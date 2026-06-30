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Thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Ba, 20:55, 30/06/2026
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VOV.VN - Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ quyết định thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

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Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, điều hành Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư, Chánh Văn phòng Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm nhiệm Trưởng Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ triển khai từ ngày 01/7/2026 và thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XIV của Đảng.

Theo Quyết định số 319-QĐ/ĐU, Quy chế tổ chức và hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ được quy định cụ thể như sau:

Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ

Quy chế nêu rõ: Bộ phận nghiên cứu chuyên đề là bộ phận tham mưu, tư vấn Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề có các nhiệm vụ sau:

Nghiên cứu, tổng hợp thực tiễn để tham mưu, đề xuất các nội dung, cơ chế, chính sách, phương án, giải pháp, đề án, dự án thuộc thẩm quyền quyết định hoặc cho ý kiến của Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo. 

Tham gia ý kiến, phản biện, góp ý đối với các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án theo chỉ đạo.

Cử thành viên tham gia các ban chỉ đạo, tổ biên tập, ban soạn thảo, tổ giúp việc xây dựng các đề án, dự án theo đề nghị của các cơ quan liên quan khi được phân công tham gia.

Biên soạn tài liệu, hướng dẫn chuyên môn; tổ chức hoặc tham gia tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi chuyên môn theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề gồm Trưởng Bộ phận, Phó Trưởng Bộ phận và các thành viên.

Trưởng Bộ phận do đồng chí Phó Bí thư, Chánh Văn phòng Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm nhiệm.

Phó Trưởng Bộ phận do Trưởng Bộ phận lựa chọn, phân công trong số các thành viên của Bộ phận nghiên cứu chuyên đề; thực hiện nhiệm vụ thường trực, giúp việc đồng chí Trưởng Bộ phận.

Thành viên Bộ phận là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, bố trí tham gia theo Kết luận số 41-KL/TW ngày 03/6/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề có Tổ giúp việc. Tổ giúp việc chịu sự điều hành trực tiếp, toàn diện của Trưởng Bộ phận và Phó Trưởng Bộ phận. Văn phòng Chính phủ, Cơ quan Đảng ủy Chính phủ (trên cơ sở ý kiến thống nhất của Trưởng Bộ phận) điều động, bố trí cán bộ, công chức tham gia là thành viên kiêm nhiệm hoặc chuyên trách của Tổ giúp việc theo Kết luận số 41-KL/TW ngày 03/6/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chế độ làm việc

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thực hiện các hoạt động nghiên cứu theo chuyên đề và các nhiệm vụ khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền; không xử lý công việc hành chính thường xuyên; trên cơ sở nguyên tắc không làm tăng thêm đầu mối tổ chức và biên chế; không làm phát sinh đầu mối trung gian trong quy trình xử lý công việc; không thay thế chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy trình tham mưu chính thức của Văn phòng Chính phủ và các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ.

Mỗi nhiệm vụ được giao phải xác định rõ người chủ trì, người phối hợp, tiến độ thực hiện, sản phẩm đầu ra, mức độ bảo mật và trách nhiệm thi hành.

Đề cao trách nhiệm cá nhân đối với hoạt động chuyên môn trong phạm vi nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm của người chủ trì tham mưu từng nhiệm vụ, từng sản phẩm.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề họp định kỳ hoặc đột xuất để thảo luận chuyên môn, đánh giá tiến độ, chất lượng công việc, xử lý các vấn đề phát sinh; được áp dụng linh hoạt hình thức họp trực tiếp, trực tuyến, họp không giấy tờ và quản lý hồ sơ công việc trên môi trường số theo quy định.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của đồng chí Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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