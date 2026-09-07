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Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Tạo bước chuyển biến chiến lược trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga

Thứ Hai, 06:00, 07/09/2026
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VOV.VN - Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.


Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, hôm nay (7/9), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Nga của Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991, nhất là ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI. Chuyến thăm sẽ góp phần tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa lòng tin chiến lược, quan hệ hữu nghị, thủy chung đặc biệt giữa hai nước.

Hơn 75 năm trước, ngày 30/1/1950 Việt Nam và Liên Xô trước đây (Liên bang Nga ngày nay) đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương và tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

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Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới - Ảnh: Báo Tuổi trẻ 

Trong suốt chặng đường hợp tác và phát triển đó đã mang đến cho Việt Nam và Liên bang Nga nhiều thành tựu đáng tự hào, là sự khẳng định vững chắc, là minh chứng sinh động về tình cảm bền chặt vượt thời gian và khoảng cách địa lý mà hai nước dành cho nhau.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm hữu nghị, thủy chung, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và giai đoạn phát triển mạnh mẽ hiện nay của Việt Nam.

Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và Nga tiếp tục được duy trì và phát triển trên nền tảng vững chắc của quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện. Tin cậy chính trị được củng cố vững chắc. Hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ song phương.

Đặc biệt nhất là vào tháng 5/2025, nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn hợp tác mới, khẳng định quyết tâm tận dụng tiềm năng, lợi thế và các cơ hội sẵn có của hợp tác song phương, gìn giữ và củng cố truyền thống hữu nghị, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga lên tầm cao mới về chất.

Ngoài hợp tác chính trị-ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục tăng trưởng ổn định. Năm 2025, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt gần 4,8 tỷ USD; 5 tháng đầu năm 2026 đạt 2,16 tỷ USD (tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2025). Tính đến tháng 7/2026, phía Nga hiện có 223 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 1 tỷ USD, đứng thứ 28/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam; Việt Nam có 19 dự án đầu tư sang Nga còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 1,64 tỷ USD.

Quan hệ Việt Nam - Nga cũng phát triển tích cực trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng - an ninh, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục-đào tạo và nhân văn... Trong đó hợp tác khoa học - công nghệ và giáo dục-đào tạo giữa hai nước được đẩy mạnh và nâng lên tầm chiến lược. Hai bên đang triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo 2026 về hợp tác khoa học và giáo dục.

Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn phối hợp hành động và xây dựng niềm tin ở châu Á (CICA)...

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga với khoảng 80.000 người, đã và đang là cầu nối quan trọng cho quan hệ hai nước. Đại đa số bà con làm việc chăm chỉ, yêu quê hương Việt Nam và gắn bó với quê hương thứ hai là Liên bang Nga, tích cực đóng góp cho cả Việt Nam và Nga. Nhiều người trở thành các doanh nhân thành đạt, trí thức có chuyên môn cao.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga là bước triển khai thiết thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thông qua.

Chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới. Đồng thời đây còn là dịp để hai bên tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền bỉ vượt thời gian, hợp tác chân thành, tin cậy giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Việt Cường/VOV
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