Học và làm theo Bác từ những việc làm bình dị giữa đời thường

Những bông hoa tỏa hương giữa đời thường

Nửa thế kỷ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, niềm tự hào của người dân TP.HCM không chỉ đến từ những thành tựu phát triển mà còn được hun đúc từ nếp sống, nếp nghĩ và những việc làm nghĩa tình hằng ngày. Với mỗi người dân, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác bắt đầu từ những điều giản dị nhất: sống nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Minh chứng sống động cho điều đó là gánh bánh mì "bán vì nụ cười" với giá chỉ từ 2.000 đến 7.000 đồng của bà Nguyễn Thị Ngang (90 tuổi, tên gọi thân thương là ngoại Sáu, ngụ phường Phú An, TP.HCM- trước là TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Ngoại Sáu bán bánh mì cho công nhân khó khăn

Đều đặn mỗi sáng từ 3 giờ, đôi chân gầy guộc của bà cùng gánh bánh mì vượt gần 3km từ nhà đến góc đường Nguyễn Chí Thanh - Lê Chí Dân, kịp trao những ổ bánh mì ấm nóng cho khách hàng là người bán vé số, tài xế xe công nghệ, công nhân lao động... Dù giá bán rẻ đến ngỡ ngàng, nhưng ổ bánh mì của bà luôn đầy đặn thịt, xíu mại, dưa leo... Nhiều vị khách thương, muốn gửi thêm tiền thừa hay ngỏ ý ủng hộ, bà đều từ tốn khước từ.

Khi được hỏi suốt 40 năm qua, sao vẫn giữ mức giá "rẻ như cho" giữa thời bão giá, ngoại Sáu cười hiền hậu trả lời, có những người khổ sở tột cùng, tôi về nằm ngủ mà suy nghĩ thấy thương lắm. Mình không có tiền bạc gì lớn lao để giúp đỡ người ta thì thôi chọn cách bán rẻ vậy là được rồi.

"Bà con ăn ngon, ăn no là mình khỏe, mình mừng. Bán như vậy là vì tình thương chứ không đòi hỏi gì hơn”, Ngoại sau chia sẻ.

Gánh bánh mì của ngoại Sáu không chỉ giúp những mảnh đời khó khăn mà còn gieo vào lòng người những hạt mầm tử tế. Việc làm của ngoại đã liên tục được lãnh đạo các cấp tuyên dương như một biểu tượng của lòng nhân ái bình dị.

Nếu như ngoại Sáu là hình ảnh của sự sẻ chia mộc mạc nơi góc phố, thì ở một góc nhìn rộng lớn hơn, cộng đồng doanh nhân tại TP.HCM lại đang học Bác để gánh vác sứ mệnh vĩ mô là “Làm giàu gắn liền với phụng sự”.

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ đóng góp xây dựng TP HCM bằng việc phát triển kinh tế

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuân Nguyên chia sẻ, doanh nhân hôm nay chính là những “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”, đã là chiến sĩ thì phải có trách nhiệm với cộng đồng. Theo ông Vũ, học Bác trong kinh doanh trước hết là thấm nhuần tinh thần "Cần, Kiệm, Liêm, Chính", quản trị minh bạch, đối xử tốt với người lao động và chọn làm giàu bằng sự tử tế thay vì chạy theo lợi ích ngắn hạn.

"Trong quá trình hoạt động, doanh nhân không chỉ tạo ra giá trị cho doanh nghiệp của mình mà còn phải biết chia sẻ với cộng đồng, góp phần chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn bằng tinh thần tương thân tương ái. Đây cũng là truyền thống mà Hội Doanh nhân Sài Gòn luôn duy trì nhiều năm qua với các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho đồng bào vùng sâu vùng xa trên cả nước", ông Vũ chia sẻ.

Những ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên, những suất học bổng tiếp sức cho học sinh nghèo, đến các chương trình sinh kế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa... là minh chứng cho triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân thành phố mang tên Bác.

Khi lời dạy của Người thấm sâu vào không gian văn hóa và đời sống

Để tư tưởng của Bác không dừng lại ở những câu chuyện cá nhân mà trở thành kim chỉ nam cho toàn xã hội, các địa phương ở TP.HCM đã chủ động xây dựng và phát triển mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh".

Tại phường Phú Lợi (thuộc tỉnh Bình Dương cũ), không gian này được đặt trang trọng ngay tại Trung tâm Hành chính công, nơi mỗi ngày có hàng trăm lượt người dân qua lại, tạo cơ hội tiếp cận trực quan với các tư liệu, hình ảnh quý giá về cuộc đời của Bác.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu phố Phú Mỹ 5, phường Bình Dương

Trong khi đó, tại phường Tân Bình, Đảng ủy phường và 12 chi bộ đã hoàn thành phủ rộng mô hình này tại các khu phố, ban chỉ huy quân sự và trường học. Đặc biệt, tại các đơn vị trường học, "Không gian văn hóa Bác Hồ" có đầy đủ các tư liệu lịch sử, bài học về tinh thần tự học và tình cảm sâu nặng của Người dành cho thiếu nhi. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình cho biết, Chi bộ trường thiết kế không gian văn hóa Bác Hồ nối liền với thư viện và thông với sảnh mở. Mục đích là để giáo viên và học sinh thông qua các hình ảnh, tư liệu trực quan có thể dễ dàng học tập, trải nghiệm sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, từ đó soi rọi vào việc dạy và học hằng ngày.

Không dừng lại ở công tác trưng bày, tuyên truyền, các địa phương còn cụ thể hóa lời dạy của Bác về tinh thần "trọng dân, gần dân" bằng mô hình thiết thực là "Cà phê sáng với nhân dân". Mô hình này được vận dụng linh hoạt từ thực tiễn cơ sở, định kỳ vào các ngày trong tuần. Đối với những khu vực tập trung đông công nhân, buổi gặp gỡ được tổ chức vào sáng Chủ nhật ngay tại các khu nhà ở xã hội; ở các địa bàn khác sẽ luân phiên diễn ra tại văn phòng khu phố.

Tại đây, mọi khoảng cách giữa chính quyền và người dân dường như bị xóa nhòa. Lãnh đạo phường, xã trực tiếp ngồi uống trà, cà phê cùng người dân và công nhân lao động để lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết trực tiếp các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Cà phê sáng với nhân dân ở phường Bình Dương

Cách làm hợp lòng dân này đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá rất cao. Những đóng góp của chúng tôi tại buổi cà phê sáng được lãnh đạo tiếp thu và kịp thời thực hiện. Cái nào vượt thẩm quyền cũng được chuyển cấp trên giải quyết nhanh chóng, giúp cuộc sống của bà con tốt hơn, niềm tin với Đảng và Nhà nước cứ thế nhân lên. Qua những buổi cà phê sáng, người dân hiểu được khó khăn của chính quyền, cán bộ thấu hiểu tâm tư của dân để giải quyết các vấn đề nhằm đem lại quyền lợi cao nhất cho nhân dân.

Từ gánh bánh mì ấm áp tình người của ngoại Sáu, triết lý kinh doanh tử tế của các doanh nhân Sài Gòn, cho đến những quyết sách "gần dân" của chính quyền cơ sở qua các buổi cà phê sáng... tất cả đã hòa quyện tạo nên một bức tranh đa sắc màu nhưng đồng điệu về lý tưởng. Học và làm theo Bác tại TP.HCM hôm nay không còn là những khẩu hiệu khô khan, mà đã hóa thành dòng chảy tự nhiên, âm thầm nuôi dưỡng lòng nhân ái, làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm văn minh, hiện đại và đậm nghĩa tình.