Luật xác định rõ phạm vi di tích và thẩm quyền xác nhận tình trạng xuống cấp. Đối với yêu cầu xác nhận tình trạng xuống cấp, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục cân nhắc phạm vi áp dụng theo đúng mục tiêu đơn giản hóa thủ tục được nêu trong tờ trình. “Dự thảo đã xác định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đối với di sản thế giới, di sản quốc gia đặc biệt; cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh xác nhận đối với các khu di tích văn hóa đã được liệt kê. Tôi đề nghị rà soát phạm vi của nhóm này để cơ quan thực hiện xác định đúng thẩm quyền của mình”, đại biểu Mai đề nghị.

sua 7 luat linh vuc van hoa, thong tin, the thao, du lich phan cap ro trach nhiem hinh anh 3
Đại biểu Lò Thị Luyến - Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Điện Biên - thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Ảnh: Quốc hội

Góp ý kiến một số nội dung về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, đại biểu Lò Thị Luyến cho rằng, để phân định rõ trách nhiệm và đầu mối chủ trì thực hiện cắm mốc giới khu vực bảo vệ di tích, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung vào khoản 7 Điều 27 nội dung: Trường hợp khu vực bảo vệ di tích nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện hoặc giao cho cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường có liên quan thực hiện cắm mốc giới.

Đại biểu Luyến phân tích, bổ sung quy định này là cần thiết và quy định rõ chủ thể thực hiện cắm mốc giới đối với những quần thể di tích phân bố rộng nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã, phường. Nếu cắm mốc từng đoạn được thực hiện độc lập tại nhiều xã, phường mà không có quy định rõ đầu mối do cơ quan nào chủ trì thì có thể khó đảm bảo trong công tác thực hiện trên thực tế và không đồng bộ về hồ sơ, ranh giới và việc thực hiện.

Ngọc Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đại biểu băn khoăn mức phạt tiền tỷ trong Luật Định danh và xác thực điện tử
Đại biểu băn khoăn mức phạt tiền tỷ trong Luật Định danh và xác thực điện tử

VOV.VN - Sáng 28/9, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất khóa XVI, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử, tập trung vào việc làm rõ phạm vi giao dịch bắt buộc, xem xét lại quy định mức phạt tiền và chuẩn hóa kiến trúc dữ liệu.

Đại biểu băn khoăn mức phạt tiền tỷ trong Luật Định danh và xác thực điện tử

Đại biểu băn khoăn mức phạt tiền tỷ trong Luật Định danh và xác thực điện tử

VOV.VN - Sáng 28/9, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất khóa XVI, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử, tập trung vào việc làm rõ phạm vi giao dịch bắt buộc, xem xét lại quy định mức phạt tiền và chuẩn hóa kiến trúc dữ liệu.

Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều chính sách mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều chính sách mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Sáng nay (28/9), tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất, khóa XVI, các đại biểu đã cho ý kiến về Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung thảo luận sâu về các chính sách ưu đãi tài chính, đất đai và hạ tầng.

Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều chính sách mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều chính sách mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Sáng nay (28/9), tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất, khóa XVI, các đại biểu đã cho ý kiến về Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung thảo luận sâu về các chính sách ưu đãi tài chính, đất đai và hạ tầng.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 17 dự án luật
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 17 dự án luật

VOV.VN - Sáng 28/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, khóa XVI, thảo luận, cho ý kiến đối với 17 dự án luật quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 17 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 17 dự án luật

VOV.VN - Sáng 28/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, khóa XVI, thảo luận, cho ý kiến đối với 17 dự án luật quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội