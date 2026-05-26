Thái Lan tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

Thứ Ba, 19:26, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nội các Thái Lan vừa phê chuẩn dự thảo Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trong sáu năm tới, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, an ninh đến kinh tế và giao lưu nhân dân.

Theo quyết định của Nội các Thái Lan, Bộ Ngoại giao Thái Lan được phép tiến hành các điều chỉnh kỹ thuật đối với dự thảo mà không cần trình lại Nội các, miễn là không ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Ngoại trưởng hoặc đại diện được ủy quyền sẽ ký văn kiện theo đề xuất của Bộ Ngoại giao.

Phó phát ngôn Chính phủ Ploythalay Laksameesaengchan cho biết, Thái Lan và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2031 tập trung vào ba trụ cột chính: Đối tác vì hòa bình bền vững, Đối tác vì tăng trưởng bền vững và Đối tác vì tương lai bền vững. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế, kết nối chuỗi cung ứng, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

(Ảnh: VOV)

Thời gian qua, quan hệ hợp tác Việt Nam - Thái Lan phát triển tích cực, toàn diện và liên tục được nâng cấp; từ Đối tác chiến lược năm 2013 lên Đối tác chiến lược tăng cường năm 2015 và gần đây nhất là thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025. Đặc biệt, Thái Lan và Việt Nam đều là đối tác thương mại lớn của nhau trong ASEAN. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 22,08 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Về đầu tư, Thái Lan hiện đứng thứ 8 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có dòng vốn vào Việt Nam, với 797 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt khoảng 15,4 tỷ USD.

Nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27/5 - 29/5/2026. Chuyến thăm sắp tới, cùng với Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2031 được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng thực chất, hiệu quả, trong bối cảnh hai nước hướng tới cột mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2026).

Mạnh Hùng/VOV-Bangkok
Những kỳ vọng lớn từ chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27-29/5/2026.

VOV.VN - Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27-29/5/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Thái Lan: Đưa mối quan hệ 2 nước lên nấc thang mới

VOV.VN - "Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chắc chắn sẽ làm sâu sắc thêm tình hữu nghị bền chặt lâu đời và đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên những nấc thang mới, đóng góp thiết thực vào một ASEAN tự cường và thịnh vượng".

VOV.VN - "Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chắc chắn sẽ làm sâu sắc thêm tình hữu nghị bền chặt lâu đời và đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên những nấc thang mới, đóng góp thiết thực vào một ASEAN tự cường và thịnh vượng".

