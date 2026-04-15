中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc

Thứ Tư, 17:24, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bí thư Ủy ban Chính trị, pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trần Văn Thanh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Trung Quốc với Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đảm bảo an ninh chính trị.

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 14/4, tại thủ đô Bắc Kinh, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội kiến đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính trị, pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; có cuộc gặp gỡ với đồng chí Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc và hội kiến với đồng chí Trần Nhất Tân, Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc.

tang cuong hop tac giua bo cong an va cac co quan thuc thi phap luat trung quoc hinh anh 1
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an hội kiến với đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính trị, pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, đồng chí Trần Văn Thanh nhiệt liệt chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Việt Nam. Về hợp tác lập pháp, tư pháp và thực thi pháp luật giữa hai nước, đồng chí đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Trung Quốc với Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đảm bảo an ninh chính trị; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần thực hiện đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước nhằm thực hiện định hướng “6 hơn” của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã xác lập.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Văn Thanh đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đồng chí Tô Lâm đến thăm với tư cách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, qua đó, thể hiện sự tin cậy chính trị mạnh mẽ, sự gắn kết và tầm mức cao quan hệ hai Đảng, hai nước mà hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã xác lập trong kỷ nguyên phát triển mới. 

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều chuyển động mới, diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Trần Văn Thanh thống nhất, hai Bên cần tăng cường lòng tin chính trị thực chất; tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia; thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác mới phù hợp luật pháp quốc tế, pháp luật hai nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc gặp gỡ với đồng chí Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Hai đồng chí Bộ trưởng bày tỏ vui mừng gặp lại sau khi hai bên tổ chức thành công Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an (Đối thoại 3+3) lần thứ nhất và Hội nghị Bộ trưởng về phòng, chống tội phạm lần thứ 9,  khẳng định, đây là dấu mốc có tính lịch sử, thể hiện sự sáng tạo, mang tính bước ngoặt, thể hiện đầy đủ tính chất đặc biệt và tầm mức của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới. 

Hai Bên nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh chính trị, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao vào dịp tổ chức các sự kiện quan trọng của hai nước; phối hợp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân hai nước; đẩy mạnh hợp tác trong các cơ chế, khuôn khổ đa phương.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã hội kiến với đồng chí Trần Nhất Tân, Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc để thảo luận các biện pháp hợp tác nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Trung cũng như đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Bộ Công an Trung Quốc Việt Nam Đại tướng Lương Tam Quang
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ thanh niên Trung Quốc – Việt Nam
VOV.VN - Trưa nay (15/4) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới dự và phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc – Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập".

Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh với 21 loạt đại bác chào mừng, sáng 15/4.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội