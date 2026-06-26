Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam tại Huế

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế cùng đông đảo hội viên, phụ nữ thành phố Huế.

Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao quà đến học sinh hoàn cảnh khó khăn

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động như Hội thi nấu ăn "Vị nhà", giao lưu các gia đình tiêu biểu, trình chiếu phóng sự "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng", biểu diễn văn nghệ và trao quà tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà giú học sinh hoàn cảnh khó khăn

Hội thi nấu ăn

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với các gia đình đại diện nhiều mô hình khác nhau, từ gia đình nhiều thế hệ gìn giữ nếp nhà, gia đình trẻ cùng sẻ chia trách nhiệm đến những gia đình vượt lên hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ổn định, nuôi dạy con trưởng thành.

Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 với chủ đề "Chạm yêu thương - Xây hạnh phúc"

Dịp này, Ban Tổ chức trao 150 suất quà tặng trẻ em mồ côi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Huế, tổng trị giá 180 triệu đồng.

Giao lưu với các gia đình tiêu biểu đại diện nhiều mô hình gia đình

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, thông qua chủ đề "Chạm yêu thương - Xây hạnh phúc", chương trình mong muốn lan tỏa các giá trị yêu thương, sẻ chia, tôn trọng và bình đẳng trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội phát triển bền vững.

"Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề 'Chạm yêu thương - Xây hạnh phúc', chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương, tôn trọng và bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình, cũng như tôn vinh các giá trị tốt đẹp của gia đình. Đó là những giá trị về hiếu nghĩa, yêu thương, tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau.".