Sửa 7 luật lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch: Phân cấp rõ trách nhiệm

Tháo gỡ bất cập về thẻ hướng dẫn viên

Tham gia góp ý về thời hạn của một số nội dung trong dự án Luật Du lịch (sửa đổi), đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) cho hay, quy định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch có thời hạn là 5 năm; trong khi quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch có thời hạn là 3 năm. Đại biểu Mai đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu sửa đổi Điều 2 của dự thảo Luật theo hướng thống nhất về thời gian là 5 năm để giảm chi phí, thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời làm giảm áp lực cho cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận.

Đại biểu Dương Khắc Mai - đoàn Lâm Đồng - thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Ảnh: Quốc hội

Theo đại biểu Bùi Văn Dũng (đoàn Thanh Hóa) - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, khoản 21 Điều 2 của dự thảo công nhận thẻ hướng dẫn viên du lịch điện tử và thẻ vật lý có giá trị pháp lý như nhau, nhưng đặt ngoại lệ khi hành nghề. Khoản 28 Điều 2 dự thảo vẫn yêu cầu đeo thẻ vật lý.

“Đề nghị cân nhắc bỏ ngoại lệ, cho phép hướng dẫn viên sử dụng một trong hai loại thẻ với mã xác thực để kiểm tra trực tuyến. Nếu vẫn phải mang thẻ vật lý trong mọi trường hợp, lợi ích của thẻ điện tử sẽ bị thu hẹp”, đại biểu Dũng nói.

Khoản 3 Điều 2 của dự thảo quy định khách quốc tế vào Việt Nam phải mua bảo hiểm du lịch. Theo đại biểu Bùi Văn Dũng, người đã có bảo hiểm quốc tế còn hiệu lực thì không nên phải mua lần nữa, đồng thời đề nghị sửa thành yêu cầu khách phải có bảo hiểm du lịch còn hiệu lực. Như vậy, vẫn bảo vệ khách nhưng tránh tăng chi phí và thời gian nhập cảnh không cần thiết.

Đại biểu Bùi Văn Dũng - đoàn Thanh Hóa - thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Ảnh: Quốc hội

Đề cập đến vấn đề phân định thẩm quyền, nhiệm vụ của cấp tỉnh và cấp xã trong việc công nhận khu du lịch cấp tỉnh tại Điều 27 dự thảo luật, đại biểu Lò Thị Luyến - Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Điện Biên - đề nghị quy định rõ chủ thể lập, nộp hồ sơ đối với khu du lịch nằm trong một xã. Theo đó, đề xuất bổ sung vào Điều 27 dự thảo như sau: “Đối với khu du lịch nằm trên địa bàn một đơn vị hành chính cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có khu du lịch hoặc tổ chức quản lý khu du lịch nộp hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh”.

Về kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch tại Điều 51 dự thảo, đại biểu Luyến cho rằng, cần phân định rõ hơn trách nhiệm giữa cấp tỉnh và cấp xã. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung vào Điều 51 theo hướng: Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc kiểm tra; việc kiểm tra của cơ quan phải đảm bảo không trùng lặp về đối tượng, nội dung và thời gian kiểm tra.

“Quy định như vậy vẫn giữ phân cấp cho xã và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, tránh tình trạng thực hiện kiểm tra trùng chéo về nội dung, một đối tượng lại có cả hai chủ thể kiểm tra đối với cơ sở”, đại biểu Luyến giải thích.

Làm rõ thẩm quyền xác nhận di tích xuống cấp và đầu mối cắm mốc giới

Về lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích khi chưa có quy hoạch, đại biểu Dương Khắc Mai tán thành việc dự thảo Luật xác định rõ phạm vi di tích và thẩm quyền xác nhận tình trạng xuống cấp. Đối với yêu cầu xác nhận tình trạng xuống cấp, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục cân nhắc phạm vi áp dụng theo đúng mục tiêu đơn giản hóa thủ tục được nêu trong tờ trình. “Dự thảo đã xác định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đối với di sản thế giới, di sản quốc gia đặc biệt; cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh xác nhận đối với các khu di tích văn hóa đã được liệt kê. Tôi đề nghị rà soát phạm vi của nhóm này để cơ quan thực hiện xác định đúng thẩm quyền của mình”, đại biểu Mai đề nghị.

Đại biểu Lò Thị Luyến - Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Điện Biên - thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Ảnh: Quốc hội

Góp ý kiến một số nội dung về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, đại biểu Lò Thị Luyến cho rằng, để phân định rõ trách nhiệm và đầu mối chủ trì thực hiện cắm mốc giới khu vực bảo vệ di tích, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung vào khoản 7 Điều 27 nội dung: Trường hợp khu vực bảo vệ di tích nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện hoặc giao cho cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường có liên quan thực hiện cắm mốc giới.

Đại biểu Luyến phân tích, bổ sung quy định này là cần thiết và quy định rõ chủ thể thực hiện cắm mốc giới đối với những quần thể di tích phân bố rộng nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã, phường. Nếu cắm mốc từng đoạn được thực hiện độc lập tại nhiều xã, phường mà không có quy định rõ đầu mối do cơ quan nào chủ trì thì có thể khó đảm bảo trong công tác thực hiện trên thực tế và không đồng bộ về hồ sơ, ranh giới và việc thực hiện.