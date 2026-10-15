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Thái Nguyên khởi công dự án tôn tạo di tích ngành Kiểm tra Đảng

Thứ Năm, 14:43, 15/10/2026
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VOV.VN - Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 53,9 tỷ đồng, góp phần bảo tồn di sản cách mạng và giáo dục truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Khởi công công trình lịch sử hướng tới kỷ niệm 80 năm ATK Định Hóa

Sáng 15/10, tại xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, được triển khai nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026), hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 20/5/2027).

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Dự lễ khởi công có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương; cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh Thái Nguyên và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Bảo tồn địa chỉ đỏ của ngành Kiểm tra Đảng

Di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương là địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt, gắn với dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của ngành Kiểm tra Đảng. Đây là một trong 13 điểm di tích thuộc Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Việc tu bổ, tôn tạo di tích góp phần bảo tồn, gìn giữ địa điểm lịch sử cách mạng quan trọng, thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Đảng. Công trình cũng tạo không gian giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các thế hệ hôm nay, mai sau.

Dự án có tổng mức đầu tư 53,9 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 25.135 m². Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần bảo vệ, phát huy giá trị lịch sử của địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương; hoàn thiện không gian kiến trúc, cảnh quan theo quy hoạch được phê duyệt, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, giáo dục truyền thống, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch văn hóa - lịch sử tại địa phương.

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Phối cảnh Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bảo đảm tiến độ, chất lượng và gìn giữ giá trị gốc của di tích

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị đánh giá cao sự quan tâm, trách nhiệm của tỉnh Thái Nguyên trong bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng, nhất là những địa danh gắn với quá trình hình thành, phát triển của các cơ quan Trung ương Đảng trong thời kỳ kháng chiến.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, việc khởi công dự án đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng càng khẳng định ý nghĩa chính trị, lịch sử và giá trị tinh thần sâu sắc của công trình.

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Ông Hà Quốc Trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Để công trình triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư, ông Nguyễn Linh yêu cầu chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan, thực hiện dự án đúng nội dung được phê duyệt và quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai, cần tăng cường quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng và chi phí đầu tư; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, chủ động rà soát, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.

Danh Thiết/VOV.VN
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