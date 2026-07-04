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Cải chính

Tháng 7, chạy thử hệ thống điện tử chấm điểm giải ngân đầu tư công trên toàn quốc

Thứ Bảy, 16:15, 04/07/2026
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VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Quyết định số 1129 đã đề ra các nguyên tắc cơ bản và các phương pháp để tính điểm đối với các cơ quan bộ, ngành và địa phương trong việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Thông tin tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra trưa nay (4/7), Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, triển khai quan điểm, chủ trương lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị về nghiên cứu các giải pháp lượng hóa được thước đo đánh giá hiệu quả công việc trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành trong các lĩnh vực, riêng trong lĩnh vực về đầu tư công, thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1129 ngày 24/6/2026 ban hành các nguyên tắc, phương pháp, cách tiếp cận cơ bản trong việc chấm điểm về kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

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Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương thông tin tại họp báo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đây là một trong các nội dung được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ rất sức quan tâm, coi đây là một lĩnh vực trọng tâm để tác động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Quyết định 1129 đã đề ra các nguyên tắc cơ bản và các phương pháp để tính điểm đối với các cơ quan bộ, ngành và địa phương trong việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó có đưa ra một số nguyên tắc cơ bản như: Tính điểm trên cơ sở số vốn được đăng ký kế hoạch hoặc đăng ký giải ngân. Thứ hai, cũng có các điểm loại trừ đối với các nguồn vốn không thuộc trách nhiệm phải giải ngân của các đơn vị. Thứ ba là đưa ra các thước đo tùy theo thời hạn như chấm điểm theo tháng, theo quý và chấm điểm theo năm.

"Kết quả chấm điểm của tháng, của quý có ý nghĩa nhắc nhở, đôn đốc và thậm chí cảnh báo đối với một số đơn vị có điểm thấp, tức là kết quả giải ngân không đạt yêu cầu. Còn kết quả chấm điểm cả năm là một điểm số rất quan trọng theo yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị. Đó là cơ sở, căn cứ để đánh giá, phân loại chất lượng công việc của các lãnh đạo, cá nhân, tập thể đối với các bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công. Đây cũng là cơ sở để đánh giá thi đua khen thưởng và bao gồm cả điểm kỷ luật, theo đúng tinh thần chỉ đạo là nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu ở các vị trí công việc liên quan đến điều hành đầu tư công", Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.

Về ý nghĩa, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, quyết định này là giải pháp để cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị nhưng cũng là một giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công mạnh hơn. Trong đó, có một loạt bước để yêu cầu lãnh đạo quan tâm hơn trong việc chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính cũng đã tổng hợp và báo cáo Thủ tướng, báo cáo Chính phủ về các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công. Có rất nhiều điểm nghẽn như giải phóng mặt bằng, một số quy định còn vướng mắc, vấn đề giá nguyên vật liệu, trình tự thủ tục. Trong đó, Chính phủ, Thủ tướng đã xác định một trong những điểm nghẽn hết sức quan trọng của đầu tư công là công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đây là một bước cần phải tạo sự đột phá trong thời gian tới.

"Chúng tôi rất kỳ vọng với phương pháp chấm điểm này sẽ tạo một bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

Về kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới, chúng tôi đang xây dựng kế hoạch. Trong tháng 7, Bộ Tài chính sẽ xây dựng hướng dẫn phương pháp tính điểm chi tiết để các bộ, ngành, địa phương cập nhật số liệu và tính điểm.

Phương pháp này chạy qua hệ thống điện tử, cơ sở dữ liệu. Do vậy, cũng cần có thời gian chạy thử. Hy vọng trong tháng 7 sẽ có kết quả đầu tiên chạy thử hệ thống tính điểm này", Thứ trưởng Bộ Tài chính thông tin.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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