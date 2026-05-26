Thanh Hóa tiếp tục sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố

Thứ Ba, 10:30, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ thị giao các địa phương xây dựng Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố của xã, phường mình; tổ chức lấy ý kiến nhân dân, trình HĐND cấp xã thông qua Đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành trước ngày 25/6/2026.

Trong giai đoạn từ năm 2017 - 2020, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được kết quả quan trọng, số lượng thôn, tổ dân phố giảm từ 5.971 (năm 2017) xuống còn 4.351 thôn, tổ dân phố như hiện nay (giảm 1.620 thôn, tổ dân phố); nhiều thôn, tổ dân phố đã đáp ứng tiêu chí quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn 671/776 tổ dân phố có quy mô nhỏ hơn 450 hộ, chiếm 86,46%; còn 3.167/3.575 thôn, bản có quy mô số hộ nhỏ hơn 350 hộ, chiếm 88,59%.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, bình quân số lượng thôn, tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên nhiều, tạo áp lực quản lý lớn đối với chính quyền địa phương ở cơ sở. 

thanh hoa tiep tuc sap nhap thon, ban, to dan pho hinh anh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký chỉ thị về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo Chỉ thị về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký, các xã/phường khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn; xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố (trong đó bao gồm phương án kiện toàn đội ngũ hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp và chính sách hỗ trợ theo quy định; đồng thời giải quyết chế độ, chính sách cho người không tiếp tục tham gia hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố), báo cáo cấp ủy cùng cấp; gửi Sở Nội vụ trước ngày 26/5/2026.

Cùng với đó xây dựng Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố của xã, phường mình, hoàn thành chậm nhất ngày 05/6/2026; tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành; trình HĐND cấp xã thông qua Đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành chậm nhất ngày 25/6/2026.

Đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã, kết thúc hoạt động trước ngày 31/5/2026. Khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định; bảo đảm hoàn thành đồng bộ với thời gian hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 25/6/2026.

Thực hiện sắp xếp tinh gọn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hướng tới mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ cơ sở; cán bộ được chọn phải là người có uy tín, tâm huyết, năng lực, trình độ.

Sỹ Đức/VOV1
Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố: Tổ dân phố ở Hà Nội, TP.HCM có thể tăng lên 700 hộ
VOV.VN - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố để làm cơ sở sắp xếp các đơn vị dân cư trên toàn quốc. Trong đó đề xuất tăng quy mô tổ dân phố tại Hà Nội và TP HCM lên tối thiểu 700 hộ

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành phương án sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trước 10/6
VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố: "Khó vạn lần dân liệu cũng xong"
VOV.VN - “Muốn sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản thành công phải dựa vào dân, lắng nghe dân, giải thích để dân hiểu và dân đồng thuận".

