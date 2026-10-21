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Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ các dự án Di tích ATK hướng tới năm 2027

Thứ Tư, 12:59, 21/10/2026
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VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án Di tích ATK, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đồng thời hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã ATK trước Tết Nguyên đán 2027.

Sáng 21/10, tại Thái Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chủ trì Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; trao kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình và nghe báo cáo tiến độ triển khai các công trình, dự án Di tích ATK, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947–2027).

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Di tích lịch sử ATK - Chợ Chu, Định Hóa

Đẩy nhanh tiến độ các dự án tại ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đang triển khai 7 dự án tại khu vực ATK Định Hóa. Trong đó, có 1 dự án sử dụng nguồn vốn xã hội hóa, 3 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035 và 3 dự án sử dụng vốn đầu tư công ngân sách tỉnh.

Các công trình đang được tập trung triển khai gồm xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; đầu tư xây dựng sân lễ hội tại cụm di tích trung tâm xã Phú Đình; cải tạo Nhà khách, khu lưu trú và các hạng mục phụ trợ Khu ATK Định Hóa; tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng các hạng mục liên quan.

Tại khu vực ATK Chợ Đồn, các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc triển khai gồm tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Nà Pậu, cụm di tích Pù Cọ (thôn Bản Bẳng), Di tích Khuổi Linh và phục dựng Di tích Nà Quân. Các dự án đang được triển khai thủ tục đầu tư.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án tại ATK Định Hóa

Các đơn vị cần chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Thành viên Tổ công tác phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đối với xã Phú Đình và các địa phương liên quan, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh được yêu cầu tập trung chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành các dự án được giao trước ngày 30/4/2027, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, việc chuẩn bị các công trình phục vụ lễ kỷ niệm phải gắn với nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng và nâng cao đời sống Nhân dân. Các xã ATK cần quan tâm hơn đến an sinh xã hội, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, để sự phát triển của vùng đất cách mạng mang lại những chuyển biến thiết thực.

Phấn đấu xóa nhà tạm tại các xã ATK trước Tết Nguyên đán 2027

Cũng báo cáo của các đơn vị, tình hình triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã Phú Đình, Đại Từ, Đức Lương và Nghĩa Tá. Tổng số hộ thuộc diện thực hiện tại 4 xã là 157 hộ, trong đó 100% đã khởi công xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở.

Tuy nhiên, một số hộ vẫn gặp khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các địa phương đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí đối với những trường hợp khó khăn về nhà ở nhưng không thuộc diện được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026.

Trước thực tế này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, phấn đấu hoàn thành việc cấp đất trước ngày 31/10/2026 cho các hộ còn lại.

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Đoàn công tác đến thăm một số nhà dân được xóa nhà dột nát

Đối với toàn bộ các hộ thuộc địa bàn xã ATK cũ còn trong diện xóa nhà tạm, nhà dột nát, các địa phương phải tập trung huy động nguồn lực, triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành 100% trước ngày 30/1/2027, bảo đảm người dân có nhà mới đón Tết Nguyên đán.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát phải gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần được báo cáo kịp thời để chỉ đạo giải quyết, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Danh Thiết/VOV.VN
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