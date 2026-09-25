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Thái Nguyên rà từng hộ để giảm nghèo thực chất ở xã ATK

Thứ Sáu, 09:18, 25/09/2026
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VOV.VN - Khảo sát tại Phượng Tiến và Lam Vỹ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Trần Thị Lộc yêu cầu rà soát kỹ từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định nguyên nhân và giải pháp phù hợp; đồng thời giao rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Hơn 85% dân số Phượng Tiến là đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Trần Thị Lộc, thành viên Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch đối với các xã ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn, vừa khảo sát, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tại xã Phượng Tiến và xã Lam Vỹ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai xã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; triển khai chính sách giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa nhà tạm, nhà dột nát; bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử và đầu tư hạ tầng thiết yếu.

Tại Phượng Tiến, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 85% dân số. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp. Hiện xã còn 155 hộ nghèo, chiếm 4,83%; 116 hộ cận nghèo, chiếm 3,61%. Một số xóm còn gặp nhiều khó khăn do trình độ sản xuất hạn chế, thiếu vốn đầu tư và kỹ năng tiếp cận thị trường.

Những yếu tố này đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, qua đó tạo nền tảng giảm nghèo bền vững.

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Buổi làm việc của đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Nguyên

Lam Vỹ kéo tỷ lệ nghèo từ trên 50% xuống dưới 12%

Tại xã Lam Vỹ, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh tế rừng và chăn nuôi đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển sinh kế của người dân.

Theo lãnh đạo xã, nhờ triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo tại Lam Vỹ đã giảm mạnh từ mức trên 50% xuống còn dưới 12%. Kết quả này cho thấy việc gắn chính sách hỗ trợ với phát triển sản xuất, tạo sinh kế có ý nghĩa quan trọng đối với các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, lãnh đạo hai xã cho biết quá trình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu tỉnh giao trong năm 2026 vẫn còn những khó khăn, nhất là giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát và đầu tư hạ tầng.

Các địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử; đầu tư, nâng cấp giao thông, công trình cấp nước sinh hoạt; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ còn khó khăn.

Cùng với đó là các đề xuất nâng cấp hệ thống điện, hạ tầng viễn thông, cơ sở vật chất trường học và xây dựng mới trạm y tế tại xã Phượng Tiến.

Giao rõ nhiệm vụ, người phụ trách và thời hạn

Trên cơ sở báo cáo từ địa phương, các đại biểu trao đổi, làm rõ từng khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp. Các nội dung tập trung vào giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, phát triển sinh kế, bảo tồn di tích và đầu tư hạ tầng thiết yếu.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo hai xã Phượng Tiến, Lam Vỹ và các cơ quan, đơn vị trong phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Theo bà Trần Thị Lộc, các địa phương đã thẳng thắn nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị cụ thể. Đây là cơ sở để Tổ công tác theo dõi, tổng hợp và kịp thời hỗ trợ cơ sở.

Để các nhiệm vụ đạt kết quả thực chất, bà Trần Thị Lộc đề nghị các xã xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ nhiệm vụ, người phụ trách, tiến độ và thời gian hoàn thành. Cùng với đó, các xã cần tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, bảo đảm từng nhiệm vụ được theo dõi đến kết quả cuối cùng.

Hằng tuần, địa phương phải cập nhật tình hình, đánh giá cụ thể những nội dung đã thực hiện, những nội dung chưa có chuyển biến, xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Kết quả cần được báo cáo Tổ công tác để tổng hợp, theo dõi và kịp thời hỗ trợ địa phương khi phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên môn.

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Bà Trần Thị Lộc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

Rà từng hộ nghèo, tìm đúng nguyên nhân

Đối với công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương rà soát kỹ từng hộ. Đặc biệt, cần chú trọng những hộ chưa đủ điều kiện tiếp cận chính sách hỗ trợ, xác định rõ nguyên nhân và xây dựng giải pháp phù hợp với từng trường hợp.

Việc giảm nghèo cần được gắn với phát triển sinh kế, sản xuất nông - lâm nghiệp, chăn nuôi và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của người dân. Các xã cũng phải theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đến cuối năm, kịp thời nhận diện những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt để chủ động tháo gỡ.

Qua khảo sát tại Phượng Tiến và Lam Vỹ, Tổ công tác tiếp tục nắm sát thực tiễn cơ sở, tập trung vào những vấn đề trực tiếp tác động đến đời sống người dân vùng ATK, từ sinh kế, giảm nghèo, nhà ở đến hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, trường học và y tế.

Cao Thắng/VOV.VN
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