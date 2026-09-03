Tạo bước chuyển căn bản từ “tư duy làm theo” sang “hành động thực hành” theo Bác

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3/9, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt chuyên đề những nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, việc quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW gắn với chuyên đề toàn khóa nhằm thống nhất nhận thức và phương thức hành động, quan trọng nhất là chuyển hóa nhận thức lý luận thành hành động thực tiễn, tạo động lực tinh thần nội sinh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Chỉ thị 07 đặt yêu cầu chuyển từ “làm theo” sang “thực hành”

Ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW, thay thế Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2016 và Kết luận số 01-KL/TW năm 2021. Việc ban hành Chỉ thị mới được đặt trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp; không gian tư tưởng, thông tin ngày càng mở rộng trên môi trường số. Đồng thời, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn, đòi hỏi phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện và năng lực hành động cao hơn.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, bên cạnh những kết quả quan trọng, chuyên đề thẳng thắn chỉ ra yêu cầu phải khắc phục bệnh hình thức: học nhiều nhưng chuyển biến chưa tương xứng, đăng ký nhiều nhưng sản phẩm cụ thể còn ít, trong khi một số việc khó, vấn đề bức xúc của người dân chưa được giải quyết triệt để.

Từ đó, Chỉ thị 07 đặt yêu cầu chuyển hẳn từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”. Nếu trước đây trọng tâm là học gì, làm theo thế nào thì nay phải xác định rõ thực hành để tạo ra kết quả gì và đo bằng cách nào.

Mục tiêu là tạo bước chuyển căn bản từ “tư duy làm theo” sang “hành động thực hành”, từ “học điều đúng” sang “học cách làm đúng”, từ “noi gương” sang “vận dụng, phát triển sáng tạo”; kiên quyết khắc phục tình trạng giáo điều, sáo rỗng, nói không đi đôi với làm.

Một điểm mới nổi bật của Chỉ thị 07 là bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh”, bên cạnh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Bốn thành tố này tạo thành một chỉnh thể thống nhất: tư tưởng định hướng, đạo đức là nền tảng, phương pháp là cách thức hiện thực hóa tư tưởng và đạo đức vào thực tiễn, còn phong cách là sự biểu hiện sinh động trong công việc và ứng xử hằng ngày.

“Phương pháp Hồ Chí Minh” phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể

Chuyên đề toàn khóa làm rõ cội nguồn và những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó nhấn mạnh đây là sự kết tinh giữa chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại và chủ nghĩa Mác - Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh được tiếp cận theo một cấu trúc chỉnh thể, xuyên suốt về con đường cách mạng Việt Nam, từ mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng đến vai trò của lực lượng lãnh đạo, tổ chức thực hiện và phát huy sức mạnh của toàn dân.

Về đạo đức, yêu cầu cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Đạo đức không chỉ thể hiện ở lời hứa hay cam kết mà phải được kiểm chứng qua cách cán bộ thực hiện quyền lực được giao, giải quyết công việc và phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, phương pháp Hồ Chí Minh được nhấn mạnh ở khả năng gắn lý luận với thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan; xác định đúng mục tiêu chiến lược, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá; vận dụng phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”; tạo lực, lập thế, nắm bắt thời cơ; giành thắng lợi từng bước; đề cao nêu gương, tự phê bình và phê bình; đồng thời coi trọng xây dựng, bố trí, sử dụng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, những phương pháp này cần được cụ thể hóa trong phương thức quản lý, điều hành hiện nay. Những yêu cầu này được cụ thể hóa bằng nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đây được xác định là một phương thức hiện đại để đưa tư tưởng và phương pháp làm việc của Hồ Chí Minh vào thực tiễn quản trị, điều hành.

Cùng với đó, Chỉ thị 07 đặt yêu cầu nêu gương trở thành một phương thức lãnh đạo, với yêu cầu ngày càng cao đối với người giữ chức vụ càng cao. Cán bộ phải tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa; đồng thời khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Lấy sản phẩm, hiệu quả công việc và sự hài lòng của dân làm thước đo

Giai đoạn 2026-2030, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết, xác định 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, gồm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo đột phá về kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Xuyên suốt các nhóm giải pháp là yêu cầu xây dựng con người mới và nền văn hóa mới, coi văn hóa, đạo đức và con người là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, mục tiêu và động lực phát triển đất nước.

Việc triển khai Chỉ thị 07 phải được tổ chức đồng bộ, khoa học, bám sát nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng được yêu cầu hoàn thành việc quán triệt và xây dựng kế hoạch trong quý III/2026; không tổ chức thêm một đợt học riêng mà sử dụng Chuyên đề toàn khóa làm tài liệu quán triệt Chỉ thị tại cấp mình.

Đặc biệt, kết quả học tập, thực hành không đo bằng số buổi học hay số bản đăng ký, mà phải được đánh giá bằng số việc khó được giải quyết, những bức xúc của người dân được tháo gỡ, chất lượng và hiệu quả công việc, cũng như sự hài lòng của Nhân dân.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW phải tạo ra bước chuyển thực sự về phương pháp hành động và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; chuyển từ nhận thức sang hành động, từ tư duy “làm theo” sang quyết tâm “thực hành”.

Qua đó, góp phần phá vỡ những rào cản trì trệ, khơi thông điểm nghẽn, tạo động lực mới để đất nước phát triển nhanh, bền vững, hướng tới hai dấu mốc 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.