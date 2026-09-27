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Tạo động lực mới cho quan hệ song phương Việt Nam - Na Uy

Chủ Nhật, 10:38, 27/09/2026
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VOV.VN - Từ ngày 25 - 27/9/2026, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Na Uy.

Diễn ra đúng dịp Việt Nam và Na Uy kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối truyền thống hữu nghị, củng cố tin cậy chính trị và tạo thêm động lực cho hợp tác song phương.

Đây cũng là chuyến công tác đầu tiên của Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tới Na Uy trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội, thể hiện sự coi trọng của Quốc hội Việt Nam đối với quan hệ hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện và cụ thể hóa những tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy.

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Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Na Uy từ ngày 25 - 27/9/2026.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Na Uy Morten Stordalen; gặp Chủ tịch Ủy ban Nghị viện Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) Nikolai Astrup và Trưởng Đoàn Quốc hội Na Uy tại Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP), Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (AIPA) Tellef Inge Mørland; thăm, làm việc với các công ty DNV và TOMRA; dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy; gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy.

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Củng cố tin cậy, làm sâu sắc hợp tác nghị viện

Tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Na Uy đang có những điều kiện thuận lợi để bước vào giai đoạn phát triển mới. Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố trên nền tảng hữu nghị, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau; hợp tác ngày càng mở rộng trên các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, việc hai nước ký Bản ghi nhớ về Đối tác Chiến lược Xanh vào tháng 4/2026 đã tạo thêm khuôn khổ và động lực cho hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa lâu dài như kinh tế biển, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Trao đổi với lãnh đạo Quốc hội Na Uy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, những kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hoạt động của Quốc hội khóa XVI; đồng thời trao đổi các định hướng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Na Uy; đề nghị hai Quốc hội duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên; mở rộng hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát và hoàn thiện thể chế.

Lãnh đạo Quốc hội Na Uy đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam; chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; đồng thời khẳng định Na Uy coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực hai nước có thế mạnh và lợi ích tương đồng.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác, góp phần tạo nền tảng chính trị và pháp lý thuận lợi cho quan hệ song phương phát triển ổn định, lâu dài; tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình Trung Đông và eo biển Hormuz, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đề cao luật pháp quốc tế và việc giải quyết tranh chấp, bất đồng thông qua đối thoại.

Mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, qua đó đưa tiềm năng và các khuôn khổ hợp tác hiện có thành những kết quả cụ thể.

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Trong trao đổi, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh hoan nghênh việc Việt Nam và EFTA hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do, coi đây là bước tiến quan trọng, mở thêm không gian cho thương mại, đầu tư và kết nối kinh tế giữa Việt Nam với Na Uy cũng như các nước EFTA.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghị viện các nước EFTA sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để Hiệp định sớm được ký kết, phê chuẩn và triển khai hiệu quả, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp các bên.

Việc mở rộng hợp tác với EFTA có ý nghĩa không chỉ đối với trao đổi thương mại, đầu tư mà còn tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận sâu hơn với công nghệ, tiêu chuẩn và kinh nghiệm quản trị tiên tiến của các nước Bắc Âu, qua đó hỗ trợ quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn.

Hai bên cũng nhận định còn nhiều dư địa để tăng cường kết nối giữa ASEAN và EFTA, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, chuyển đổi xanh, quản trị đại dương, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với EFTA, Bắc Âu và châu Âu.

Đưa Đối tác Chiến lược Xanh vào những lĩnh vực hợp tác cụ thể

Tinh thần chuyển hóa các khuôn khổ hợp tác và thiện chí chính trị thành các chương trình, dự án cụ thể được thể hiện rõ trong các cuộc làm việc của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh với DNV và TOMRA - những doanh nghiệp tiêu biểu của Na Uy trong các lĩnh vực hàng hải, năng lượng, công nghệ môi trường và kinh tế tuần hoàn đã có hoạt động đầu tư vào Việt Nam từ nhiều năm qua.

Tại DNV, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hàng hải, điện gió ngoài khơi, hạ tầng năng lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyển đổi số, đào tạo và chuyển giao tri thức.

Làm việc với TOMRA, Phó Chủ tịch Quốc hội khuyến khích tăng cường hợp tác về thu gom, phân loại và tái chế chất thải; phát triển kinh tế tuần hoàn; chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi cho các doanh nghiệp có năng lực công nghệ, kinh nghiệm và cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực phục vụ chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Các hoạt động với doanh nghiệp Na Uy đã góp phần làm rõ một trong những định hướng quan trọng của chuyến thăm: gắn quan hệ chính trị và hợp tác nghị viện với những dự án kinh tế, công nghệ cụ thể; đồng thời khai thác tốt hơn tính bổ trợ giữa nhu cầu phát triển của Việt Nam với thế mạnh về công nghệ xanh, kinh tế biển và kinh tế tuần hoàn của Na Uy.

Phát huy nền tảng 55 năm hữu nghị, hướng tới tương lai

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng tình cảm, sự đoàn kết và hỗ trợ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Na Uy dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trên nền tảng hữu nghị, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau được nhiều thế hệ vun đắp, quan hệ Việt Nam - Na Uy đang đứng trước những cơ hội thuận lợi để phát triển sâu rộng hơn, gắn kết chặt chẽ hơn giữa hợp tác chính trị với kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và phát triển xanh.

Tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam trong việc kết nối hai đất nước, hai dân tộc; đề nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy tiếp tục đoàn kết, ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương, qua đó đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Na Uy.

Trên nền tảng 55 năm quan hệ ngoại giao, cùng những động lực mới từ Đối tác Chiến lược Xanh và tiến trình thúc đẩy Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA, chuyến thăm góp phần kết nối chặt chẽ hơn quan hệ chính trị với hợp tác kinh tế, công nghệ và phát triển xanh; tạo tiền đề mở rộng tiềm năng hợp tác vì sự phát triển nhanh, bền vững, và lợi ích của quốc gia, doanh nghiệp, và nhân dân hai nước.

Văn Hiếu/VOV1
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