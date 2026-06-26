Thành phố Huế giảm khoảng 50% số thôn, tổ dân phố hiện nay

Tại thành phố Huế, đa số người dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Tại phường Phong Điền, thành phố Huế, việc sắp xếp tổ dân phố được tính toán trên cơ sở bảo đảm tiêu chí về dân số, cân nhắc yếu tố lịch sử, địa lý và sự gắn kết cộng đồng dân cư vốn đã hình thành qua nhiều năm.

Ông Võ Phi Bình, Tổ trưởng tổ dân phố Đông Thái, phường Phong Điền cho biết, phần lớn người dân đều ủng hộ chủ trương sắp xếp lại tổ dân phố cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.

"Việc sáp nhập các tổ dân phố để hình thành tổ dân phố lớn hơn đã được lãnh đạo địa phương nghiên cứu kỹ lưỡng, phù hợp về địa hình, quy tụ dân cư cũng như đặc điểm sản xuất của từng vùng. Vì vậy, khi triển khai sáp nhập, người dân đồng thuận rất cao. Hiện nay, phường cũng đang cố gắng lựa chọn đội ngũ cán bộ có chất lượng hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn", ông Võ Phi Bình nhấn mạnh.

Thành phố Huế sắp xếp 1.105 thôn, tổ dân phố còn 589 thôn, tổ dân phố

Phường Phong Điền là địa phương có diện tích lớn với hơn 592km² và gần 27.800 dân. Số lượng tổ dân phố dự kiến được sắp xếp từ 37 xuống còn 13 đơn vị. Sau khi sáp nhập, nhiều tổ dân phố sẽ có quy mô diện tích rộng hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý và điều hành ở cơ sở.

Ông Thân Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho rằng, việc sắp xếp tổ dân phố là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh địa bàn rộng và định hướng phát triển đô thị của địa phương.

"Người dân đồng thuận rất cao với chủ trương sáp nhập cũng như tên gọi mới sau sắp xếp. Tuy nhiên, sau sáp nhập sẽ có một số tổ dân phố có quy mô diện tích và dân số rất lớn. Vì vậy, địa phương đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi và 100% bà con đồng thuận với phương án do các cấp có thẩm quyền đưa ra", ông Thân Mạnh Tuấn khẳng định.

Người dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố

Ở khu vực miền núi, việc sắp xếp thôn đặt ra nhiều yêu cầu đặc thù hơn do địa hình rộng, dân cư phân tán, điều kiện đi lại khó khăn và đặc biệt là yếu tố văn hóa cộng đồng của đồng bào các dân tộc. Bên cạnh tiêu chí về quy mô dân số, nhiều địa phương kiến nghị giữ lại một số thôn đặc thù nhằm thuận lợi cho công tác quản lý, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ hành chính thuận tiện hơn.

Một khu dân cư vùng núi thành phố Huế

Ông Nguyễn Tân, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 4 cho biết, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không chỉ là giảm đầu mối hành chính mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở.

"Gắn với mô hình tổ chức thôn mới, cần lựa chọn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, kể cả những người hoạt động không chuyên trách nếu đáp ứng yêu cầu thì tiếp tục bố trí, sử dụng hợp lý, bảo đảm bộ máy ở cấp thôn vận hành hiệu quả, thực sự là ‘cánh tay nối dài’ của chính quyền cấp xã", ông Nguyễn Tân nói.

Cầu vượt biển Thuận An, thành phố Huế

Theo phương án sắp xếp, thành phố Huế sắp xếp từ 1.105 thôn, tổ dân phố còn 589 đơn vị, giảm 516 thôn, tổ dân phố. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, việc sắp xếp lần này không đơn thuần là giảm số lượng đầu mối mà còn hướng tới xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

"Việc sắp xếp từ 1.105 thôn, tổ dân phố xuống còn 589 đơn vị, giảm 516 thôn, tổ dân phố. Trong đó có 41 thôn, tổ dân phố áp dụng cơ chế đặc thù, chủ yếu phân bố ở các địa bàn miền núi A Lưới, Nam Đông trước đây và vùng bãi ngang ven biển như Quảng Điền, Phong Điền, Thuận An…", ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết.

Làng Rồng, ở phường Thuận An, thành phố Huế

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố ít nhiều sẽ thay đổi trong đời sống cộng đồng và công tác quản lý ở cơ sở. Qua triển khai lấy ý kiến, đa số người dân đồng thuận, triển khai khá thuận lợi, từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.