Thí điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật

Tại Thông báo trên, Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện việc đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật. Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật là việc mới, khó nhưng rất cần thiết để đổi mới quản trị công tác xây dựng pháp luật, chuyển từ theo dõi bằng báo cáo định tính sang quản trị bằng dữ liệu, tiến độ, chất lượng và trách nhiệm cụ thể.

Phó Thủ tướng cơ bản nhất trí với Báo cáo của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Quyết định; giao Bộ Tư pháp tiếp thu các ý kiến hợp lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và ý kiến của các đại biểu dự họp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/6/2026, trong đó tập trung vào một số nội dung sau đây:

Thí điểm đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật trong thời hạn 1 năm

Thống nhất thực hiện thí điểm đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật trong thời hạn 01 năm; các Bộ, cơ quan ngang Bộ quán triệt tinh thần trong quá trình thí điểm, các tiêu chí, điểm số, nội dung, phương pháp chấm điểm sẽ tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá để hoàn thiện trong giai đoạn tiếp theo.

Thống nhất việc quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm chất lượng thẩm định của Bộ Tư pháp theo hướng không đặt ra yêu cầu Bộ Tư pháp phải khẳng định ngay trong báo cáo thẩm định (lần đầu) về việc hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đủ hay chưa đủ điều kiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và gửi lại hồ sơ theo quy định, Bộ Tư pháp có trách nhiệm rà soát, có ý kiến bằng văn bản nêu rõ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý với nội dung tiếp thu, giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo. Trường hợp Bộ Tư pháp không có ý kiến rõ ràng thì có cơ chế trừ điểm phù hợp.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ chấm điểm chất lượng thẩm định của Bộ Tư pháp; tuy nhiên Bộ Tư pháp cần nghiên cứu cơ chế chấm điểm phù hợp, thuận tiện, kết hợp ngay trong giai đoạn thẩm định, trình hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Bảo đảm công bằng, không tạo ra tâm lý né tránh tham gia thẩm định

Về tiêu chí chấm điểm các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc phối hợp với Bộ Tư pháp tham gia thẩm định, Phó Thủ tướng thống nhất trong giai đoạn thí điểm chỉ đánh giá, chấm điểm đối với các Bộ đã được nêu tên và quy định rõ trách nhiệm trong việc phối hợp với Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật. Bộ Tư pháp rà soát toàn bộ nhóm tiêu chí này, bảo đảm công bằng, không tạo ra tâm lý né tránh tham gia thẩm định nhưng cũng không để tình trạng các Bộ, cơ quan được mời nhưng không tham gia và không có ý kiến, làm ảnh hưởng đến tiến độ trình hoặc làm giảm chất lượng của hồ sơ dự án, dự thảo văn bản.

Trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp rà soát, nghiên cứu việc bổ sung các Bộ, cơ quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp tham gia thẩm định (nếu cần thiết); đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác có liên quan, cần quy định rõ chủ thể mời tham gia Hội đồng thẩm định, cuộc họp thẩm định là đại diện Bộ, cơ quan hay với tư cách cá nhân, chuyên gia.

Các tính điểm đảm bảo công khai, công bằng

Về hệ số điều chỉnh theo số lượng văn bản (hệ số K), điểm thưởng và phương pháp tính điểm, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về hệ số K, điểm thưởng đối với nhiệm vụ phát sinh và cách tính điểm KPI cuối cùng, bảo đảm công khai, công bằng giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Về các tiêu chí đánh giá, chấm điểm khác, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát các tiêu chí chấm điểm, bảo đảm đơn giản, dễ thực hiện, bao quát được các vấn đề để kiểm soát tiến độ, chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan; không nhất thiết phải quy định quá nhiều tiêu chí thành phần.

Về các trường hợp ngoại lệ, việc quy định các trường hợp ngoại lệ tại dự thảo Quyết định là cần thiết nhưng phải được kiểm soát chặt chẽ. Bộ Tư pháp nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo Quyết định nguyên tắc xác định các trường hợp ngoại lệ; trên cơ sở đó Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, cơ quan ban hành văn bản hướng dẫn bảo đảm chặt chẽ, tránh lạm dụng, tùy tiện trong việc quy định các trường hợp ngoại lệ.

Về xử lý các trường hợp văn bản bị phát hiện trái pháp luật ngoài kỳ đánh giá, Bộ Tư pháp rà soát quy định về thời hạn, cách thức trừ điểm đối với các văn bản sau khi ban hành bị phát hiện có nội dung trái pháp luật, bao gồm cả trường hợp văn bản ban hành ở kỳ đánh giá trước nhưng được cơ quan có thẩm quyền kết luận ở kỳ đánh giá sau. Trong trường hợp này, chỉ trừ điểm khi có căn cứ rõ ràng về nội dung trái pháp luật và trách nhiệm của cơ quan được đánh giá; không trừ điểm đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung do thay đổi chủ trương, chính sách, yêu cầu quản lý mới hoặc chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền mà không phải do lỗi của các Bộ, cơ quan trong quá trình xây dựng văn bản.

Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện Hệ thống thông tin quản lý Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm triển khai từ Quý III năm 2026, trong đó nghiên cứu, thiết kế Hệ thống thông tin với quy trình chấm điểm đơn giản, linh hoạt, liên thông với các Hệ thống, phần mềm hiện hữu, không tạo thêm gánh nặng hành chính cho các cơ quan trong quá trình thực hiện; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ quá trình chấm điểm. Nghiên cứu tổ chức chạy thử để kiểm tra Hệ thống trước khi triển khai chính thức.