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Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến từ trần

Thứ Sáu, 18:58, 31/07/2026
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VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ trần hồi 14h20 phút ngày 29/7/2026 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 96 tuổi.

Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam; Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, sinh ngày 8/10/1930, nguyên quán xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh; thường trú tại số 11, ngách 19/2 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Đồng chí là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã nghỉ hưu.

Đồng chí tham gia cách mạng từ tháng 8/1945 và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) tháng 11/1948.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Ban Thanh vận Trung ương, Cục Quân y, Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân và Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu. Từ tháng 2/1979 đến tháng 9/1995, đồng chí giữ cương vị Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu. Tháng 10/1995, đồng chí được Nhà nước và Quân đội cho nghỉ hưu. Đồng chí được thăng quân hàm Thiếu tướng năm 1988.

Với nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí được Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng thưởng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cùng nhiều phần thưởng cao quý, gồm: Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh từ trần hồi 14h20 phút ngày 29/7/2026 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lễ viếng được tổ chức từ 7h30 phút đến 9h ngày 3/8/2026 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra từ 9h cùng ngày. Linh cữu được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển, Hà Nội; an táng từ 13h15 phút cùng ngày tại Nghĩa trang Đa Sĩ, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.

PV/VOV.VN
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