Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ thanh niên Trung Quốc – Việt Nam

Thứ Tư, 16:14, 15/04/2026
VOV.VN - Trưa nay (15/4) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới dự và phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc – Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập".

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chia sẻ cách đây đúng 1 năm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên bố khởi động Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập, đến nay thanh niên 2 nước đã có nhiều trải nghiệm học hỏi lẫn nhau, tương thân tương ái. Mới đây chính Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã nhận bức thư với chữ viết rất đẹp của 1 bạn học sinh Việt Nam đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ về những cảm xúc khi tham gia chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu học tập, thể hiện tình cảm hữu nghị giữa 2 nước Trung Quốc và Việt Nam. 

tong bi thu, chu tich nuoc to lam gap go thanh nien trung quoc viet nam hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc – Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập".

Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình mong muốn, với nhiệt huyết và sức trẻ, thanh niên 2 nước tiếp tục đoàn kết, gánh vác trách nhiệm có nhiều đóng góp hơn nữa trong quá trình 2 nước Trung Quốc và Việt Nam chung tay đi trên con đường hiện đại hóa, cùng nhau khơi dậy các phong trào mạnh mẽ về đổi mới sáng tạo, mở cửa hợp tác và cùng thắng lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh hy vọng thanh niên 2 nước tiếp tục phát huy hoài bão, nhiệt huyết của tuổi trẻ là lực lượng tiên phong, nòng cốt đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng, chia sẻ tương lai của mỗi nước, đóng góp tích cực vào các sáng kiến phát triển toàn cầu, sáng kiến an ninh toàn cầu, sáng kiến văn minh toàn cầu và sáng kiến quản trị toàn cầu, đóng góp cho sự nghiệp tiến bộ cả nhân loại; bởi tình hữu nghị của 2 nước tương lai chính là ở các bạn.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, thanh niên, thế hệ trẻ 2 nước đều hoàn toàn có thể tự hào và trân trọng mối quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai Đảng và Nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ cách mạng tiền bối hai nước dày công vun đắp.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam gap go thanh nien trung quoc viet nam hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc – Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ hai nước hãy xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tưởng sống đúng đắn; không ngừng nâng cao nhận thức về ý nghĩa quan trọng và tầm cao chiến lược của quan hệ Việt - Trung; tăng cường học hỏi, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam gap go thanh nien trung quoc viet nam hinh anh 3
Các đại biểu thanh niên Trung Quốc – Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập".

Để đạt được những mục tiêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan, đoàn thể hai nước bám sát nhận thức chung cấp cao, tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước; nâng cao chất lượng giao lưu hợp tác thanh niên; làm phong phú hơn nữa các hoạt động giao lưu thiếu niên giữa hai nước, coi đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược để bồi dưỡng nền tảng hữu nghị từ sớm giữa thế hệ tương lai hai nước, tiếp tục triển khai tốt Chương trình "Hành trình đỏ" để thanh thiếu niên hai nước hiểu hơn về lịch sử cách mạng hào hùng, tinh thần quốc tế cộng sản trong sáng, tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước.

Văn Hiếu/VOV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình

VOV.VN - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, trưa nay 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước. 

Bà Ngô Phương Ly thăm Trung tâm Tống Khánh Linh tại Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 14/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên Tống Khánh Linh tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

